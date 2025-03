Silvia Leal: "La IA está empezando, lo que viene es para alucinar”

¿Qué implica y qué supone la Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad?

Tenemos que tener claro que la Inteligencia Artificial es una herramienta que ha llegado para quedarse, no ha llegado para sustituirnos, ha venido para ayudarnos con nuestras tareas diarias. Y no nos vayamos muy lejos. En los colegios ayuda a que los chavales, si la utilizan correctamente, aprendan una asignatura tan compleja como las matemáticas, y lo hagan en un tiempo que es un tercio del actual.

¿No afecta eso al desarrollo del niño?

Todo lo contrario, le ayudaría, pero siempre bajo un control. Lo que pasa con la tecnología, como con casi todo de la vida, es que viene con una parte positiva y otra negativa. El niño, efectivamente, se puede beneficiar muchísimo pero no todo vale. Es una herramienta muy positiva pero hay que aprender en qué usarla, cómo utilizarla y en qué momento. Porque si no sabes, al final no vale la pena.

¿Conforme a qué aprende la Inteligencia Artificial?

La herramienta aprende conforme a unas bases de datos que están sesgadas en Internet. Es el caso, por ejemplo, de la Inteligencia Artificial generativa, que está ahora tan de moda, como ChatGPT.

Y el motivo de este sesgo ¿cuál es?

Pues que están hechas a nuestra imagen y semejanza y nosotros partimos de sesgos. Todos nosotros tenemos sesgos en función de la experiencia, de lo que nos han enseñado o de nuestra cultura. Por tanto, si el ser humano no es perfecto, pues estas herramientas tampoco porque están diseñadas para imitar nuestro funcionamiento y comportamiento.

¿Nos queda mucho por aprender como sociedad para utilizarlas?

A mi me gusta decir que la IA es como WhatsApp; una vez que te lo instalan y aprendes a usarlo, no quieres que te lo quiten. Todavía está en su punto de partida porque se ha empezado a democratizar en el ámbito social. Hay muchas personas que no saben usarla porque no se han atrevido por los prejuicios pero cuando lo prueben, van a decir: prefieren que me quiten WhatsApp antes que la IA.

¿Mejora la productividad la Inteligencia Artificial?

Absolutamente. Es una herramienta que da de media una productividad de 2,5 horas al día por empleado. Y es que si eso lo incorporamos en nuestro día a día, o en cualquier operación,... no nos hemos visto en otra mejor, si me permiten la expresión.

¿Puede crearnos adicción y evadirnos de la realidad social?

Aquí voy a poner una lanza a favor de la tecnología. Nos encanta echarle la culpa de todo, toda la culpa la tiene la tecnología. Estoy cansada de oír la frase «hay que humanizar la tecnología». ¿Y quién dice hay que humanizar las finanzas o las operaciones? No, siempre es la tecnología la que hay que humanizar. Debemos tener un poquito menos de prejuicio porque no ha venido a quitarnos el trabajo, no ha venido a que estemos menos relacionados con nadie. Lo que tenemos que hacer es poner sentido común y un poquito de conciencia, no todo vale. La tecnología puede, y nos debe hacer más humanos.

Está en las Islas para impartir una conferencia sobre la Inteligencia Artificial en el sector turístico y hotelero invitada por Ashotel. ¿Cómo puede mejorar Canarias su principal motor económico?

Se podría utilizar para mejorar la manera en la que nos relacionamos con nuestros clientes o posibles clientes. Si yo tengo, por ejemplo, agentes de Inteligencia Artificial, que son las herramientas que tienen autonomía para hacer aquello que yo les diga, pueden estar atendiendo a mis clientes en todos los idiomas del mundo en tiempo real aclarando sus dudas y gestionando hasta el check-in. Hay casos, fuera de las Islas, donde lo están haciendo. Al final todo suma y también estará tu personal dentro del hotel dando eso que la IA no hace. Nos hace más productivos.

¿Podría ayudar en otros sectores a esa mejor atención a los turistas?

Sin duda alguna, el ámbito sanitario es uno de ellos. El otro día escuché un producto nuevo donde el médico ya no teclea. Tú le cuentas las dolencias, la Inteligencia Artificial las transcribe y, mientras, el facultativo te ausculta. Además, ayuda a saber cuál es el mejor medicamento que le va al paciente en base su código genético. Todo ello en cualquier idioma.

¿Con qué nos sorprenderá la IA?

Pues queda ‘lo gordo’. La Inteligencia Artificial solo está empezando, lo que viene será para alucinar , por ejemplo, la fusión con el resto de las tecnologías. Estamos acostumbrados a sorprendernos con los videojuegos, por ejemplo, pero cuando sea fusione con la IA, el efecto será multiplicador. No olvidemos que están diseñados para engancharnos y llevarnos a otros mundos.

¿Hay marcha atrás en esta revolución tecnológica?

No depende de nosotros si se queda o no, porque se va a quedar, hay que adaptarse. Estamos viendo cómo es útil en lo educativo, médico o empresarial. La Inteligencia Artificial viene cargada de oportunidades positivas que tenemos que aprovechar.

