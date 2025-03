Alejandro Dorado, comisionado de Economía Circular: «El reto de los residuos que generan los turistas es mayúsculo»

El tejido empresarial en Canarias está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas para las que impulsar la economía circular puede ser un auténtico reto. ¿Cuáles son los principales desafíos?

El principal desafío es entender lo que es la economía circular, que muchas veces se asocia solo a la gestión de residuos. Y eso es la parte final, pero todo empieza en la producción y el ecodiseño. Hay que ser capaces de accionar todas esas palancas y entenderlo como una oportunidad para mejorar la competitividad, crear empleo o ser más independientes. También es un reto la divulgación de las oportunidades que existen, como el Perte de Economía Circular. En Canarias no ha habido beneficiarios en la primera convocatoria. Las sesiones de divulgación no llegan a las pymes. Los sindicatos son esenciales y luego, las propias administraciones. Tiene que haber una alianza. Al Gobierno de España le interesa ejecutar esos fondos europeos para que transformen la economía, pero también a las administraciones autonómicas y locales les interesa captarlos para generar oportunidades.

¿La empresa que no se adapte tiene futuro?

Hay que ver la transición ecológica, la descarbonización y la economía circular como una oportunidad para la economía y también para la propia supervivencia. Hace poco la Unión Europea sacaba el Pacto Industrial Limpio y este dice que la descarbonización y la circularidad son esenciales para la competitividad de nuestras empresas porque al final es una forma de ganar seguridad de suministro frente a otros mercados que, como te puedes imaginar, no son muy fiables en estos momentos. Y no solo por la provisión, sino por las propias idas y venidas de los precios internacionales de muchas materias primas. Si las aprovechamos bien, reducimos la dependencia y eso es competitividad.

Los datos de «circularidad» de España están por debajo de Europa. ¿En Canarias se están haciendo los deberes?

Todo depende de cada caso. No tengo datos de Canarias específicamente y los de España también dependen de qué variable analices. En intensidad del uso de materiales por unidad de PIB, estamos bien con respecto a la media europea. En la tasa de circularidad que mide cuantos de los materiales que utilizamos son reciclados, estamos por debajo de la media. En torno al 7-8 % mientras Europa está en el 11%. El objetivo es doblarla para 2030 y llegar al 24%. Pero al final hay que centrarse en la prevención del uso de esos materiales y en la generación de residuos. El mejor residuo es el que no se produce. Y es verdad que Canarias tiene problemas específicos, retos derivados de su carácter de región ultraperiférica.

¿Cómo encaja la circularidad en una economía como la canaria basada en el turismo?

La verdad es que es un reto mayúsculo, por la cantidad de materias primas que los 18 millones de turistas reclaman, que hay que traer de fuera, y también por la generación de residuos que hay que gestionar. La demanda de materiales y la generación de residuos de Canarias se sitúa por encima de lo que sería natural atendiendo a su población. Pero puede verse como una oportunidad, ya que tienes un volumen de materiales que, si se hacen bien las cosas, podrías aprovechar y utilizarlo como alimento para otras empresas. Es verdad que para la administración es un problema. La gestión de los residuos, además, recae muchas veces en los ayuntamientos y estos no tienen todas las capacidades. Desde el Gobierno de España, también a través de los fondos europeos, hemos activado ayudas al sector público. Casi mil millones que se reparten entre las comunidades dependiendo de los propios volúmenes de necesidad y también de los proyectos específicos.

Comentaba que Canarias tiene problemas específicos por sus características. ¿Cree que el Gobierno central y Europa están teniendo en cuenta estas singularidades?

De la parte que me toca, es verdad que son 492 millones de euros que se dedican del Perte de Economía Circular para el conjunto del país por concurrencia competitiva. No hay variables que faciliten las inversiones en territorios insulares o en territorios ultraperiféricos porque tampoco consideramos que sea relevante eso en el caso del sector privado. Y en el caso del sector público, las ayudas que te he comentado, que dependen de volúmenes y ahí se incluyen los turistas en el caso de Canarias, no solo la población local. Por lo que, de una forma indirecta, se tienen en cuenta. Y se me escapa si la Unión Europea cuenta con algún tipo de programa de financiación específico para las RUP en estas cuestiones.

Algunas empresas reconocen sentirse ahogadas por la normativa europea. ¿El ritmo de implementación está siendo el adecuado?

A ver, ya llegamos tarde. En términos de impacto ambiental creo que todo el mundo ha visto ya, en carne propia, las consecuencias del cambio climático. Con la dana en Valencia o las olas de calor en los Ángeles. Y han visto lo que estos episodios suponen, no solo por las pérdidas económicas, sino sobre todo por las vidas que se pierden. Llegamos ya muy tarde. Es verdad que hay que hacer una transición justa y eso supone acompañar a las empresas. El Perte es un ejemplo, fondos públicos a fondo perdido para acompañar a las empresas hacia esa transición. Esa voluntad de acompañamiento existe. La legislación de residuos lleva mucho tiempo, no es ninguna novedad. La trayectoria está trazada y las empresas saben que la prioridad es la prevención en el uso de residuos o de consumo de recursos. Los mensajes están dados. Ahora también el sector privado tiene que reaccionar.

Los mensajes están dados, pero no todas las empresas reaccionan. ¿Por qué?

Falta cultura de la economía circular en general. Falta ver que el residuo es algo aprovechable y puede servir como materia prima secundaria. Muchas veces son inversiones costosas, muchas veces falla quizás el escalado industrial, el impulso. Y eso es lo que intentamos con el Perte. Hay que hacer mucha inversión en I+D y luego intentar también simplificar los trámites administrativos para que sean más rápidos.

¿Qué papel tiene la IA en la implantación de la economía circular?

Es una herramienta más y es muy importante, se está empezando a utilizar en algunos sistemas, de hecho parte de las subvenciones del Perte van para la digitalización y hay experiencias muy positivas en las que se ahorran materiales porque sacan el máximo provecho a los recursos y optimizan los ciclos de producción. También la impresión 3D que genera piezas que están descatalogadas y te permite hacer reparaciones a piezas industriales de maquinaria.

El camino a la descarbonización pasa por las energías renovables y Canarias espera para este 2025 el concurso de la eólica marina. ¿Hay fecha? ¿Llegamos tarde?

No vamos tarde. Hay oportunidades para la eólica marina en España, de hecho ya se ha hecho gran parte del trabajo teniendo en cuenta a todos los actores implicados. En cuanto a la hora y el resultado, no te puedo dar información. Pero yo creo que avanzaremos en el despliegue con paso firme.

