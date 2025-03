El PP se ata a Vox y radicaliza su oposición al reparto de menores

El PP ha dado este lunes una vuelta de tuerca más a su rechazo contra cualquier acuerdo para el reparto de menores migrantes desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas al incluir este asunto en el acuerdo político entre el Gobierno de la Generalitat valenciana y Vox para los nuevos presupuestos de la comunidad. De hecho, ese acuerdo va más allá de una negativa rotunda a recibir más niños y niñas desde los territorios frontera con sus recursos de acogida saturados, sino que incluso apuesta por repatriar a sus países de origen a los que la Comunidad Valenciana tiene ahora bajo su tutela, una operación que escapa a sus competencias.

El polémico acuerdo entre el presidente de esa comunidad autónoma Carlos Mazón, y el partido que lidera Santiago Abascal ha sido calificado por el Gobierno central de “pacto de la vergüenza”, en palabras de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por lo que supone para el PP de asumir los postulados xenófobos de la formación ultraderechista, y ha provocado también la reacción crítica del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que se ha declarado “decepcionado” con Mazón, al tiempo que da por fracasado el principio de “solidaridad” que se buscó con la iniciativa de la reubicación de los casi 5.800 niños y niñas que acoge Canarias por todo el territorio nacional. El cuerdo valenciano aleja más aún al principal partido de la oposición y gobernante en la mayoría de las comunidades de cualquier solución pactada a este problema. Aunque el PP ya estaba claramente posicionado contra cualquier acuerdo de reparto, el acuerdo entre Mazón y Vox supone un claro indicio de que las regiones gobernadas por los populares van a poner todas las trabas posibles.

El pacto de Mazón con Vox ha sido avalado por la dirección de la calle Génova, cuyo portavoz, Borja Sémper, ha señalado que “estábamos de acuerdo e informados”. Este mismo lunes las consejeras de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y de la Región de Murcia, Ana Vidal y Concepción Ruiz, respectivamente respaldaron al presidente valenciano al asegurar tras participar en la Conferencia Sectorial de Inmigración que tampoco sus territorios recibirán ningún menor migrante más. Las dos señalaron que también tienen sus recursos de acogida saturados, en el caso de Murcia en un 200 % respecto al número de plazas disponibles en la región.

El acuerdo de Mazón y Vox pone aún más difícil dar solución a este problema sobre el que el Gobierno central y el Gobierno de Canarias están a punto de cerrar un acuerdo. El cuestionado presidente valenciano por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, en la que murieron al menos 228 personas, resaltó el “fracaso manifiesto de la política migratoria del Gobierno central” y la “tremenda irresponsabilidad que supone la enésima cesión” de su presidente, Pedro Sánchez, a sus “socios separatistas con la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña”. Mazón asumió que su comunidad “tiene un problema con la inmigración ilegal” y aseveró que su región “ha rebosado el límite de su capacidad” de menores no acompañados “y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el Gobierno de Pedro Sánchez”. “No lo admitiremos en ningún caso y no flaquearemos ante ningún chantaje”, aseveró.

Clavijo se confiesa “decepcionado” con Mazón; no se entiende que una comunidad autónoma que está reclamando solidaridad “por un hecho desgraciado como fueron las inundaciones, se muestre de esa manera insolidaria con Canarias"

De hecho, anunció que su Ejecutivo buscará “las fórmulas legales” para que los menores no acompañados que han llegado a su territorio “puedan volver con sus padres y familias”. “Nuestros centros están saturados y es momento de mirar al Gobierno central y a Bruselas. Es evidente que la inmigración ilegal masiva necesita ser abordada con una nueva política migratoria a nivel nacional y europeo. Necesitamos agilizar con urgencia las expulsiones de los inmigrantes ilegales”, afirmó Mazón, quien sí defendió la migración regular y ordenada que “contribuye con su esfuerzo y sacrificio a sacar adelante a la comunidad”.

Decreto inminente

La cuestión del reparto de menores no acompañados está justamente pendiente de dos negociaciones paralelas por parte del Gobierno central, una con el Gobierno de Canarias para acordar el plan de financiación para las comunidades autónomas que asuman nueva acogidas, y otra con Junts para que apoye la distribución de 4.000 menores desde Canarias y 400 desde Ceuta a otros territorios del Estado. Sobre la primera cuestión, el Ejecutivo regional se mantenía este lunes a la espera de recibir una llamada de la vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, sobre el asunto de la financiación. Este martes se cumple el plazo de una semana que la también ministra de Hacienda había reclamado a Clavijo, en la entrevista que ambos mantuvieron el pasado día 10, para presentarle un plan al respecto.

En relación con las negociaciones con Junts, el Ejecutivo estatal mantiene todas las cautelas antes de darlo por cerrado, aunque fuentes muy próximas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguraban el pasado miércoles que la decisión sobre la fórmula legal de llevarla a cabo sería la del real decreto ley que solicitaba Canarias desde el principio, y que la medida podría ser aprobada este mismo martes por el Consejo de Ministros.

Clavijo se mostró “decepcionado” con Mazón y mencionó el hecho de que una comunidad autónoma que está reclamando solidaridad “por un hecho desgraciado como fueron las inundaciones, que se muestre de esa manera insolidaria con Canarias, que está también en emergencia, pues yo no creo que sea adecuado ni correcto”. A la pregunta de si cree que esta postura de Mazón podría provocar un contagio al resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP Clavijo respondió que “será Alberto Núñez quien tiene que decidir si quiere ser un partido que quiera gobernar España con un proyecto de país y que quiere dar una respuesta civilizada y decente a este drama humanitario, o quiere irse a otras tesis”. La portavoz de CC en el Congreso, Cristina Valido, afirmó por su lado que las posturas expresadas por Mazón son las mismas que defienden los partidos que componen el bloque de derecha, como el Partido Popular (PP) y Vox, tanto en el Senado como en el Congreso. “Es un discurso que se explica por sí solo”, afirmó antes de recalcar que “nosotros estamos dispuestos a buscar soluciones y hacer frente a la crisis humanitaria que vive Canarias, pero no con quienes promueven discursos de devolución", expresó la diputada, quien destacó la responsabilidad de PP y Vox de justificar y explicar sus posiciones sobre este delicado tema. “Son ellos los que deben hablar y dar explicaciones sobre sus propuestas, sobre todo en lo que respecta a las políticas de devolución”, insistió Valido.

