La alcaldesa de Granadilla achaca la censura a Clavijo y Domínguez

«No existen motivos para la moción de censura más allá de los que puedan esgrimir Fernando Clavio o Manolo Domínguez desde Santa Cruz, que Marcos Antonio (el concejal del PP) ha decidido acatar», resumió ayer la alcaldesa de Granadilla de Abona, la socialista Jennifer Miranda, al valorar la presentación del documento por CC, PP y Vox. «Nunca han existido motivos», expresó de forma reiterada.

Acompañada por su grupo de gobierno, defendió la gestión realizada durante 18 meses de mandato por un gobierno municipal «que no ha sido cómodo ni maleable» ante aquellos a los que les mueven «intereses personales» y que han utilizado a Granadilla «como monenda de cambio», pese a que se trata de «un municipio maltratado y olvidado por ATI, históricamente». «Nos quieren robar nuestro territorio», dijo.

Crítica al candidato

Miranda definió como «un erial» la herencia recibida en 2023 tras siete años de gobierno liderados por José Domingo Regalado, el candidato a alcalde de los censurantes. Recordó que el nacionalista ha sido regidor en tres ocasiones sin haber ganado CC las elecciones –lo fue el PSOE–, le acusó de pasearse en chándal por el municipio durante 18 meses «a sueldo de Presidencia del Gobierno de Canarias» y le reprochó que ni en su periodo como regidor ni hoy «se conoce su opinión ni posición sobre ninguno de los asuntos importantes que han marcado la agenda política del municipio durante la última década». Y fue más allá: «José Domingo Regalado ha sido elegido como la apropiada marioneta» de Fernando Clavijo y Rosa Dávila «para frenar» el avance de Granadilla de Abona, cuyo futuro, con el nuevo gobierno local, «lo decidirán desde Santa Cruz».

La todavía alcaldesa aseguró haber recibido «muchas presiones» en cuentiones como la ordenanza del alquiler vacacional, la oposición a la construcción del hotel de La Tejita, la oposición «contundente» al Circuito del Motor y el apoyo al sector del taxi en el Aeropuerto Tenerife Sur, asuntos en los que su posición y la del gobierno local se mantuvo contraria a las pretensiones de gobiernos superiores.

«Este gobierno municipal y yo no hemos sido un gobierno y una alcaldesa cómoda ni maleable» Jennifer Miranda — Alcalde de Granadilla de Abona

Llamó la atención sobre la presencia de Vox en el futuro pacto que gobernará un municipio con 115 nacionalidades y culturas, aseguró que perdió el contacto con el conejal del PP, Manuel Antonio Rodríguez, desde el lunes 6 –tras disfrutar unos chocolates con churros después de aprobar el presupuesto de este año–, y agradeció a Bianca Cerbán (PP) el respeto a la palabra dada.

El acta es de Bianca Cerbán

Cerbán incidió en que no firmó la moción de censura porque «no hay motivos», explicó que no ha podido hablar con su compañero de partido, se reivindicó del Partido Popular y espera que el PP le indique «los pasos a dar» a partir de ahora, aunque «el acta es mía y no la voy a poner a disposición».

«En 2027 no nos queda más remedio que ir a por la mayoría absoluta», sentención la alcaldesa, Jennifer Miranda.