Inmigración, vivienda y población: los tres retos pendientes del presidente Clavijo

Hace un año el presidente Fernando Clavijo ideó el lema sobre "el modo canario" de hacer política. Lo hizo en el primer Debate sobre el estado de la nacionalidad de la presente legislatura y ha sido una consigna recurrente durante los últimos 12 meses no solo en las intervenciones públicas presidenciales sino en las declaraciones de los principales dirigentes de los partidos que sustentan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI). Un "modo canario" basado en el consenso porque "con el diálogo ganamos todos y con el enfrentamiento pierde Canarias".

Lo cierto es que esa fórmula esconde el difícil equilibrio político que debe hacer Clavijo entre su principal socio en Canarias -el PP- y el que tiene en el Congreso de los Diputados y en el Ejecutivo central -el PSOE-, que además cuenta con la presencia en un puesto relevante de su antecesor en el cargo, el ministro Ángel Víctor Torres.

El voto de la diputada Cristina Valido fue valioso para la investidura de Pedro Sánchez y la posterior y complicada matemática parlamentaria nacional y, a cambio, Clavijo tenía en teoría el respaldo del Gobierno central para desarrollar la ‘agenda canaria’. Ese apoyo, no obstante, disgustó al PP y en Madrid no se ve bien que los conservadores sean el principal pilar en el que se sustenta Clavijo, máxime después de que desde Moncloa se señala al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo como el culpable de que continúe empantanada la solución a la distribución de los casi 5.000 menores inmigrantes no acompañados que colapsan los servicios de atención y acogida canarios.

Ese equilibrio, unido a la complejidad de los grandes problemas que afronta, ha impedido a Clavijo aportar en su segundo debate soluciones definitivas a los grandes retos.

Inmigración

El gran fracaso, aunque compartido, del gabinete de Clavijo, pese a los denodados esfuerzos del presidente para conseguir una solución, ha sido la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para forzar a las comunidades autónomas a asumir una redistribución de los niños y niñas inmigrantes que están solos en las Islas. En julio naufragó el primer intento porque ni el PP ni los postconvergentes de Junts ni Vox votaron a favor de tramitar el debate de la modificación legal. Desde entonces, los pasos dados por el presidente para lograr un acuerdo han sido vanos.

De nada valieron los desvelos previos a la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada el 10 de julio en Tenerife -que fue la excusa de Vox para romper los gobiernos autonómicos con el PP- ni la reunión que mantuvieron Sánchez y Clavijo en La Palma en agosto ni el "plan de acción" en inmigración suscrito entre Clavijo y Feijóo en septiembre ni la Conferencia de Presidentes celebrada en el Palacio de La Magdalena (Santander) en diciembre y en la que Canarias y Euskadi presentaron un documento conjunto para proceder a un "reparto extraordinario" de menores en tres meses para rebajar la tensión migratoria en las Islas y Ceuta.

Tampoco sirvió de nada que el mes pasado la ministra Sira Rego y Clavijo cerraran un acuerdo para la distribución puntual de 4.000 menores migrantes. Ahora todo queda en manos de que el reciente acuerdo con Junts para la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración allane el desbloqueo de la distribución territorial de menores. Lo cierto es que un año después del primer Debate sobre el estado de la nacionalidad de la legislatura nada se ha solucionado respecto al problema inmigratorio.

Vivienda

La presión migratoria es una de las cuatro crisis a las que se enfrenta el Archipiélago y que fueron diagnosticadas por Clavijo hace un año. Una segunda, la referida a la emergencia habitacional derivada de una acuciante falta de viviendas y del encarecimiento del mercado, es la que más preocupa a la ciudadanía.

Pese a los esfuerzos del Ejecutivo, no se ha resuelto dada su complejidad. No en vano es necesario empezar a construir entre 9.000 y 10.000 viviendas al año para paliar la carestía, lo que supone triplicar las 3.605 de 2024. Fruto de esta necesidad fue el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que se convalidó por el Parlamento el pasado mes de marzo y que establecía una serie de medidas de excepción.

De entrada, los suelos de titularidad pública ya sirven para la construcción de casas de protección oficial aunque el planeamiento municipal no lo tenga previsto, se otorga una segunda oportunidad a inmuebles y edificios a medio construir y se desburocratiza el proceso de concesión de licencias y permisos que tantos proyectos ha demorado durante décadas. De hecho, el consejero Pablo Rodríguez sacó pecho a finales de la pasada semana al anunciar que su departamento ha registrado en el último año 56 solicitudes para la calificación de 2.137 inmuebles protegidos en el archipiélago, frente a la 42 peticiones para 1.723 inmuebles en 2023.

Cien expertos estuvieron seis meses trabajando para diseñar 51 soluciones para el futuro de Canarias

También hay que resaltar que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) fomentará la construcción de viviendas para el alquiler asequible, que se ha suscrito un convenio para fomentar el régimen de cooperativas de vivienda y se negocia con el Estado que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda materializarse para la construcción de inmuebles. Además, se estudia un acuerdo con los bancos para una Hipoteca Joven que ayude a los canarios de 18 a 40 años a acceder a su primera vivienda: el Ejecutivo avalará el 15% de los préstamos que pidan los jóvenes para comprar una casa que no exceda los 200.000 euros.

Asimismo, la actualización de la Ley del Suelo de 2017 que impulsa el consejero Manuel Miranda y que se aprobará en otoño en el Parlamento aumenta el porcentaje de suelo destinado fomentar la vivienda pública: en urbanizables pasa del 30% al 40%, en urbanos consolidados pasa del 10% al 20% y se incrementa la cesión obligatoria de suelo urbanizable ordenado del 10% al 15%.

Reto demográfico

El 95% de la población del archipiélago se concentra en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. De forma paralela a esta concentración que tensiona varias zonas del Archipiélago se encuentra la realidad de que de los 88 municipios de Canarias hay 46 que tienen menos de 10.000 habitantes y 58 que tienen menos de 20.000 habitantes.

Este escenario de despoblamiento conlleva la necesidad de buscar soluciones para las zonas rurales que no solo pasan por impulsar al sector primario sino también la conectividad digital, el turismo sostenible, la vivienda o la igualdad de oportunidades.

Por ello, hace un año el presidente Clavijo anunció la convocatoria por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma de la Conferencia de Presidentes de Cabildos, que se celebró el 2 de mayo, para impulsar un desarrollo territorial y poblacional "equilibrado, justo y sostenible". Cien expertos estuvieron seis meses trabajando para diseñar "la Canarias de futuro" y el resultado fueron 51 medidas para afrontar el reto demográfico y el desarrollo sostenible del Archipiélago durante el próximo cuarto de siglo.

Las Islas se enfrentan a una huelga general en Hostelería durante Semana Santa por los bajos salarios

Propuestas que van desde establecer exenciones fiscales y cuotas más bajas a los municipios con menos de 10.000 habitantes con el fin de fijar la población al territorio y, además, atraer nuevos residentes y acabar con el despoblamiento que existe en las zonas rurales hasta agilizar el desarrollo y la construcción de vivienda para que bajen los precios en todas las Islas, pasando por impulsar una planificación territorial más sostenible y proteger el entorno natural del Archipiélago. Para dar salida a estas políticas, los Presupuestos de Canarias de 2025 incorporaron 763,4 millones de euros.

De forma paralela a los trabajos cabildicios, el Parlamento concluyó su estudio sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional que se inició en la pasada legislatura y en sus conclusiones se incluye negociar con las autoridades españolas y de la Unión Europea (UE) la adopción de "medidas específicas de carácter temporal para frenar el crecimiento demográfico de las Islas sobre la base de nuestra condición ultraperiférica" y, de manera especial, la "limitación en la venta de viviendas a extranjeros no arraigados en Canarias, fuente de una nueva burbuja especulativa".

Turismo

El pasado Debate sobre el estado de la nacionalidad se celebró a las puertas de las manifestaciones contra los efectos nocivos del turismo en el tejido social y económico de las Islas. Aquel 20A y su lema Canarias tiene un límite protagonizó varios momentos de las intervenciones presidenciales y de los portavoces de los partidos en una doble vertiente: la necesidad de incrementar los salarios en el sector turístico y la urgencia de poner coto al alquiler vacacional, principal motivo del encarecimiento del precio del arrendamiento residencial y de las viviendas no turísticas.

Un problema que se relaciona de forma directa con el derivado del reto demográfico, pues los datos no dan opción a la duda: el 98,6% de los turistas van a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, mientras solo el 1,4% de los visitantes se distribuye entre La Gomera, El Hierro y La Palma. Además, el 10% de la población empadronada en Canarias se concentra en las áreas turísticas del litoral, que ocupan el 1,8% del territorio y concentran el 45,8% de las plazas de alquiler vacacional, y en esas zonas se sitúan el 89,4% de los viajeros alojados, el 85% de las pernoctaciones, el 83% de los establecimientos turísticos y el 85% de las plazas alojativas hoteleras y extrahoteleras.

Las listas de espera para una intervención quirúrgica se han reducido un insuficiente 2,4%

Por ello, y después de más de un año de trabajo, la Consejería de Turismo ha remitido a la Cámara regional la futura ley que regula la vivienda vacacional. Según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) el número de viviendas vacacionales disponibles en Canarias ascendía el pasado mes de enero a 47.716, un 12% más que hace un año. La mayor parte está en Tenerife, que acapara el 41% del total; en Gran Canaria están ubicadas el 22% y en Lanzarote y Fuerteventura están el 16% y el 13%, respectivamente.

La otra pata del problema en el sector turístico, la que se refiere al aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, no ha podido ser resuelta pese a las reiteradas proclamas de Clavijo a la patronal para que comparta sus beneficios con sus asalariados. Tanto es así que Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una huelga general en Hostelería para el Jueves y Viernes Santo.

Sanidad

El talón de Aquiles de todos los gobiernos autonómicos de la historia reciente de Canarias han sido las listas de espera sanitarias. En este aspecto, Clavijo puede afirmar que se está avanzando, pero de forma más lenta de lo necesario: hay 32.948 personas a la espera de una operación en los hospitales públicos, lo que supone una reducción de un 2,4%. La demora media por una intervención quirúrgica es de cuatro meses y en 2023 la tardanza ascendía hasta los 147 días. En total, desde que se conformó el actual gabinete, el descenso es de un 9,5% de personas en lista y una reducción de un mes en la demora para la intervención.

Por contra, el 48,8% de la población acude a urgencias ante la imposibilidad de conseguir una cita a tiempo con su médico. La propia Consejería de Sanidad confirma que 158.534 personas aguardan a que les reciba un facultativo, lo que supone un aumento del 7%. Más del 60% se concentran en Oftalmología (19,9%), Dermatología (14,7%), Otorrinolaringología (11,%), Rehabilitación (10,6%) y Traumatología (9,9%).

Dependencia

La aplicación de la Ley de Dependencia en las Islas es un clásico de los debates de política general. Para el de este año, Clavijo blandirá que el tiempo de espera de un reconocimiento de la situación de dependencia se ha reducido en 271 días, al pasar de los 847 que se tardaba en la anterior legislatura a 576 ahora y que será mayor la rebaja cuando se apruebe el decreto que reducirá los tiempos de espera y acortará el procedimiento para la concesión de estas ayudas.

Frente a estos datos, la oposición denuncia que las resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA), que mide el nivel de gestión porque son los reconocimientos de derecho a la dependencia, han bajado de las 6.000 en 2023 a 4.328 con el actual Ejecutivo, lo que evidencia "de forma clara y evidente el fracaso" en las políticas de dependencia.

Modificaciones legislativas Función pública El Gobierno de Canarias aprobó una serie de medidas urgentes cuyo fin es solucionar los problemas actuales en la selección de personal de los nuevos empleados públicos, las listas de empleo, la temporalidad y la gestión de los recursos humanos en tanto en cuanto el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo no saque adelante la nueva Ley de Empleo Público de Canarias. Medidas concretas que permiten acelerar los procesos en la ejecución de las ofertas de empleo público con el fin de que "la cobertura de puestos desempeñados por personal interino sea lo más breve posible y un máximo de tres años". Cambio climático El decreto que modificó la Ley del Cambio Climático puso un 20% de los nuevos proyectos de renovables en manos de los ciudadanos y crea una empresa pública que podría generar energía o participar en proyectos de terceros con el fin de reducir la actual factura de 36 millones de euros anuales que abona la Comunidad Autónoma. Ley de Turismo La reforma que este año abordará el Gobierno de la Ley de Turismo de 1995 incluirá, como anunció la propia consejera Jéssica de León, la regulación «por primera vez en las islas» de los alojamientos turísticos "en las modalidades de campings y acampadas". Además llevará a cabo una nueva regulación sobre la planificación y la ordenación, las competencias de administraciones, la comercialización, la modernización de infraestructuras turísticas, la formación y la remodelación de zonas turísticas degradadas, incluidos los centros comerciales.

