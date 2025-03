El pacto migratorio en Cataluña ancla al PP en el ‘no’ al reparto de menores

La respuesta contundente del PP contra la cesión de competencias a Cataluña en materia migratoria pactada entre el Gobierno central y Junts va a ver complementada con un reforzamiento del partido contra el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas, que la cúpula de la calle Génova lleva manteniendo desde hace meses contra el parecer del partido en las Islas. Los populares no solo consideran que ese pacto es una concesión inadmisible a los independentistas catalanes, y contra el que van a iniciar una ofensiva política y jurídica, sino que les acaba dando toda la razón en su rechazo de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y particularmente en relación con el propósito gubernamental, pactado con el Gobierno de Canarias, de redistribuir al colectivo de menores migrantes por todo el territorio nacional bien mediante la reforma de la ley de extranjería, bien mediante una iniciativa legislativa para el reparto puntual de 4.400 de estos niños y niñas hoy tutelados por las Islas y la ciudad autónoma.

La versión que maneja la dirección nacional del PP es que el acuerdo supone un acercamiento de las posiciones entre el PSOE y Junts respecto a ese proceso de reubicación del colectivo de menores, y consecuentemente al apoyo de la formación independentista catalana a al menos uno de los dos mecanismos que baraja el Gobierno. Pero dan por hecho que cualquier apoyo del partido liderado por Carles Puigdemont a este proceso supondrá, de facto, la exclusión de Cataluña de la lista de nuevos territorios acogientes. Una exclusión que creen que extenderá también al País Vasco. Es algo que los populares deducen de la versión que Puigdemont ha dado sobre el contenido y efecto real de la cesión de competencia a Cataluña en materia migratoria, si no por la propia naturaleza del acuerdo, del que se desprende que la Generalitat catalana podrá decidir quedar al margen de la reubicación que establezca cualquier futura normativa en base a los criterios pactados entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hace justo un mes.

De entrada, el PP tilda a Sánchez de “pelele del separatismo” y “florero” por evidenciar lo que en Génova ven como “la enésima cesión” y una “extrema debilidad” por permanecer en la Moncloa. También hay mucho malestar en algunas comunidades autónomas, especialmente las que están más afectadas por el fenómeno migratorio como Canarias, que ven “un abuso” la proposición de ley pactada con Junts y que dibuja “el panorama de Cataluña como si fuera único y el principal problema”, según aseguran desde la cúpula de la calle Génova. Fuentes del partido creen que el acuerdo refuerza sus posiciones también en relación con la situación de los menores, y consideran que las propuestas que está poniendo sobre la mesa el Gobierno, junto a Canarias, no suponen una solución real, ni sobre las condiciones estos miles de niños y niñas hacinados en centros colapsados en las Islas o Ceuta, ni sobre lo que ello supone para las administraciones de estos territorios en capacidad de atención y coste de la acogida.

El PP interpreta como un claro signo de descontento por parte del Gobierno de Canarias con el acuerdo sobre la cesión de competencias a Cataluña el hecho de que CC se expresara el martes en términos tan duros como lo hizo el secretario de Organización de la formación, David Toledo, que además de dudar de la “legalidad” de dicha medida, atacó al Ejecutivo central por ser tan diligente con las exigencias de Junts respecto a Cataluña, como carente de voluntad política para atender la situación de los menores. Los populares creen que su socio nacionalista en las Islas comprobará más pronto que tarde que las propuestas que están barajando junto al Gobierno central no son una solución real. Este planteamiento del PP supone, de facto, un claro rechazo definitivo a emprender cualquier negociación en el Congreso para su apoyo al reparto puntual de 4.400 menores, o en su caso a la reforma de la ley de extranjería, como señala el Ejecutivo de Sánchez que está a punto de trasladar a la cámara tras el acuerdo con Junts.

Torres advierte a CC

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue el encargado por parte del Gobierno de trasladar este miércoles el mensaje de que el pacto con los postconvergentes supone un paso clave y trascendental en la negociación sobre la reforma normativa para establecer por fórmula fija el reparto de menores cuando estos lleguen a suelo español. Torres hizo hincapié precisamente en la contradicción de CC por criticar al acuerdo con Junts y pedir por otro lado el apoyo de esta formación para que cualquiera de las propuestas sobre la mesa. Resaltó en este sentido que el PP “se ha borrado” de cualquier acuerdo para el reparto puntual entre todas las comunidades autónomas de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla y que esta circunstancia obliga al Gobierno a negociarlo con Junts, ya que es el partido que “puede dar una salida a esta situación”.

“Se lo digo al PP de Canarias y al PP de España: La proposición de ley que resolvía la masificación de los menores en los territorios frontera como Canarias se llevó muchísimo antes que esta (la que recoge la delegación de competencias en inmigración a Cataluña) y el PP votó en contra”, recordó para referirse a la votación del pasado 23 de julio en la que los votos de los populares junto a los de Vox y Junts rechazaron admitir a trámite la iniciativa de reforma de la ley de extranjería. Señalando las críticas de CC al acuerdo del Gobierno con Junts sobre cesión de competencias a Cataluña, el ministro afirmó que “es muy arriesgado y una situación poco inteligente que se ataque a quien puede dar su voto favorable”, y calificó de “error” atacar a “quien luego le vamos a pedir que nos apoye para dar una solución a los menores”.

Todas estas reacciones se produjeron este miércoles cuando Junts todavía no ha confirmado que el mencionado pacto con el Ejecutivo en gestión migratoria vaya a desembocar en un apoyo a cualquier de las medidas sobre menores que trabaja el Gobierno. Fuentes parlamentarias del partido independentista explicaron a los periodistas en el Congreso que, en realidad, el Ejecutivo de Sánchez todavía no ha sido capaz de aclarar para qué tipo de iniciativa quiere el apoyo de los siete votos de Junts. “Unos ministros hablan de la reforma de la ley de extranjería y otros de un reparto extraordinario de 4.400 menores desde Canarias y Ceuta”, señalan desde la portavocía de Junts, aunque consideran que “es posible el acuerdo porque el Gobierno va a asumir nuestras tesis de que Cataluña no puede acoger más menores porque también es zona tensionada”, reproduciendo el mensaje que ayer trasladó Puigdemont al señalar que “Cataluña no puede asumir más porque ni tenemos recursos, ni nos corresponde a nosotros, corresponde a otras comunidades autónomas hacer este esfuerzo que nosotros llevamos haciendo hace años”.

