El cuatripartito apuesta por que Canarias tenga su propio ‘Plan África’

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) apuestan por que la Comunidad Autónoma "desarrolle su propio Plan de actuación con África ante la ausencia de respuestas específicas para nuestro archipiélago por parte del Gobierno del Estado". Un proyecto que anunció el presidente Fernando Clavijo en su intervención del martes y que ahora se pone negro sobre blanco para implicar a los distintos agentes económicos, sociales y académicos de las islas "en el impulso de aquellas iniciativas que contribuyan al progreso de los países de nuestro entorno geográfico" y mitigar el flujo de la inmigración irregular que procede del continente africano.

Esa es una de las 46 propuestas de resolución que los grupos gubernamentales presentan para que sean respaldadas este jueves por el pleno del Parlamento como conclusión del Debate sobre el estado de la nacionalidad, junto a la exigencia al Ejecutivo central de Pedro Sánchez de que "apruebe un Plan integral para la gestión de los procesos migratorios" que permita una respuesta "más efectiva" por parte de los ministerios competentes, en colaboración con la Unión Europea (UE) y con las comunidades autónomas para desbloquear la actual situación política y obtener una solución normativa que ofrezca respuesta a las necesidades y retos que supone el fenómeno migratorio que vive Canarias.

La falta de soluciones al drama inmigratorio que afronta en solitario Canarias es uno de los ‘leimotiv’ de las 184 propuestas que los grupos han presentado para ser debatidas en la Cámara: 46 los del gobierno y 138 los de la oposición. Así, el PSOE pide al gabinete de Clavijo "seguir trabajando" con el de España para "garantizar la adecuada atención integral de los menores extranjeros no acompañados" basada en un enfoque de derechos humanos para "su plena inclusión social" a través de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, "sin perjuicio de la aplicación de medidas coyunturales como una eventual distribución extraordinaria" entre el resto de autonomías.

La Cámara debate un total de 184 propuestas de resolución para concluir el Debate sobre la nacionalidad canaria

Una petición a la que se suma NC, que considera que la modificación legal es la única "medida estructural" que resolverá que Canarias deje de asumir en solitario la tutela de más de 5.500 de menores inmigrantes no acompañados. La única voz discordante es la de Vox, que insiste en "poner fin a cualquier tipo de ayuda económica en materia de cooperación internacional o de otra índole a cualquier Estado y organización no gubernamental que no contribuya activamente en la lucha contra las mafias del tráfico de personas y la inmigración ilegal" y demanda al Ejecutivo canario "suprimir las partidas presupuestarias asignadas a la atención de la inmigración ilegal, reconociendo que han fomentado el efecto llamada".

Junto al de inmigración la totalidad de las fuerzas políticas inciden en medidas esenciales para garantizar el acceso a una vivienda digna, incluida la referida a que "en el contexto de los retos demográficos a los que tiene que hacer frente el archipiélago canario y, en su condición de región ultraperiférica, se estudie la búsqueda de alternativas, en el marco de la legislación europea y estatal, para modular condiciones de la compra de viviendas por extranjeros que contribuyan a garantizar un crecimiento más sostenible en Canarias". Una tesis defendida por Clavijo que hasta el momento no asumía el PP pero que ha acabado por rubricar.

