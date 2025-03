Torres exige a Clavijo que impida al PP recurrir el decreto de menores

El PSOE canario y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presumieron ayer de su trabajo para sacar adelante el decreto ley que modifica la Ley de Extranjería con el fin de derivar los 6.000 menores migrantes no acompañados que se acumulan en Canarias al resto de comunidades autónomas. Pero Torres lanzó una exigencia al PP de Canarias: «Espero que no se vaya al Tribunal Constitucional. Confío en el Tribunal Constitucional. Confío en la constitucionalidad del real decreto ley aprobado, pero también exijo y exigimos desde el PSOE al PP de Canarias y a su socio en Canarias, Coalición Canaria, y al presidente Fernando Clavijo que llame a los presidentes autonómicos y les digan que eso no lo pueden hacer».

Según Torres, hay informes de la Abogacía del Estado y de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias que «dicen claramente que la distribución de sus menores en el conjunto del país es un hecho de país. Y, por tanto, no tenemos miedo a que se vaya al Tribunal Constitucional», pero en el caso de que ese recurso finalmente se lleve a cabo, el ministro ha pedido al PP de Canarias que no lo permita y pida a los presidentes autonómicos de su partido que desistan de hacerlo. «Si el Tribunal Constitucional termina suspendiendo cautelarmente la medida, los niños se van a quedar en Canarias», ha vaticinado Torres, «y no creo que haya nadie en Canarias o en Ceuta que no comparta que 6.000 menores que están en el Archipiélago no vayan al resto de las comunidades autónomas».

Durante su intervención en la clausura del 15 Congreso del PSOE de Gran Canaria, el líder de los socialistas canarios recordó un discurso del expresidente canario Adán Martín en 2006 en Bruselas en el que llamaba la atención a las instituciones comunitarias sobre la situación de Canarias, que en ese momento tenía cerca de un millar de menores ante la primera gran oleada de cayucos que llegaban a las costas canarias en ese momento. Ahora, casi 20 años después, las Islas acogen a unos 6.000 y Torres advirtió que lo que dijo Martín en ese momento vuelve a ser actualidad pero de forma más alarmante.

Pero Torres también tuvo críticas para el Gobierno canario, al que acusó de intentar «reescribir la historia» cuestionando la gestión del anterior Ejecutivo durante la pandemia del Covid. Torres, que presidía el Gobierno en aquella etapa, afirmó que la gestión del virus fue «ejemplar» y tildó al pacto CC-PP de practicar el «populismo para faltar a la verdad y lanzar bulos».

El ministro de Política Territorial también cuestionó que el actual Gobierno haya dejado de ejecutar 1.300 millones de euros del presupuesto autonómico de 2024 pese a que Canarias se encuentra, según Torres, con graves carencias en materia de financiación de las universidades públicas, la educación de 0 a 3 años, las listas de espera sanitarias o la gestión de la dependencia.

El 15 Congreso del PSOE grancanario finalizó ayer con la elección de la Comisión Ejecutiva Insular, que mantiene una línea continuista en relación con el mandato anterior. La lista presentada por el secretario insular, Sebastián Franquis, logró el respaldo del 86,5% de los delegados que votaron, un total de 193 de 202 asistentes, con 167 votos a favor y 23 votos en blanco. Se mantiene Demetrio Suárez como presidente y Gustavo Santana como vicesecretario general de Acción Política. Juan Jesús Facundo pasa ahora a una nueva Vicesecretaría General de Política Municipal, mientras que como secretaria de Organización y Acción Electoral entra Azahara Sosa.

También entran en el nuevo equipo Roberto Moreno como secretario de Política Económica y Transformación Digital y Encarna Galván como secretaria de Memoria Democrática, Derechos y Libertades Públicas. Se trata de una amplia Ejecutiva de 37 miembros para salvaguardar los equilibrios de las distintas sensibilidades y familias del partido.

En su intervención para cerrar el congreso, Franquis instó a su nuevo equipo a trabajar para «recuperar el espacio político» en aquellas zonas de la Isla donde se bajó en apoyo popular en las elecciones de 2023 con el fin de evitar el ascenso de la derecha y la ultraderecha. Franquis aludió sin mencionarla a la crisis interna de Nueva Canarias (NC) que, en su opinión, puede reconfigurar el espacio de la derecha nacionalista en Gran Canaria. Por ello advirtió que los socialistas «no podemos ser espectadores de lo que está sucediendo» ya que hasta ahora Coalición Canaria (CC) no ha incrementado su presencia en el Parlamento por el «tapón» que hasta ahora ha habido en Gran Canaria por la debilidad de la formación nacionalista en la Isla y que ahora se puede ver beneficiada por la ruptura interna de NC y el surgimiento de un nuevo partido nacionalista.

