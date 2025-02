Arrastrando los pies

En las últimas sesiones plenarias la mayoría gubernamental y la oposición parecen arrastrar los pies. Los principales grupos parlamentarios han adquirido dinámicas y repartidos roles entre los diputados que previsiblemente se prolongarán sin cambios durante el resto de la legislatura. Habitualmente colaboran en sostener una praxis parlamentaria singular, quizás para que no les atropelle la realidad. El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, visitó hace unos días Mauritania y se entrevistó con varios ministros y con el presidente de la república africana. Los presidentes canarios no suelen reunirse con ministros extranjeros y con presidentes de repúblicas africanas.

Tal vez Clavijo debió solicitar una comparecencia para explicar los frutos de su viaje – en el que le acompañaron empresarios y técnicos -- a la Cámara regional. No lo ha hecho. El portavoz parlamentario del PSOE, Sebastián Franquis, pudo preguntar sobre esos encuentros e incorporar las críticas que tienen los socialistas a las relaciones exteriores del gabinete de CC y PP. Por supuesto que Franquis no fue por ahí.

Se dedicó en cambio a indignarse como un titiritero que fuera su propia marioneta con un gobierno que trabaja con los poderosos, a favor de los grandes empresarios, y deja tirados a los más débiles. Franquis va elevando la voz siempre en sus peroratas hasta coquetear con el ictus. Cuarenta años en política y todavía ignora que el orador que chilla es un orador al que nadie le presta atención. De todas formas hay que reconocer que la imagen cuasibolchevique que Franquis dibuja del PSOE es bastante divertida.

Como si los socialistas le hubieran tocado un pelo jamás a la élite empresarial canaria, como si no cortejasen a los mismos grandes empresarios que los demás, como si no desayunaran, almorzaran o cenaran entre sus corbatas y sus tenedores de plata. Lo que hay que escuchar. Franquis como un paladín del pueblo unido que jamás será vencido, caballero de la triste figura cuya lanza se rompe a favor de los oprimidos y los débiles. El portavoz socialista le reprochó al presidente que apostara por el mismo modelo turístico “injusto” y eso me dejó completamente despistado. ¿Qué modelo turístico justo y benemérito promovió el Gobierno de Ángel Víctor Torres? Aunque se pronuncien con gesto hosco y voz tronante las pendejadas siguen siendo pendejadas.

Después del ya habitual retraso – es este ocasión más de veinte minutos – el pleno comenzó, como es de rigor, con las preguntas a presidente y al vicepresidente, pero en su mayoría ni siquiera tuvieron un mísero destello retórico o una especial significación política. Parecía – era – un desvaído debate entre taquígrafos. Nicasio Galván protestó ante el presidente Clavijo por la decisión de no explotar las tierras raras de Fuerteventura. Circula un chisme – seguro que totalmente infundado – según el cual el señor Galván es propietario de varias fincas en tierras majoreras, pero Clavijo se limitó a decirle que era una decisión apoyada por todos los partidos “salvo el suyo”.

Casimiro Curbelo preguntó por el viaje a Mauritania y el presidente contestó telegráficamente; no fue menos lacónico al responder al herreño Raúl Acosta sobre las políticas asistenciales de los canarios residentes en el exterior. El otro herreño, Juan Manuel García Casañas, veterano del Partido Popular, es mucho más barroco que el joven Acosta, quien por su aspecto y maneras parece un morabito. Siguiendo su costumbre García Casañas se enmarañó en su pregunta: su señoría tiende a responderse a sí mismo. Y es que tiene tantas ganas de ser consejero o, por lo menos, director general.

Luis Campos, uno de los pocos diputados que se queda en mangas de camisa pese a la temperatura polar del salón de plenos, pintó un fresco aterrador de la sanidad pública canaria a medio camino entre la realidad y el gore. El jefe del Gobierno, que parecía algo cansado, tampoco estuvo demasiado contundente y contestó algo así como que las cosas no estaban estupendamente, pero que se había mejorado prácticamente en todas las ratios de gestión sanitaria, en particular en los hospitales y atención primaria. El joven David Toledo irritó de nuevo exitosamente a los socialistas, que siempre pican.

Y más o menos ese fue todo el material presidencial. El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, lidió con lo habitual, es decir, con la socialista Nira Fierro, que en esta ocasión acusó al líder del PP de faltarle el respeto a Ángel Víctor Torres por haber mencionado, en unas declaraciones que nadie recuerda, el piso alquilado por Víctor de Aldama en Madrid. Ese piso de la calle Atocha donde, según el empresario judicialmente procesado, algunos políticos, entre ellos Torres, se habían reunido festivamente con prostitutas. El expresidente y ahora ministro de Política Territorial ha desmontado documentalmente las insinuaciones de Aldama.

El cronista no le encuentra sentido a que la diputada y secretaria de Organización del PSOE saque estas insidias a relucir en una sesión plenaria de la Cámara por una alusión maliciosa de Domínguez de hace varias semanas. Uno de los más influyentes diputados conservadores, el discreto Jacob Anis Qadri Hijazo, preguntó al consejero de Transportes y Viviendas, sobre el problema de la okupación en Canarias, y Pablo Rodríguez dijo que se trataba de un síntoma de la crisis habitacional en las islas, pero que el fenómeno era menos grave y reiterado que lo que había señalado el diputado del PP.

Los socialistas sonrieron mucho. Es pasmosa la indiferente tontería con que las fuerzas democráticas dejan la preocupación ciudadana por la okupación en manos de la ultraderecha. La tratan casi como un chiste. Dentro de un par de años se llevarán un disgusto. La okupación no son cuatro magrebíes metiéndose en tu casa y apoderándose de ella. Es el inquilino que no quiere pagar y se encastilla en el apartamento y lleva a una situación endiablada al propietario. Da igual.

A los socialistas les da mucha risa, que dios les ampare. Cualquiera diría que todos tienen la hipoteca pagada. Lo único interesante de la mañana fue el debate sobre el futuro de la industria de los videojuegos en Canarias con mucho talento creativo y cada vez más microempresas en todas las islas. A ver si la administración autonómica no destroza demasiado esta alternativa. Lo demás fue escuchar la delicada voz de dos diputados culiparlantes (David Morales Déniz y Rafael Nogales), discutir sobre quien diseñó el primer tren, Richard Trevithick o Román Rodríguez, y el simbolismo de su señoría Paula Jover, de verde de pies a cabeza para homenajear a Vox, a Santiago Abascal o a San Patricio.

