Las cesiones a Cataluña tensan la reunión Clavijo-Montero sobre la agenda canaria

Contexto político de máxima efervescencia de cara a la reunión este lunes en Madrid entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, para abordar el desarrollo de la agenda canaria. El encuentro se va a celebrar casi un mes después de lo previsto tras el aplazamiento producido por enfermedad de la también ministra de Hacienda, pero es que esa convocatoria ya acumulaba bastante retraso respecto de las previsiones iniciales y los deseos del Gobierno de Canarias de llevarlo a cabo a principios de enero.

Desde entonces, algunas cuestiones que estaban en el orden del día se han despejado, pero por contra se han sumado otras nuevas que van a convertir este encuentro cara a cara entre Clavijo y Montero en un verdadero hito para medir las relaciones entre Canarias y el Estado y otear el horizonte de los asuntos isleños en la política nacional, particularmente la gestión de la crisis migratoria y la búsqueda de una solución a la situación de los más de 5.600 menores migrantes no acompañados que colapsan los centros de acogida de la comunidad autónomas.

La financiación estatal del reparto de 4.400 niños y niñas desde las Islas y desde Ceuta al resto del territorio nacional, según el acuerdo alcanzado entre ambas partes, es de entrada y en teoría el principal objetivo de esta reunión para intentar desbloquear después el proceso y poder llevar cuando antes una propuesta al Congreso y empezar a negociar con los grupos políticos.

Sin embargo, por el camino han ido surgiendo elementos que van a dificultar ese diálogo y van a tensar la reunión entre el presidente canario y la ministra de Hacienda. Aunque formalmente no aparezcan en el orden del día de ese encuentro, las recientes cesiones del Gobierno central a Cataluña van a condicionar el mismo y los posicionamientos de cada una de las partes, sobre todo la del presidente canario al considerar que afectan a las Islas y las pueden perjudicar de una u otra manera. La propuesta, pactada con ERC, de condonación de la deuda de Cataluña con el Estado y al resto de comunidades autónomas no es aceptada por parte del Gobierno de Clavijo en los términos planteados por Montero, a la que exigirá una negociación al respecto.

Consejo de Política Fiscal y Financiera

La ministra tiene muy presente en este sentido el plante que le dio la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado día 5 abandonando la reunión junto al resto de representantes de las comunidades gobernadas por sus compañeros el PP.

El otro asunto también relacionado con Cataluña como factor perturbador de la reunión clave entre Clavijo y Montero es la proposición de ley presentada por el PSOE y Junts per Cataluña sobre la delegación de competencias en materia migratoria desde el Estado a esa comunidad autónoma.

Delegación de competencias

El presidente y su gobierno están siendo muy cautelosos respecto a esta medida, pero CC, el principal socio del Ejecutivo, ha sido muy crítico. No lo ha sido tanto contra la propuesta en sí, sino contra la supuesta diferencia de trato por parte del Gobierno central con los partidos independentistas catalanes, con los que se implica en acordar materias sensibles como las señaladas, frente a su falta de voluntad política para solucionar de una vez el problema de los menores migrantes.

Esta posición de CC ha sido interpretada por el Gobierno central como un ataque a Junts, partido con el que se negocia la reforma de la ley de extranjería y paralelamente su necesario voto al reparto puntual de 4.400 menores desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas. Una respuesta «poco inteligente» que pone el peligro el apoyo de Junts a la solución sobre los menores, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura estar muy cerca de ese acuerdo de fondo para fijar por ley la distribución automática del colectivo de menores sin tutela familiar entre todas las comunidades desde que alcanzan las costas de las regiones frontera, pero Clavijo marca como prioridad en estos momentos dar solución a la emergencia que ya está viviendo en los centros de acogida. Exigirá por ello a Montero una ficha financiera suficiente, de entre 90 y 150 euros diarios por menor y a ser posible previa a la reubicación, para poder desbloquear todo el proceso, pendiente aún del informe jurídico de la Abogacía del Estado sobre si llevarlo a cabo mediante proposición de ley o decreto-ley, y una tabla definitiva sobre el número de menores que debería acoger cada comunidad. Según el PP, el acuerdo con Junts sobre gestión migratoria certificaría que Cataluña no asumirá nuevas acogidas. Su rechazó al reparto se consagra en este contexto.

Más exigente

Clavijo, si asume al completo las posiciones críticas de CC, expresadas en los últimos días sobre todo por su secretario de Organización, David Toledo, trasladará a la ministra una plan exigente de objetivo y de calendario para un impulso decidido de la agenda canaria.

Consideran los nacionalistas, como señaló también su diputada en el Congreso, Cristina Valido, cuando reclamó esta reunión a Sánchez en diciembre pasado, que por unas razones u otras está atascada en algunos de sus elementos esenciales, como el de los menores, y no acaba de tomar vuelo en otros, como acabar de una vez la transferencia de fondos pendientes (unos 250 millones, incluidos los 100 para ayudas a La Palma), o avanzar en los nuevos convenios como el de obras hidráulicas o infraestructuras educativas.

Plan alternativo

Una de las informaciones que Clavijo le pedirá a Montero en este sentido es si tiene horizonte real de presentar nuevos presupuestos estatales una vez logrado los mencionados acuerdos sensibles con los partidos catalanes y en especial el de Junts sobre gestión migratoria. Los post convergentes han desvinculado ambas cuestiones, pero el Ejecutivo señalan que sí se despeja el sendero de nuevas cuentas.

De no ser así, el presidente de Canarias reclamá al Gobierno central un plan alternativo para que se prorroguen y se garanticen todas las partidas que afectan al desarrollo de la agenda canaria. Clavijo quiere hacer valer ante la vicepresidenta el valor de la alianza con CC y la lealtad de su apoyo al Ejecutivo central, pero va a subir el tono respecto a varios aspectos de la misma en el marco de las cesiones que considera que se está haciendo con Cataluña.

El presidente regional busca amarrar con el Estado un calendario muy concreto de desarrollo de los temas isleños y presentarlo además como base de gestión en el debate sobre el estado de la nacionalidad que afrontará dos días después en el Parlamento de Canarias.

