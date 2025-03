El discurso del presidente, a examen

Vivienda

El presidente de Canarias se quedó corto a la hora de cuantificar el número de viviendas que se construyen anualmente en el Archipiélago. «Apenas 2.000», expuso, contra los números que maneja, entre otros, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, que acerca esa cifra hasta las 3.000. Fernando Clavijo comparó esa cifra con las 30.000 que se erigían en el tramo final de la primera década de ese siglo, si bien ese volumen de oferta fue la antesala, no la única razón, del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Sanidad

El adelgazamiento de la lista de espera quirúrgica fue uno de los hitos más destacados por el presidente cuando abordó el estado de la sanidad pública canaria. Al finalizar el año pasado eran 32.948 las personas repartidas por toda la comunidad autónoma que esperaban para entrar en quirófano. Fernando Clavijo resaltó que son 3.447 menos de los que estaban aguardando en julio de 2023, cuando el actual Gobierno de Canarias tomó el mando. La reducción es del 9,4%, que llega hasta el 21,4% en el caso de los días de espera; 122,28 ahora.

Dependencia

En materia de dependencia, el discurso de Fernando Clavijo hizo hincapié en la reducción de los trámites que han de cumplimentar los ciudadanos para entrar en el sistema y optar a alguna de las ayudas previstas. Son 16.127 los expedientes registrados desde su toma de posesión, por los 8.727 contabilizados en los cuatro años anteriores. Este dato positivo lo sería más si el ritmo de las resoluciones se incrementara en la misma medida, pero el resultado de la evolución de esta variable desde julio de 2023 se queda en prácticamente la mitad, 8.924 expedientes zanjados.

Educación

Europa conminó a España a terminar con la alta tasa de interinidad existente en sus plantillas de trabajadores públicos. Al cumplimiento de ese mandato dedicó el presidente Clavijo parte de su recorrido por el estado de la educación pública en las Islas. Lo hizo destacando las 3.874 plazas puestas en liza y que han servido para dar estabilidad a otros tantos docentes. Lo que no dijo el jefe del Ejecutivo autonómico es que casi la mitad de esos puestos de trabajo (48,5%) fueron a parar a manos de profesores de otras comunidades autónomas.

Empleo

La buena salud del mercado laboral canario cimentó uno de los momentos de mayor ímpetu del discurso de Fernando Clavijo. Superar el millón de ocupados por vez primera en la historia y ver caer la tasa de desempleo hasta el 11,9% fueron dos de los datos destacados por el presidente, que extendió al récord de 144.543 autónomos alcanzado en diciembre del pasado año el relato de buenas noticias. De esto último responsabilizó en parte a la cuota cero establecida por su gobierno para los trabajadores por cuenta propia en peor situación.

Migración

Fernando Clavijo se gana la equis en este caso no por la inclusión de datos erróneos o interpretados libremente, sino por una gran omisión. Ante el hecho objetivo de las dificultades por las que atraviesa Canarias por el cuello de botella que genera la llegada de menores migrantes en ausencia de colaboración desde el resto del país, el presidente centró en el Gobierno central, competente en la materia, la responsabilidad. Ni rastro de los numerosos obstáculos colocados por sus socios del PP en el camino que conduce a las soluciones.

Turismo

Aunque el presidente canario no aludió de forma explícita a las multitudinarias protestas ciudadanas en contra del modelo turístico actual, lo cierto es que no dejó dudas en torno a la orilla que ocupa. Alertó Clavijo del riesgo de morir de éxito si no se adapta el volumen de llegadas a la existencia de recursos naturales. Además, volvió a incidir en la necesidad de que los empresarios incrementen los salarios –«vinculados a productividad», matizó– o, de lo contrario, subirá impuestos para garantizar la redistribución de la riqueza que genera el negocio alojativo.

Energía

Clavijo partió del 20% del mix energético canario que ocupan en la actualidad las energías renovables y advirtió de que hay que llegar al 58% en solo cinco años. Mencionó la ayuda que supondrán las zonas de aceleración que se perfilan para impulsar la descarbonización en las Islas y metió en ese cajón al 20% que en cada proyecto habrá de reservar a la participación local. También citó a las Islas como referentes para el desarrollo de la geotermia y la suma de 102 millones de euros invertidos en esta capítulo. Olvidó decir que dicha suma proviene de Madrid vía Next Generation.

