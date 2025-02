Transición Ecológica transferirá este año a Canarias los 20 millones que debe para obras hidráulicas

Canarias contará este año con los 20 millones para obras hidráulicas de interés general que no fueron transferidos en 2024 por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Así lo garantizó este martes en el Senado la ministra Sara Aagesen al representante de CC en la Cámara Alta, Pedro Sanginés.

No obstante, esa información no había llegado al salón de plenos del Parlamento de Canarias cuando el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, insistió en que el Ministerio no había dado más explicaciones que las de garantizar que "habrá 20 millones en el año 2025".

"Seguimos estando fastidiados ante el desinterés" ministerial, insistió Miranda desde la tribuna de oradores y aseguró que su departamento "no solo va a seguir reivindicando los 20 millones que se nos adeudan de 2024, sino que se nos abandonen otros 20 para el año 2025 haya o no haya Presupuestos del Estado".

Asimismo, insistió en que aún no tiene tampoco contestación para reunirse a negociar el convenio de obras hidráulicas que incluye 127 infraestructuras vitales para afrontar la emergencia hídrica por importe de 1.400 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo