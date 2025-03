La Inteligencia Artificial aterriza en las administraciones canarias

Las administraciones públicas canarias dan ya pasos decididos hacia la modernización. Con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) tratan de mejorar la eficiencia operativa y optimizar la atención a los ciudadanos. Es decir, se busca simplificar y agilizar los trámites, personalizar la atención y, sobre todo, reducir los tiempos de respuesta a los canarios.

Una más en el 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad es un ejemplo de ello. El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, presume de que llevan un año y medio «enseñándole», en un proceso que se conoce como machine learning, para que sea una más en la sala de coordinación. «Esperamos que a final de año sea la encargada de cribar las llamadas y las canalice en función de la urgencia y la emergencia que requiera el ciudadano».

No lo hará todos los días. Aunque a diario reciban en el centro coordinador una media de 5.000 llamadas, la IA estará presente como un chatbot –programa informático que simula una conversación con usuarios finales humanos– en casos de ‘avalanchas’ de requerimientos al servicio como, por ejemplo, en catástrofes naturales, cuando el número de llamadas se puede elevar en torno a las 25.000. De tal manera que la IA detectará qué comunicaciones tienen que ver con la catástrofe y cuáles con otras emergencias.

¿Cómo lo hará?

Pero ahora bien, ¿cómo lo hará si, como primer paso, hay que descolgar la llamada para saber el motivo? «El programa la atenderá, realizará un interrogatorio para identificar la tipología y gravedad de la llamada, y en base al entrenamiento que le estamos haciendo, la pasará a un operador humano conforme a la urgencia».

En cuanto al resto de llamadas, «la IA transcribirá en texto el motivo de la llamada, la clasificará y habrá personal siguiendo qué está pasando para poder recuperar la llamada bajo un orden de prioridad».«En ningún momento ninguna llamada quedará desatendida», aclara Sánchez.

Recomendaciones al operador

No es lo único que realizará el 112 en las Islas con IA. Este departamento, dependiente de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, también desarrolla una nueva plataforma tecnológica denominada ‘sistema de gestión de emergencias y comunicaciones de Canarias’ con la que la IA «discernirá si la situación es crítica y hará recomendaciones de interés al operador que atienda esa emergencia».

Sánchez pone de ejemplo un caso de un infarto en un lugar abrupto y lejano para llegar por carretera. En este caso, «la IA le recomendará al operador que envíe un helicóptero a la zona para llegar con la mayor brevedad posible».

«No sustituye al personal»

«No sustituye a nuestro personal, todo lo contrario, le acompaña y le asesora en la toma de la decisión más acertada en base a la experiencia que ya reconoce el sistema y ha adquirido con anterioridad», aclara.

Robots digitales en justicia

Otro departamento que está inmerso en el proceso de transformación digital es el judicial. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia lo hará, al contrario que en el 112, mediante la automatización robótica de procesos (RPA). Es decir, robots digitales o bots, que son programados para realizar actividades repetitivas. Pero, ¿para qué? «Los bots conseguirán acelerar los procesos actuales que se realizan a mano y reducirán la carga de trabajo al personal de la administración de Justicia», afirman desde el servicio técnico del departamento.

¿Qué escribirá la IA?

En este caso la Inteligencia Artificial, de momento, será la encargada de realizar los procedimientos monitorios. «Un proceso civil sencillo mediante el cual se reclama el cobro de una deuda dineraria, sea cual sea su importe, siempre y cuando la misma se encuentre vencida y sea exigible y determinada», detallan. Pero con un matiz. Lo harán «siempre y cuando el deudor no presente oposición a la demanda, no haga falta celebrar vista oral o se dicte una resolución con carácter ejecutivo». En estos casos será un ‘empleado humano’ de la administración el encargado de realizar la tarea. A través del monitorio se puede reclamar el pago de facturas, recibos impagados, albaranes de entrega no abonados o deudas o gastos de comunidades de propietarios.

Lista de Dependencia

Con el fin de simplificar la burocracia, disminuir la carga de trabajo y reducir listas de espera en Dependencia, la consejería de Bienestar Social «ha entrenado» a un robot que criba solicitudes y prioriza aquellos perfiles que superan el 33% de discapacidad. Una automatización de los trámites que, hasta el momento, hacía el personal de la administración de manera manual.

Una vez se consolide, permitirá que se obtenga la primera evaluación para el acceso a una prestación por discapacidad en un tiempo hasta ahora no inaudito: de dos años de espera a un máximo de seis meses. Se trata de la antesala a un proyecto más ambicioso llamado ‘Inteligencia Artificial, Robotización y Analítica Avanzada’, cuya segunda fase ya está en licitación y permitirá realizar más valoraciones por día.

Ordenar el territorio por IA

Por su parte, la empresa pública Grafcan (Cartográfica de Canarias, S.A.) lleva años utilizando la IA para generar y actualizar la cartografía de las Islas, para la creación de mapas de cultivos o para detectar, automáticamente, cambios en el territorio de las Islas a partir de ortofotos o mejorar la resolución de imágenes satelitales. Adscrita a la Consejería de Política Territorial, Grafcan tiene un departamento de I+D+i donde , a través de estas tecnologías, realizan tareas de investigación, extracción, generación y análisis de datos.

Por ejemplo, en la actualidad trabajan en un proyecto piloto para la generación, en tiempo real, de un indicador semafórico del nivel de ocupación de las playas a partir de algoritmos de IA creadas por imágenes de webcams públicas. No es lo único.

El turismo se une a la innovación

El principal motor económico del Archipiélago, el turismo, también se quiere beneficiar de la IA y, de hecho, ya lo hace la Consejería de Turismo para la promoción de las Islas.

En 2023 se empleó la IA en una campaña publicitaria en un espacio en la Gran Vía de Madrid para promocionar los paisajes del Archipiélago. La propuesta era que el visitante descubriera si la imagen expuesta era real o realizada mediante IA.

Alojamientos turísticos bajo la IA

Esa idea dio lugar a otra que, por el momento, no se ha extrapolado más allá del ámbito docente. Investigadores de la Universidad de Granada y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) han utilizado a la IA como un potencial cliente de los alojamientos turísticos de las Islas con el fin de conocer la opinión y valoración de estos establecimientos en el exterior. Han analizado más de 9.000 alojamientos con datos reales de la plataforma Airbnb y han construido un mapa visual que posiciona cada alojamiento en función de su similitud con otros. «Le enseñamos la imagen de los hoteles, lo que se expone en redes sociales y, en base a ello, responde qué le sugiere la imagen o qué es lo que esperaría ese cliente del alojamiento», explica el doctor y profesor de Economía de la Ulpgc, Juan María Hernández, uno de los miembros del equipo que desarrolla la propuesta.

Resultado sorprendente

El resultado ha sorprendido al equipo por la «bastante exactitud» que tienen los modelos de Inteligencia Artificial a la hora de simular las impresiones y las emociones humanas. «En muchos casos coinciden con lo que el usuario real experimenta y lo que el hotel quiere proyectar», apunta. Y claro, ante esta respuesta ‘artificial’, las agencias turísticas se han puesto en contacto con el grupo investigador para interesarse por este estudio. «Las conversaciones con las empresas hoteleras y plataformas aún no son fluidas pero se podría utilizar como una buena herramienta de marketing para conocer lo que piensan, quieren o necesitan los clientes porque, además, es a coste cero», concluye