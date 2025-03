Izaskun Lacunza, directora de la Fecyt: "Los programas europeos de captación de talento son una oportunidad para Canarias"

El mundo está compitiendo por tener los mejores científicos ¿por qué es tan importante retener o atraer talento en nuestro país?

El potencial y la capacidad humana de una región determina su bienestar económico, su bienestar social y su cohesión. En Europa se es muy consciente de la importancia que tiene la comunidad científica como profesionales altamente cualificados. Por eso, la gran apuesta es que Europa sea un foco de atracción de talento mundial. Además, esto se hace en un momento muy importante para la Unión, porque tenemos un programa marco que es muy atractivo para los investigadores, con los mejores programas de atracción de talento del mundo, como el European Research Council o los contratos Marie Curie.

¿Y cómo está funcionando?

Los programas de captación de talento europeos funcionan muy bien, estamos atrayendo científicos y científicas de todo el mundo. El programa Marie Curie lo que hace es facilitar la movilidad de personal investigador por toda Europa y funciona increíblemente bien. España es el segundo país con más acciones Marie Curie de Europa y funciona fenomenal.

¿Y por qué cree que España es la segunda de toda Europa?

Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces en la Fecyt. Yo diría que la respuesta es multifactorial. Por ejemplo, en el caso de las Marie Curie, una de las cosas que pide a las instituciones anfitrionas es que tengan unos estándares de recursos humanos, de contratación de personal investigador homologables con Europas y España tiene muchísimas instituciones y universidades que tienen el reconocimiento Human Resources Strategy for Researchers, que de alguna manera demuestra que tiene políticas de recursos humanos homologables con el resto de Europa. También que ahí tenemos oficinas de proyectos europeos buenísimas en todas las instituciones que compiten y un interés real, diría, por la movilidad y por la atracción de talento en España.

En lo que se refiere a Canarias como región ultraperiférica, ¿cuáles diría que son los puntos fuertes de las islas para la captación de talento?

La primera es pertenecer a la Unión Europea como región de pleno derecho. De alguna manera, esta circunstancia nos coloca en un marco de propósito mayor que la propia región. Y luego, la participación en programa marco. Yo creo que puede ser una oportunidad buenísima para Canarias, y en particular en aquellos programas en los que se reconoce particularmente la especificidad de la región.

Formamos a muchos nuevos doctores salen, pero no hay suficientes puestos de trabajo para todos ellos. ¿Qué se está haciendo en España para intentar dar cabida a todos ellos?

Nosotros siempre decimos que la ciencia es mucho más que hacer investigación. Para que haya un ecosistema científico ricom hace falta personal investigador que haga investigación, pero también otras muchísimas profesiones. Necesitamos periodistas científicos, gestores de grandes programas de financiación que sean capaces de buscar financiación, gestores de grandes infraestructuras de datos, gente que esté trabajando como doctora en la administración pública o como técnicos de evidencia científica que conecten el conocimiento científico con la administración pública. Este perfil lo tenemos nosotros, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, pero su la potencialidad de estos técnicos de evidencia científica es muchísima. Puedes tener técnicos en ayuntamientos o consejerías para mejorar el conocimiento científico de una determinada región. Esa nueva interfaz de conexión entre el mundo académico y el sector público es otro lugar en el que las habilidades y las capacidades de un doctor son muy valorables. Y luego está el sector privado. Nosotros lo que queremos conseguir con diferentes programas es que el sector público empiece a solicitar de manera activa a doctores y que entiendan que les dan un valor añadido que no les dan otros profesionales.

Aquí en Canarias siempre han faltado empresas y, aunque la cosa está cambiando, en general el motor económico está en el turismo.

Pero fíjate que las conexiones del conocimiento científico con las prioridades de la región se pueden conectar muy bien. En el turismo hay mucha ciencia también…para comprender el fenómeno o sacarle el máximo valor al asunto de manera sostenible. Lo mismo ocurre con la agricultura, que es otra de las especialidades de Canarias. Cada región tiene sus peculiaridades, pero el conocimiento científico siempre puede ayudar a la mejor gestión de la política pública de donde estés.

Dentro de la Unión Europea, ¿deberíamos competir por el talento o ayudarnos?

A ver, entiendo que en la captación y retención de talento hay un punto de competición, pero a mí me gusta mucho más la idea de colaboración. E insisto en esa idea de pertenecer a algo más grande, ya que los Estados miembros y las regiones pertenecen al Espacio Europeo de Investigación. A mí me gusta mucho más la idea de mutualizar el riesgo, de entender el Espacio Europeo como un sitio en el que los investigadores se mueven, donde hay libertad de movimiento y proyectos conjuntos. Lo estamos viendo cada vez más, las universidades están colaborando en consorcios multinacionales de muchísimos países-Estados miembros, donde los investigadores se mueven.

La ciencia es uno de esos sectores en los que se pone más empeño para lograr la igualdad, ¿cómo se ha avanzado en el sector en los últimos años?

Algo hemos avanzado en los últimos años. Se acaba de sacar a la luz el informe Científicas en Cifras de 2025, que el Ministerio publica cada dos años con nuestro apoyo, y vemos mejoras. Hemos mejorado un poco el techo de cristal, que indica la dificultad que tienen las mujeres en la universidad de acceder a los puestos senior; y estamos llenando las facultades de mujeres, aunque en algunas áreas sigue siendo difícil, como las ingenierías. Pero queda trabajo por hacer. Como novedad este año también hacemos alusión a las percepciones que tienen sobre la igualdad de género las investigadoras y los investigadores. Es decir, un análisis más cualitativo. Sigue habiendo diferencias, los hombres no acaban de ver de la misma manera los temas de desigualdad de género. Esta parte cualitativa debemos entenderla mejor para poder responder a ella. En todo caso, sigue siendo necesario aplicar políticas de igualdad de género.

¿Cómo perciben la ciencia los españoles?

España es un país en el que se confía en la ciencia. Acabamos de publicar un informe con un consejo internacional en Nature que es bastante esperanzador en este sentido. Es verdad que hay que vigilar algunos movimientos, pero España es un país en el que en general se confía en la ciencia. Ejemplo de ello es que el 95% de la población española se vacunó de COVID. La confianza es cierto que hay que mantenerla y no darla por sentado, porque es muy volúble, pero se confía mucho en la ciencia, el personal investigador y los científicos. Sin embargo, hemos detectado que la ciudadanía considera que la ciencia no necesariamente está estudiando aquellas cosas que interesan a la sociedad. Y esa es una parte en la que nosotros queremos trabajar. Queremos establecer un mejor diálogo entre comunidad científica y ciudadanía para que la ciencia se aleje de esa torre de marfil o al menos esa percepción de que no se están estudiando cosas de relevancia para la sociedad.

¿Qué podemos hacer con esos movimientos populistas científicos o negacionistas?

Nosotros trabajamos para contrarrestar esto. Lo primero es trabajar en la alfabetización científica de la ciudadanía y conseguir cierto pensamiento crítico. Eso se puede hacer de muchas maneras. Nosotros tratamos de hacerlo a través de nuestra convocatoria de Cultura Científica, financiando proyectos de Cultura Científica por todo el territorio, con un buen periodismo científico. Nosotros trabajamos mucho para conseguir que haya un periodismo científico riguroso. Un periodismo que además también informe sobre las incertidumbres de la ciencia, porque a veces parece que la ciencia es sota caballo y rey y no es así. Y a veces hay que informar también de que la ciencia está en constante movimiento, que se rectifica, que evoluciona. También queremos ir entendiendo bien toda la sociología con respecto a lo que ocurre con la gente que decide no creer en la ciencia.

