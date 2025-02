Maribe Doreste: «Suspender las multas a los propietarios de apartamentos turísticos no soluciona el problema»

Maribe Doreste es clara: «no es una solución» el anuncio de suspender las multas a los propietarios de apartamentos en suelo turístico que los usan para vivir.

La Consejería de Turismo ha anunciado que va a suspender la tramitación de los expedientes sancionadores a los propietarios de apartamentos en suelo turístico que vivan en ellos y no los den explotación, hasta que encuentre una formula legislativa. ¿Están contentos?

Vamor a ver... Sobre las multas que ya están puestas no se ha dicho nada, y hay más de 3.000 expedientes sancionadores incoados y 75 cartas de pago, de 2.250 euros. El asunto está en que hay muchas personas pasándolo mal, y por estas multas hay gente reuniendo dinero, pidiendo dinero a los familiares para poder pagar una multa que, finalmente, no resuelve nada, porque si tú te saltas un semáforo en rojo y pagas una multa, eso no te da derecho a seguir saltándote todos los semáforos en rojo. Y pagar la multa no nos da derecho a vivir en nuestra vivienda, en nuestro hogar, en nuestro domicilio...

Pero al menos se paralizan las multas por una temporada...

Por supuesto que quien está recibiendo la incoación del procedimiento y se va a multar pues, al menos, se le da un espacio para ver si puede conciliar el sueño y dormir algunos días, pero no nos están dando la solución, nos están posponiendo el problema al parecer hasta la esperada ley de vivienda vacacional [Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas] que está en tramitación en el Parlamento y que encima agrava el problema. A ver cómo sale del Parlamento.

¿A las personas que han pagado la multa les han dicho que se tienen que ir igualmente?

En ese proceso no estamos, pero la ley establece que se vuelve a multar, y esta vez la sanción por reincidente sería de 30.000, hasta llegar a 300.000 euros, produciendo la sustitución del propietario, sin expropiación. Para nosotros, por tanto, esto no es la solución a nuestro problema. La solución a nuestro problema es derogar la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias, que tanto daño nos ha hecho, que nació con un propósito demostrado inútil, que no sirve para nada , que es una aberración y que mantiene una expropiación encubierta.

¿De cuántas personas estamos hablando realmente? Porque es una norma que desde hace 12 años establece que los dueños de apartamentos ubicados en suelo turístico no pueden residir en ellos si no pueden demostrar que lo hacían desde antes del 1 de enero de 2017.

Los propietarios de apartamentos que estamos afectados por esta norma somos los que tengamos apartamentos en cualquier área del litoral de toda Canarias. Es decir, somos 70.000 propietarios, porque estamos afectados todos: los que usamos nuestra casa o los que la tienen en explotación turística y que piensan que en algún momento podrán tener el uso de su casa y de su vivienda, y eso, con esta ley, no va a pasar nunca. No vuelves a poner un pie dentro de tu casa. Y por eso pedimos que la deroguen. Esta ley trae inseguridad jurídica, y además se está aplicando la ley, como en el caso de San Bartolomé de Tirajana, sin haber hecho la especialización del suelo para saber el uso al que se destina. ¿Qué incumplimiento está haciendo una persona que vive en su casa si todavía no hay especialización del suelo?

¿Qué incumplimientos?

Ninguno. Ellos piden que se haga la especialización al Ayuntamiento, para que se diga si es turístico o si a mí me cambien el título constitutivo de mi propiedad. Si lo hacen están expropiando el uso de mi casa y me tendrán que indemnizar, mientras tanto no. Y aquí nadie ha cobrado un duro. Hablamos de toda la costa del litoral, que está en manos de los que siempre han estado ahí y no están dispuestos a compartir con nadie, y hablo de los extrahoteleros que han hecho el negocio con la propiedad ajena y a los que les hemos puesto un marco legislativo y jurídico que les ha hecho pensar que pueden disponer de lo que no es suyo... Y te amenazan, y te dicen que te tienes que ir de aquí porque tú les tienes que dar tu apartamento y esto se convertirá en un hotel...

¿Y qué pasa con la expropiación?

Lo que ocurre es que no nos expropian la propiedad sino nos ponen multas y nos dejan pagando tributos. ¡Es que te echan de tu casa! Al final mucha gente huye porque no puede más.. Hay explotadores turísticos muy buenos que están en contra de que se haga esto, porque convivimos bien, pero conozco a explotadores que se han hecho en dos años con 70 apartamentos .

Bueno, al menos se ha anunciado que se van a parar las sanciones.

Mire, me acaba de llegar que siguen las notificaciones [por ayer]. Sé que se anunció hace un día, así que vamos a ser prudentes, pero igualmente esto no se soluciona sin derogar la ley de 2013.

¿La ley de vivienda vacacional no les va a dar salida?

Si fuera verdad que nos quieren ayudar, ¿por qué volvemos a aparecer en una ley de alquiler de vivienda vacacional que no deroga la ley 2/2013 sino que la valida y además la amplía?. Es decir, intencionalidad.

¿Están a favor de las viviendas vacacionales en zonas turísticas?

Nosotros estamos a favor de que en zonas turísticas pueda realizarse el alquiler vacacional, de forma regulada, eso sí, porque si no también expulsaría de allí a los residentes, y hay vecinos en estas zonas igual que en Agaete, Teror o Arucas. Es que con la crisis de vivienda vienen a poner una norma que le quitas la vivienda a las personas, y además gratis, sin demostrar un interés general ni indemnización, porque no se nombra la palabra expropiación.

¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?

Nosotros seguiremos trabajando con el Parlamento de Canarias, con los grupos parlamentarios, para conseguir que no se vuelva a ratificar la ley 2/2013 en la de vivienda vacacional y se nos deje atrapados sin derechos. Y luego tenemos la vía judicial e iremos donde haga falta hasta llegar a Europa. Lo que debería hacer la consejera de Turismo, Jéssica de León, es no solo darse prisa para parar las multas a los residentes por la presión que hemos hecho sino derogar con la misma urgencia la ley de 2013 que no la quiere nadie y no ampliarla en la de vivienda vacacional.

