Los hoteles de Canarias facturan en febrero la mayor suma de la historia

Los hoteles de Canarias facturaron el mes pasado la mayor cuantía de la historia. Hasta 134,75 euros de media ingresaron en febrero los establecimientos del Archipiélago por cada habitación disponible. Hace un año, en febrero de 2024, fueron 123,73 euros, que ya entonces supusieron la cifra más alta hasta la fecha. El incremento interanual ha sido así de un 8,9%, más que suficiente para superar los 130,7 euros de noviembre de 2024, que hasta este viernes eran el máximo histórico.

La actualización de la Encuesta de coyuntura hotelera con los datos del mes pasado, publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), corrobora los tiempos de bonanza que disfrutan los hoteles de las Islas. Y alimenta así la postura de quienes defienden –con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la cabeza– que las empresas del sector turístico en general y del subsector hotelero en particular están en disposición de subir los sueldos de sus trabajadores. O los suben o les subiremos los impuestos, avisó el propio Clavijo en el reciente debate sobre el estado de la nacionalidad. El caso es que más allá de las distintas posiciones sobre si el compromiso de las empresas del ramo con sus asalariados es más o menos adecuado, los números publicados este viernes por el INE evidencian el buen momento del negocio, cuando menos en lo relativo a los ingresos, lo que no en todos los casos es sinónimo de beneficios, ya que los costes o gastos también han crecido de forma más que notable.

Los ingresos por cada habitación disponible han crecido un 55,1% desde antes de la crisis de la covid; el IPC ‘solo’ lo ha hecho un 19,7%

Esos 134,75 euros facturados en febrero por cada habitación disponible, es decir, no por cada habitación ocupada o vendida, sino por cada una de las ofertadas –se ocupasen o no–, no solo son un 8,9% más que en el mismo mes de 2024 y un nuevo récord histórico, sino que también son la friolera de un 55,1% más que los 86,87 euros de febrero de 2020, justo el último mes antes del comienzo de la crisis de la covid, que se desató en España a mediados de marzo de aquel año con la declaración del estado de alarma nacional. Para hacerse una idea de la magnitud de ese 55,1% de incremento de los ingresos hoteleros respecto de las cifras prepandemia y preinflación basta con apuntar que el Índice de Precios de Consumo, el IPC, se disparó en ese mismo período –de febrero de 2020 al mismo mes de 2025– un 19,7%. El crecimiento de la facturación de los alojamientos turísticos casi triplica el del coste de vida, ya de por sí extraordinario.

Los precios de los alojamientos turísticos de la región están un 43,5% por encima de los de antes del coronavirus

Detrás de tan sensible aumento de los ingresos está la fiebre viajera que viene propagándose por Europa desde el fin de la crisis de la covid, fiebre que de momento no remite y que ha propiciado que la industria turística regional esté en números récord en casi cualquier variable: visitantes, conectividad aérea, recaudación, facturación... El mes pasado fueron 924.210 los viajeros hospedados en los hoteles de la Comunidad Autónoma, 23.384 más, un 2,6% más, que en febrero de 2024. Los establecimientos de la región nunca habían tenido tantos clientes en un segundo mes de año. En febrero de 2020 se contabilizaron 820.697, con lo que el incremento en el último lustro llega al 12,6%. Solo Andalucía, con poco más de 1,2 millones; Cataluña, con casi 1,17 millones; y Madrid, con unos 938.000, tuvieron más huéspedes que Canarias en sus hoteles a lo largo del mes anterior, algo por otra parte normal. No lo es tanto, sin embargo, que la brecha entre esas tres grandes autonomías respecto del Archipiélago sea cada vez más pequeña, otra evidencia del buen momento de la industria turística.

La fortaleza de la demanda, esto es, el hecho de que no decaiga el interés de los británicos, alemanes, franceses y demás europeos por el destino Islas Canarias, es lo que explica que los precios se situasen en febrero un 6,25% por encima de los de hace un año, para alcanzar otro máximo, el enésimo, en un segundo mes de ejercicio. Los precios de los hoteles de la región, siempre en cifras promedio, son un 43,5% superiores a los de antes de la doble crisis de la covid y la inflación.

