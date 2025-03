Los renovadores rehúyen la ruptura en NC de Santa Lucía

Los cargos públicos y orgánicos y los militantes de Nueva Canarias (NC) de Santa Lucía que defienden la renovación de la dirección y una reorientación de las ideas y estrategias del partido no buscan por ahora la ruptura como otras asambleas locales de la formación, sino que esperarán al congreso de NC que se ha convocado para el mes de julio para comprobar el rumbo que toma la organización.

Después del cruce de escritos de renovadores y oficialistas que generó cierta inquietud interna en el municipio del Sureste, la dirección espera calmar las aguas en el seno de su organización más emblemática buscando el respaldo de los dirigentes históricos de NC que se alinean a favor del sector oficial que dominan Román Rodríguez y Carmelo Ramírez, éste último exalcalde del municipio y secretario de Organización de NC.

Sin embargo, los críticos liderados por Teodoro Sosa, ya fuera de las filas de NC, siguen con atención el debate interno en NC de Santa Lucía y esperan que den la cara los que se manifiestan en público y en privado a favor de la renovación. El nuevo partido que ultima Sosa y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, tiene entre sus previsiones que se incorporen al proyecto varias asambleas de NC de Gran Canaria, entre ellas San Bartolomé de Tirajana o Arucas, pero también esperan pescar en las aguas revueltas del partido en varios municipios, entre ellos Santa Lucía. En San Bartolomé la dirección también ha movilizado a los militantes históricos para aplacar los ánimos del sector renovador.

El sector oficial se vale de los dirigentes históricos para aplacar el movimiento renovador

Los militantes de Santa Lucía fueron convocados ayer a una asamblea general un año después de la última convocatoria, a principios de 2024, para debatir el año convulso que ha pasado la formación nacionalista y que ha supuesto hasta ahora la salida de los grupos políticos independientes que estaban aliados al partido que preside Román Rodríguez. También en el orden del día figuraba la cita del próximo mes de julio del Congreso Nacional de NC, adelantado casi un año a petición de los renovadores, aunque finalmente este adelanto de poco ha servido tras la ruptura protagonizada por las organizaciones locales que han abandonado NC.

Escrito de renovación

La asamblea fue convocada por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, que preside la misma. El regidor fue uno de los firmantes de un escrito el pasado mes de diciembre que también suscribieron varios concejales de NC de la Corporación de Santa Lucía solicitando un esfuerzo a la dirección para evitar la ruptura y los riesgos que entraña para el partido la crisis interna que lleva instalada en la formación desde hace más de un año y que finalmente ha provocado la salida de siete partidos locales, algunos de ellos, como el BNR y Roque Aguayro, aliados históricos de NC. La ruptura se ha consumado y ahora los renovadores quieren comprobar el rumbo que toma el partido con las ponencias del cónclave de julio, qué delegados se designan para representar al municipio en el congreso y los criterios de la dirección para una supuesta renovación en función de la candidatura que concurra al mismo.

El escrito de los renovadores fue contestado por un grupo de militantes históricos y afines a la dirección negando cualquier tipo de respaldo al nuevo proyecto encabezado por Teodoro Sosa y demandando un debate interno en la asamblea general y seguir los procesos estatutarios del partido. Entre los firmantes exalcaldes como Silverio Matos o Dunia González, Antonio Ruiz, Luis Campos o Aurelio Falcón.

Los renovadores de Santa Lucía aceptan las reglas del juego y no provocarán una ruptura traumática en el partido, si bien la situación puede cambiar después del Congreso en función de lo que se apruebe en el mismo y el debate que genere un posible cambio en la dirección del partido.

Los afines a Teodoro Sosa aspiran a que se incorporen al nuevo partido militantes y cargos del municipio

El movimiento renovador en el seno de NC no solo se limita a los partidos que han abandonado su estructura. Los críticos dominan San Bartolomé de Tirajana o Arucas, pero también hay díscolos en Teror, La Aldea, Ingenio, Moya o Las Palmas de Gran Canaria, en unos lugares son mayoría y en otros minoría frente a las tesis oficialistas.

El devenir de esta situación interna también estará en función del pacto de no agresión o de «convivencia institucional» que los críticos exigen a la dirección de NC para que no haya problemas entre los cargos de ambos sectores en el Cabildo de Gran Canaria y en los municipios. A la dirección le preocupa el Ayuntamiento de La Aldea después de la llegada a la Alcaldía de Pedro Suárez, alineado en el sector oficial pero que cuenta en el grupo de gobierno con dos concejales que defienden las tesis renovadoras. Por ahora no han habido movimientos significativos de uno y otro lado, pero los dos puntos de inflexión que marcarán el futuro inmediato de la formación canarista serán la constitución y registro del nuevo partido, por un lado, y el congreso nacional de NC previsto para julio y sus conclusiones, por otro.

