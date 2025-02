Clavijo se desvincula de la "decisión personal" de Asián de abandonar la negociación de la quita de la deuda

El presidente de Canarias, el nadionalista Fernando Clavijo, no comparte la "decisión personal" de su consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), de dar portazo y abandonar el miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) junto a sus homólogos del resto de comunidades autónomas gobernadas por los conservadores en una estrategia dictada por la cúpula del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo: "no va a ocurrir más".

Clavijo, que insistió en que Canarias esta "en contra" de la quita de la deuda planteada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en base a los acuerdos políticos pactados con ERC, recordó que "ustedes saben que nunca dejo de sentarme ni me levanto de una mesa donde se esté debatiendo algo sobre Canarias", pero que en aquel momento la consejera Asián "no me pudo localizar porque yo estaba de visita oficial en La Palma y tomó esa decisión, pero ya he podido hablar con ella y evidentemente no va a ocurrir más".

El presidente insistió en que lo aprobado el miércoles en el CPFF "no obedece al interés general, perjudica a Canarias y tenemos grandes dudas sobre la legalidad" del acuerdo, por lo que "articularemos medidas jurídicas y administrativas en defensa de los intereses de los canarios". Por lo tanto, el gabinete que preside está unido en lo que respecta al fondo del debate y solo discrepa en las "formas" en que Asián visualizó públicamente la protesta: "siempre hemos dicho que donde se debata algo sobre Canarias tenemos que estar presentes y manifestar nuestra contrariedad".

El presidente tampoco desveló si en noviembre, cuando está previsto que el Congreso apruebe la ley sobre la quita de la deuda parcial a las comunidades autónomas, Canarias solicitará la condonación de la referida al Archipiélago: "yo no tengo una bolita mágica y no sabemos si se aprobará o no, así que cuando lleguemos a ese río pondremos ese puente, pero de entrada ahora no puedo hacer política ficción porque esto está muy movido y no sabemos lo que va a ocurrir".

Lo que sí tiene claro es que "nos gustaría negociar la fórmula" porque la que está encima de la mesa ahora "la anunció un partido político que no forma parte del Gobierno", en clara referencia a ERC, "y no creemos que sea la forma de negociar entre gobiernos". Además, insistió en que "esa propuesta, que perjudica de forma clara a Canarias, tampoco fue hablada y negociada con las comunidades autónomas, como se comprometió la vicepresidenta; fue como las lentejas, o las tomas o las dejas, y no vamos a tomar algo que perjudica a los canarios, rompe el equilibrio y rompe la solidaridad".