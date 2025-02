José Bono: «El Frente Polisario comete un grave error si no negocia»

¿Ve a corto plazo una solución efectiva al conflicto del Sáhara Occidental cuando están a punto de cumplirse 50 años de la salida de España de ese territorio?

La única solución que veo posible, probable, eficaz, creíble y avanzada es la autonomía que propone el Reino de Marruecos. Esa es la mejor salida que debe negociarse, que no excluya a nadie de esa negociación y cuanto antes se haga mucho mejor. Hay que dejar a un lado planteamientos que ni son democráticos, ni son inteligentes como asentarse en posiciones de poder sin reconocer los criterios contrarios porque eso no es democrático, ni eficaz y sobre todo no es beneficioso para el pueblo saharaui.

¿Se refiere al Frente Polisario?

Me refiero a todos los que no están en esa dirección, pero evidentemente también. Yo con el Polisario he tenido la oportunidad como abogado antifranquista de ponerme la toga para defender a sus dirigentes en el Tribunal de Orden Público. Han cambiado muchas cosas desde entonces: España dejó de ser una dictadura, ha cambiado el mundo y espero que haya cambiado también el Polisario. Desde luego yo he cambiado, pero no me acerco al Polisario desde una posición históricamente contraria, sino más bien favorable. En este momento creo que están cometiendo un grave error, no buscan el diálogo pretendiendo ser los únicos representantes del pueblo saharaui, pero no todos los saharauis están en los campos de Tinduf y no todos los saharauis están de acuerdo con el Polisario como es evidente y se puede observar con conferencias como esta del Movimiento de Saharauis por la Paz.

¿Cree que la situación geopolítica con la llegada de Trump de nuevo a la Casa Blanca puede influir en este conflicto?

No lo sé. Me hace una pregunta propia de adivino y más estando el señor Trump de por medio comprenda que hay que ser prudente porque él no lo es.

¿Por qué está tan solo el PSOE en esta posición de defender el plan de autonomía? Parece que nadie le respalda, ni siquiera el PP.

Habría que preguntarles a los que antes estaban en posiciones contrarias y han cambiado. Algunos lo hacen por hacer daño al Partido Socialista y otros porque no se han acercado con posiciones equilibradas y de gobierno. Se gobierna desde el Gobierno, en España hay un gobierno y es el que ha tomado esta decisión, si algún día llegase a gobernar alguno de los partidos que se han opuesto probablemente también cambiarían de criterio. Gobernar es mucho más difícil que descalificar desde la oposición.

¿Cree que Marruecos garantiza la viabilidad del plan de autonomía para el Sáhara?

La evolución de Marruecos hacia una monarquía moderna es imparable. Marruecos no es hoy el de hace 25 o 30 años y creo que es una evolución positiva que justificaría el apoyo internacional y el voto de confianza a su propuesta de autonomía. Lo que no tiene sentido es que el problema del Sáhara Occidental se convierta en otro asunto olvidado por la comunidad internacional y que muchos saharauis, después de 50 años, sigan malviviendo en los campamentos de refugiados de Tinduf.

¿Y cómo se puede articular el plan de autonomía?

Me parece que esa es la solución y es algo que debe negociarse por parte de los distintos actores. Además debe hacerse pronto porque hay muchos saharauis que sufren y están viviendo de la caridad internacional que casi siempre tiene un precio.

¿Nota algún cambio en Argelia, actor fundamental en este conflicto?

Alguna responsabilidad no menor recae en Argelia, pero quiero destacar un hecho relevante en este ámbito y espero que sea el punto de inflexión en la política argelina sobre este conflicto. Creo que el último comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelina, tras el encuentro diplomático entre España y Argel, es destacable que este país haya comprendido que hacer de este conflicto el eje de su diplomacia no le beneficia y yo personalmente aplaudo esta nueva visión. Hay una tercera vía progresista y neutral, capaz de mediar en el conflicto y promover una solución pacífica. Por eso también destaco la inclusión del MSP dentro de la Internacional Socialista.

Suscríbete para seguir leyendo