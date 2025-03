La descolonización de las colecciones nacionales, una tarea lenta

Más de un año ha pasado desde que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciara su intención de comenzar la descolonización de los museos estatales. Pero, ¿qué significa descolonizar los museos y en qué afecta a las Islas? Para la doctora en Historia y profesora titular en la Universidad Europea de Canarias (UEC), Elena Pérez, es algo tan simple como «revisar la manera en que se presentan los objetos culturales y rectificar todas sus interpretaciones».

Es decir, de llevarse a cabo la intención expuesta por el ministro de Sumar en enero de 2024, el Estado debería comenzar por devolver las piezas de patrimonio cultural expuestas en los museos del Estado a sus lugares de origen. Pero no todas. Únicamente las que se sustrajeron durante la época colonial. De momento en el Ministerio de Cultura en julio se pusieron en marchas dos grupos de trabajo para ‘reajustar’ las colecciones estatales.

Un proceso lento que, en un principio, se aplicaría solo en dos colecciones: las del Museo de América y la del Museo Nacional de Antropología. De momento nada se sabe de cómo van los estudios o las hojas de rutas que establecerían las pautas para llevar a cabo esta decisión.

La descolonización tiene «muchos factores y, algunos, muy complejos». Supondría, por ejemplo, investigar cómo llegaron esas piezas a los museos; el contexto político e histórico que explica que estén expuestas o la simple sustitución de las «narrativas coloniales» –las cartelas explicativas–. «No es tarea sencilla», señala Pérez, «la identidad de un pueblo no se construye de la noche a la mañana». Dar contexto a su patrimonio y bienes, tampoco.

Ahora bien, si se extrapola esta situación a la momia guanche que hasta el lunes se exponía en la Sala Canarias del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y que ahora se guarda en sus almacenes a fin de preservar su dignidad, según la ‘Carta compromiso sobre el tratamiento ético de restos humanos’ firmada y ordenada a las instituciones estatales por Urtasun, su devolución a Canarias por ‘la descolonización’, «se complica al haber más factores a tener en cuenta», según Pérez.

La doctora, que también realiza investigaciones sobre patrimonio cultural, resalta que los museos son espacios «que deben mostrar el reflejo de las relaciones históricas entre instituciones». Y en esto, la momia de Erques es el «claro ejemplo de todo lo que implican las relaciones institucionales». Precisamente porque «existe una discusión política sobre si la momia es o no un objeto colonial». Desde que se solicitó su devolución, por primera vez en 1976 en el Congreso de los Diputados, «esta cuestión siempre ha estado sobre la mesa».

Y aquí, otro debate. ¿Fue Canarias una colonia? Aclara que «nunca lo fue, desde el punto de vista jurídico, ni tampoco lo es ahora como comunidad autónoma». Matiza que «si el Estado habla de descolonización, es más una percepción social que legal o jurídica».

Devolver la momia «va más allá de descolonizar». «Se trata de reparar una injusticia histórica y no dar la espalda a los hechos y al contexto histórico que rodea a la momia». Recuerda que «no es un expolio dado que fue un regalo al rey Carlos III y no se arrebató de ningún lugar».

El patrimonio arqueológico, comenta, debería servir «para mejorar y conciliar no para generar más cuestiones».

Con la perspectiva de descolonización existen numerosos ejemplos de devolución de piezas –Argentina, desde 2004 ha devuelto unos 5.000 bienes culturales ‘confiscados’ en su territorio a distintas partes del mundo– y de reclamaciones.

Colombia ha pedido a España la restitución de las 122 piezas precolombinas donadas en 1893 y que reposan en el Museo de América o Chile al Reino Unido varias estatuas moais en el Museo Británico.

