VOX saca a paseo la motosierra de Milei y propone podar el Gobierno de Canarias

«Déjenos enseñarle dónde hay que utilizar la motosierra para ofrecer unos servicios públicos de calidad a los canarios y mejorar la actividad económica». El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Nicasio Galván, hizo esta petición al presidente canario, Fernando Clavijo, durante su intervención en el debate del estado de la nacionalidad, en alusión a la política de recorte del gasto de las que presumen tanto el presidente argentino, Javier Milei, como el magnate Elon Musk en calidad de consejero superior de la Presidencia de los Estados Unidos y encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Uno y otro se vanaglorian de aplicar su particular motosierra con despidos masivos de funcionarios públicos.

Unificar consejerías

El líder de la formación ultraderechista pidió ‘usar la motosierra’, por ejemplo, en la consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario, «que se gasta millones en tonterías», o en unificar consejerías, como la de Educación con Cultura y Universidades, «para reducir gastos». O, entre otras medidas, también en «eliminar la figura del comisionado del REF e incluirla en la consejería de Economía».

Órdenes de Madrid

Clavijo le respondió que dejara de «cumplir órdenes de Madrid» y que no utilizara el argumentario de Abascal –el líder de Vox–, «que repiten en el Congreso y en el Senado». Además, añadió que «los líderes inspiradores de Vox, como Trump o Milei, son los que vulneran derechos públicos o devuelven a migrantes», para acto seguido pedirle que «no dé lecciones ni pretenda subir sueldos o ampliar servicios básicos» con esos ejemplos.

"No es bueno para el Archipiélago"

«Vox no es bueno para el Archipiélago por su uso mezquino de los menores migrantes no acompañados para convertirlos en arma electoral, e incluso han llegado a romper gobiernos autonómicos [Aragón o Castilla y León] donde han amenazado con no aprobar presupuestos», le espetó.

Una emergencia por ausencia de sentido común

Galván culpó a Clavijo de que Canarias «esté a la cola de prácticamente todos los epígrafes económicos y sociales» e ironizó con las emergencias declaradas en Canarias. «La habitacional, la energética, la hídrica, la climática y la migratoria, pero falta la más importante: la emergencia por ausencia de sentido común del Gobierno canario». No mostró optimismo tampoco respecto a la ley de presupuestos de Canarias para 2025, aprobados en diciembre de 2024, que los calificó como "un claro ejemplo de lo que no hay que hacer para que el Archipiélago prospere". En este punto, recordó que su formación política realizó numerosas enmiendas "que fueron rechazadas por la Cámara al considerarlas ideológicas". Entre ellas, destacó la eliminación del AIEM que lo tachó de ser "un impuesto injusto e inmoral que beneficia a unos pocos y hace encarecer entre un 5% y 15% la cesta de la compra a todos los canarios".

El patio de Donald Trump

No se olvidó Galván de recordar el apoyo de su grupo a las prospecciones de tierras raras en Fuerteventura y le achacó a Clavijo «estar haciendo el ridículo, porque, tarde o temprano, Europa le hará rectificar». Una vez más, en sesión plenaria, mostró su apoyo a esta posibilidad: "solo Vox ha mostrado su coherencia en este asunto y no solo en Fuerteventura, sino en todas las islas, incluidos los fondos marinos". Todo ello, eso sí, "con el máximo respeto al medio ambiente".

Clavijo le atribuyó a Galván el «querer convertir a Fuerteventura en el patio de Donald Trump» y, una vez más, repitió que no permitirá esas prospecciones «porque no es un mandado de nadie, no cuenta con el apoyo de la sociedad ni de las instituciones canarias».

Asesores en cambio climático

El líder de los ultraderechistas en Canarias invitó a Clavijo a sentarse con expertos universitarios y abordar esta cuestión porque "no tiene ni idea de lo que es el cambio climático". A lo que el presidente canario le respondió que para eso "hay un comité científico asesor, compuesto por científicos universitarios, que recomienda qué hacer" en esta materia. Sin embargo, y tirando de ironía, alegó que "a partir de ahora" tendrá en cuenta la opinión de Galván "para que le diga, conforme a sus conocimientos del cambio climático, lo que tiene que hacer".

Energía nuclear

Un debate que continuó con las energías renovables en las que Galván cuestionó el propósito del Ejecutivo canario al respecto. "No es lógico llenar Canarias de molinos eólicos y placas fotovoltaicas porque son ineficientes y poco densas además de necesitar energía de respaldo", apostilló. Galván reiteró su apoyo a la energía nuclear como "parte de un mix energético que complemente a otras energías y sean más estables". "Nos estamos quedando atrás debido las políticas de fanatismo climático", le recriminó a Clavijo.

Ley de vivienda vacacional

En su intervención, Galván también aludió a la ley de vivienda vacacional, que se debate este viernes en el Parlamento canario, y la definió como "un ataque a la propiedad privada y al medio de vida de muchos canarios". Clavijo le contestó que "lejos de ser un ataque, se trata de regular la actividad y establecer unas reglas de juego en las que su partido parece, una vez más, no estar tampoco de acuerdo".

