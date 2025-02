Debate con guanches invitados

Se celebró una comparecencia interminable sobre los trenes, que por supuesto nos solucionaran la vida en apenas veinte años, y otra sobre la inversión de Aena en los aeropuertos canarios. El consejero de obra Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, no es un gran orador precisamente, pero debe reconocérsele una capacidad de aguante físico notable en medio del cruce de datos, cálculos, normativos, advertencias, escepticismos, plazos y reglamentos y muchas condenadas a Pedro Sánchez cuando habla el PP. Rodríguez jamás pierda la paciencia. Se intuye de que está seguro que al sentarse seguirá siendo consejero y eso lo tranquiliza y le ayuda a separarlo todo. Al señor Miranda Medina, consejero de Política Territorial y Aguas, le ocurre algo similar. La consejera de Cultura, Ciencia y Universidades -¿quién habrá sido el genio que consideró que las ciencias no son parte medular de la cultura del siglo XXI? – Migdalia Machín, le pareció que proliferaron como hongos las universidades privadas en Canarias no estaba ni bien ni mal, sino todo lo contrario: cada vez perfecciona más ese ritmo cantinflesco que la distingue desde su primera intervención parlamentaria. Así no más consejero y fíjese: ahí está el detalle. El cronista no puede evitarlo: está convencido de que la señora Machín supone que una exposición individual es aquella a la que solo ha asistido una persona.

Por supuesto salió al terreno la consejera de Sanidad que, como en todos los gobiernos de los últimos treinta años, tiende a ser el abono con que la oposición quiere enterrar al Ejecutivo. Se resiste. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, resiste un poco menos, porque Elena Máñez actúa siempre con la precisión de un bisturí sobre las deficiencias en materia de dependencia. Máñez – uno de los instrumentos parlamentarios más eficaces que tiene el PSOE - también se explayó a gusto y con una elegante falta de piedad en una moción (consecuencia, obviamente, de una interpelación) sobre el refuerzo del estado de bienestar en Canarias. La consejera Delgado, aunque es muy sufrida, atenta y empeñosa, no tenía el mejor de sus días.

El otro día un pobre pibe que visitaba la Cámara me preguntó si los diputados hacían bien su trabajo. Le contesté que cuando sabían lo que estaban haciendo, sí. No obstante, a veces la ignorancia entre sus señorías sobre es un parlamento, sobre los objetivos y mecanismos de lo que es la actividad parlamentaria se antoja particularmente alarmante, como cuando ayer el diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo le reprochó a Vidina Espino que presentara una proposición no de ley para instar al Gobierno a mejorar la atención a las personas que padecen las «enfermedades raras», patologías muy infrecuentes, a menudo de difícil diagnóstico y complejo o inexistente tratamiento. «Vamos a votarle que sí», anunció Caraballo, «aunque a mí me parece que ustedes están en el Gobierno y si están en el Gobierno, ¿por qué no hacen ya lo que tienen que hacer sin necesidad de instar a nada?». Es preocupante que un diputado no entienda la diferencia entre el gobierno y un grupo parlamentario, aunque sea el grupo parlamentario que apoya al Gobierno. Los grupos parlamentarios de la mayoría también pueden e incluso deben reclamar al Ejecutivo políticas, información, aclaraciones, argumentos. ¿No conoce Caraballo todas las proposiciones no ley que sus compañeras dirigieron en la legislatura pasada al Gobierno presidido por Torres y vicepresidido por Rodríguez? Es bastante asombroso escuchar cosas como esta en la Cámara, aunque el señor Caraballo siempre parece capaz de sorprender al respetable.

Después de un forcejeo de los grupos parlamentarios para quedarse amorosamente con la Guardia Civil -y en el que participaron con especial intensidad el PSOE, el PP y por supuesto VOX – llegó el turno de una proposición no de ley de Nueva Canarias, chifladura promovida y defendida por su señoría Natalia Santana, dedicada al reconocimiento y reparación de la memoria histórica de los primeros (y primeras) canarios (y canarias). En realidad lo que propuso NC es, nada menos, la constitución de una Comisión de la Verdad, constituida por historiadores, sociólogos y arqueólogos, para construir el relato histórico correcto sobre la conquista y colonización de Canarias. El Parlamento se arrogaría así la misión de trazar la estrategia teórica de la historiografía canaria y hasta de su antropología con el objetivo de que por fin llegamos a saber quiénes somos, es decir, de dónde venimos, porque al parecer nuestras facultades de Historia o nuestros departamentos de Sociología son incapaces de hacer su trabajo. A la altura de 2025 es un poco duro, sencillamente, soportar estas sandeces, que están mucho más cerca de la ideología que de la investigación científica o el debate historiográfico o sociológico.

Es la pesadilla de una ignorancia llena de presupuestos: existe una única representación de Canarias, una esencia diáfana de lo insular, una línea histórica incontrovertible. Más o menos la definición de un país como la realizada en un libro que Santana citó emocionada, Natura y cultura de las Islas Canarias, un libraco abonado a todos los mitos y falsedades del país. No existe identidad canaria – que sigue y seguirá siendo un significado flotante y polisémico – sin andaluces, extremeños, castellanos, levantinos, baleares, franceses, portugueses, genoveses, moriscos. No es nada canario el reduccionismo étnico que apenas esconde la PNL de los canaristas. Si personas como Santana leyeran en Fernando Estévez que las figuras simbólicas del guanche y el mago responden a una mitología fabricada desde el siglo XIX con fines más o menos políticos se llevarían un disgusto. Pero es improbable que ocurra. Coalición Canaria presentó una enmienda a la totalidad que no era mucho más lúcida que la PNL original, pero Santana no quiso admitirla. Arriba, en la tribuna de invitados, dos señores y una señora, vestidos de guanches, observaban con serenidad un punto melancólica, como si sospecharan que de nuevo estaban destinados a perder. Y en efecto, se perdió la proposición. Pero es muy inexacto. Los guanches no son nuestros padres. Son nuestros hijos y los creamos para justificar un futuro que pudiéramos anhelar, no para entender un pasado, como todos, irrecuperable. En el fondo los guanches siempre han trabajado para nosotros. Para crear símbolos, para sentirnos acompañados por fantasmas nuestros y no ajenos, para levantar modestas banderas políticas y también para presentar una proposición no de ley.

