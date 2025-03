Ni "me decepcionaste" ni "no me lo esperaba de ti": en Canarias se dice así

El dialecto canario se caracteriza por una riqueza léxica que incluye términos y expresiones únicas, conocidas como “canarismos”. Estas particularidades lingüísticas han captado la atención de diversos medios nacionales debido a su singularidad y encanto.

Y es que en Canarias no hace falta una gran frase para expresar decepción, basta con emplear tres palabras cargadas de emoción y resentimiento: "fuerte bicho ruín".

Así lo demuestra el creador de contenidos Cristito Díaz (@elcristito en Instagram y TikTok), quien convierte esta expresión en tendencia con un vídeo donde traduce el clásico "me has traicionado" al habla canaria.

"En Canarias no se dice ‘no me lo esperaba de ti, me has traicionado’, se dice ‘ay, pero fuerte bicho ruín’”, comenta en su vídeo, que ha arrancado carcajadas y comentarios de miles de canarios que se sienten totalmente identificados.

¿Qué significa realmente "bicho"?

Según el Diccionario básico de canarismos, la palabra "bicho" no tiene una connotación negativa por sí sola. De hecho, se traduce como “persona” o “alma viviente”, y es común en frases como “no había un bicho en la calle” o “ese bicho es un personaje”.

Por otro lado, "ruín" es un adjetivo que describe a alguien despreciable o de malas intenciones.

Por ende, la expresión "fuerte bicho ruín" se emplea para señalar a alguien que ha actuado de manera traicionera o desleal.

Sobre el dialecto canario

El dialecto canario es el resultado de siglos de historia y mestizaje cultural. Su léxico ha incorporado influencias de diversas lenguas, incluyendo el portugués, el inglés y el francés, además de conservar términos y expresiones únicas conocidas como "canarismos".

Desde palabras como fisco, papas arrugadas o machango, hasta expresiones tan únicas como esta, el habla canaria tiene ese algo que lo hace inconfundible.

Y por si fuera poco, también hay refranes que parecen acertijos, como el famoso “La cabra siempre tira pal monte”, que no solo retrata la cultura popular, sino que requiere un traductor nativo para ser comprendido fuera del Archipiélago.