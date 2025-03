El diputado Yone Caraballo llama "sinvergüenzas" a los integrantes de CC

Las relaciones entre Nueva Canarias (NC-Bc) y Coalición Canaria (CC) nunca fueron buenas, pero pasan por su peor momento y este miércoles se agravaron después de que el diputado 'canarista' Yone Caraballo llamara "sinvergüenzas" a los nacionalistas desde la tribuna de oradores, lo que provocó una protesta y una advertencia por parte del portavoz parlamentario, José Miguel Barragán, a su homólogo Luis Campos: "si no retira esa expresión, entenderemos que han quedado rotas todas las relaciones".

Ante el requerimiento de la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, de que retirara el "concepto sinvergüenza" porque CC lo consideraba "un insulto" y buscara un "sinónimo" que no fuera indecoroso, Caraballo optó por asegurar que los integrantes de CC "no tienen vergüenza, porque solo hablan de nacionalismo y son nacionalistas durante los 15 días de campaña".

Además, incidió en lo que consideró una actitud hipócrita de CC, que rechaza los discursos xenófobos y homófobos de Vox "y luego pactan con ellos en los ayuntamientos, no tienen escrúpulos", en referencia a la moción de censura que se vota en Granadilla de Abona (Tenerife) contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda para convertir en primer edil al nacionalista José Domingo Regalado con el apoyo de dos concejales de la derecha radical.

"Pido disculpas por lo de sinvergüenza, pero es que como nacionalista canario que me siento, me frustra y me duele que ustedes sean así, porque de esta manera no vamos a llegar nunca a la unión del nacionalismo aunque decidan inventar otra cosa en la provincia de Las Palmas con otra gente", dijo el 'canarista' en referencia a los escindidos de NC que van a crear un nuevo partido.

Caraballo incluso sacó una bandera con las estrellas verdes: "esta bandera merece un respeto por parte de los nacionalistas de verdad, porque es identidad canaria, memoria histórica, lucha sindical y derechos públicos" que, a su juicio, no respetan las políticas que se dirigen desde el Gobierno que preside Fernando Clavijo.

Este episodio sirvió a Nicasio Galván (Vox) para poner de relieve las dos varas de medir que, a su juicio, utiliza la presidente del Parlamento en los debates: "a nosotros se nos llama homófobos y xenófobos y no pasa nada, a CC se les llama sinvergüenzas y se les cae el mundo e, incluso, interrumpen la intervención de otro diputado, lo que es muy grave".

"Nunca he permitido que a los diputados de Vox se les insulte y nunca ustedes han levantado la mano para protestar porque consideraban que se les faltaba al respeto. Si ustedes se callan, no es cosa mía", zanjó Pérez.

Este episodio se produjo durante la defensa de una iniciativa para reconocer de manera institucional a la industria pesquera y las fábricas de conserva en Lanzarote por medio de la creación de un museo del mar en Arrecife que fue rechazada por los grupos gubernamentales (CC, PP, ASG y AHI).

"El nacionalismo es apoyar iniciativas como esta, que defienden nuestro arraigo y nuestra identidad de la gente de Lanzarote y La Graciosa, y no votarlas en contra", concluyó Caraballo.