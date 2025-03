Gamarra acusa a Sánchez de ser el pelele del separatismo

"Un pelele en manos del separatismo", así definió la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a la capital tinerfeña y en la que estuvo acompañada por el secretario del PP en las Islas, Manuel Domínguez, y el secretario ejecutivo de acción política del PP de Canarias, Carlos Tarife, Gamarra acusó al Ejecutivo de Sánchez de someter a un "desprecio y abandono" a Canarias tras el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts en el que el Estado delegó las competencias en materia de migración a Cataluña.

Una proposición de ley que matizó "es inconstitucional" con la "únicamente trata de agradar y contentar a los independentistas" y criticó que "los independentistas se aprovechen de la debilidad de un presidente que, lejos de gobernar el país, está dispuesto a resistir a cualquier precio e incluso, demostrando, ser capaz de entregar la unidad de España".

Gamarra afirmó que "cuando todavía no habíamos terminado de asimilar lo que suponía la mal llamada condonación de la deuda, nos encontramos con que desaparece una política de Estado en materia de control de fronteras y en la de migración". Precisamente, la popular criticó la falta de control en las fronteras españolas y no entiende "por qué no se solicita el despliegue de más fuerzas de Frontex o no se dote de más recursos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el Archipiélago". Además, incidió en que a Sánchez lo único que le ha importado del control de fronteras "es trocearlo y romper lo que es un proyecto de país".

Suscríbete para seguir leyendo