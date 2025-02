Los críticos avisan: la portavocía de Sosa la decide el grupo, no Ramírez

La continuidad o no del vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, como portavoz de NC-Frente Amplio en la Corporación insular la tendrá que decidir el grupo político y, en último instancia, el presidente Antonio Morales. Los renovadores que acaban de abandonar Nueva Canarias advierten a Carmelo Ramírez –secretario de Organización de NC y consejero insular– que este asunto se trata de una decisión colegiada y no unilateral y forma parte del pacto de no agresión que pretenden los críticos con la dirección de NC para garantizar la gobernabilidad del Cabildo hasta las elecciones de 2027, así como de los ayuntamientos donde hay concejales críticos y oficialistas, algunos de ellos en tareas de gobierno como en La Aldea y Arucas.

El sector renovador reitera lo dicho en varias ocasiones por el propio Sosa y varios de sus componentes: el vicepresidente y alcalde de Gáldar no será ningún obstáculo para que se mantenga el grupo de gobierno en el Cabildo y que Morales continúe de presidente, por lo que la figura de portavoz está sujeta a lo que se decida por el grupo. La portavocía se ejerce en los plenos cuando se responde en nombre del grupo a mociones y otros asuntos que plantea la oposición, aunque también pueden responder otros consejeros según el tema del que se trate. En todo caso, la portavocía en el Cabildo no posee el peso y la importancia que tienen los portavoces de los grupos en el Parlamento de Canarias. No obstante, el próximo viernes hay pleno de la Corporación insular, por lo que en el mismo se podrá comprobar alguna pista sobre los papeles institucionales de Sosa y Ramírez tras la ruptura interna de NC.

Las declaraciones de Carmelo Ramírez en una entrevista a LA PROVINCIA han levantado duras críticas por parte de la organización de Teodoro Sosa, el Bloque Nacionalista Rural (BNR). En un comunicado en sus redes sociales, la formación del norte de Gran Canaria cuestiona que este tipo de manifestaciones «lejos de buscar una convivencia pactada hasta final de mandato como hemos propuesto desde el sector renovador, van dirigidas a amenazar y amedrentar a los cargos de Nueva Canarias que hoy luchan por la renovación orgánica dentro de su partido, coartando la libertad de expresión y la democracia interna en ese partido». Y subraya que «Teodoro Sosa sigue en el mismo partido: BNR y en la misma coalición electoral con la que se presentó en 2023: NC-Frente Amplio Canarista y ha descartado en todo momento la ruptura institucional».

El BNR insiste en que el vicepresidente segundo de la Corporación no es portavoz de NC sino de una coalición electoral en la que, además de NC y BNR, hay otros partidos políticos independientes, entre ellos la formación a la que pertenece el presidente insular, Roque Aguayro, que también ha abandonado los órganos de NC. «Teodoro Sosa es portavoz del grupo en el Cabildo porque así lo ha decidido el propio grupo», añade la formación.

Hace 20 años

Las críticas lanzadas por Ramírez a Sosa y a los renovadores han servido a éstos para echar mano de la hemeroteca cuando hace 20 años, en 2005, la gran mayoría de la dirección de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria, encabezada por su entonces presidente insular Carmelo Ramírez, decidió romper con CC y formar un nuevo partido. Hace dos décadas por estas fechas buena parte de los cargos públicos y orgánicos de CC decidieron romper y fundar Nueva Canarias, pero los críticos, encabezados por Ramírez, mantuvieron sus puestos en el Cabildo grancanario en representación de CC cuando ya se habían ido de la formación.

Carmelo Ramírez solo menciona el Cabildo grancanario y el Ayuntamiento de La Aldea como instituciones a preservar dado que los cabezas visibles de ambas instituciones son de la formación nacionalista: Antonio Morales como presidente insular y Pedro Suárez, que es alcalde del municipio aldeano y afín a la dirección que encabeza Román Rodríguez. Sin embargo hay otros ayuntamientos donde conviven concejales de los dos bandos caso de Arucas e Ingenio, donde se ejercen tareas de gobierno, pero también San Bartolomé de Tirajana, Teror, Moya o San Mateo.

Suscríbete para seguir leyendo