Canarias es la única autonomía más improductiva que a comienzos de siglo

Canarias repite a la cola de España en el particular ranking de la productividad, esa variable que, en términos gruesos, relaciona la cantidad de bienes y servicios que produce y presta una economía con los recursos o factores –el trabajo, el capital, la tierra o la tecnología– empleados para ello. Y no solo eso, sino que, además, las Islas son junto con Murcia la única Comunidad Autónoma más improductiva que a comienzos de siglo, es decir, que hace casi 25 años.

El análisis de la Contabilidad regional de España del ejercicio de 2023, publicada semanas atrás por el Instituto Nacional de Estadística, alimenta la preocupación de quienes ven en sus bajos niveles de productividad uno de los principales problemas socioeconómicos, cuando no el principal, del Archipiélago. No en vano, la evolución de la productividad discurre en paralelo a la del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, y ocurre que este último –la renta o riqueza por habitante– no ha hecho más que alejarse de la media nacional también desde finales del siglo XX y comienzos del XXI. El caso es que la productividad por empleado o productividad laboral –una de las fórmulas para su cálculo, lo que en modo alguno quiere decir que el resultado sea atribuible en exclusiva a los trabajadores, ya que en la producción intervienen, cabe insistir, otros factores o recursos– se situó en 2023 en Canarias en 52.899,25 euros. Un 0,07% por debajo de la registrada en el año 2000, esto es, un 0,07% inferior a la del último ejercicio del siglo XX.

Con esa única excepción de Murcia, no hay ninguna otra región cuya economía sea hoy más improductiva que a finales del anterior milenio, una anomalía que sería más digerible si las Islas se caracterizasen por unos altos niveles históricos de productividad, pero no es el caso. Es más, ya no es que el Archipiélago muestre peores índices de productividad que hace 25 años, sino que de hecho es una de las tres comunidades con los niveles más bajos.

Esos 52.899,25 euros por empleado solo superan los 51.882,22 de Murcia y los 51.976,95 de Extremadura, y se quedan muy lejos de la productividad laboral media en España –61.370,33 euros–. La economía canaria está así un 16% por debajo de la productividad media del país, que, para más inri, no precisamente es uno de los países con los índices más altos de la Unión Europea (UE). Más bien al contrario. De acuerdo con un estudio de la Fundación BBVA, España ocupa, entre los 27 Estados miembros, el duodécimo puesto en la clasificación de la productividad. No solo es la economía con peores índices entre las cuatro mayores de la Unión –Alemania, Francia, Italia y España–, sino que incluso está por debajo de la media comunitaria. Canarias está, en definitiva, a la cola de un país que a su vez está a la cola de las economías de su entorno en términos de productividad. A la cola de la cola.

El panorama apenas cambia si en lugar de calcular la productividad por empleado se calcula por hora trabajada, que en 2023 fue de 32,19 euros. En este caso sí está levemente por encima de la registrada a finales del pasado siglo –es un 0,31% superior–, pero se trata del menor crecimiento del país junto con el experimentado, de nuevo, en la Región de Murcia, donde el alza es de un exiguo 0,17%.

