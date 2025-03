Forum Drago de Ingenio se une a la plataforma de Teodoro Sosa

La asamblea local de Forum Drago, el partido que gobierna el Ayuntamiento de Ingenio, oficializó este miércoles su adhesión al nuevo proyecto que lideran los alcaldes que han abandonado Nueva Canarias (NC) para formar una nueva organización nacionalista impulsada por los regidores de Gáldar, Teodoro Sosa (BNR), y de Agüimes, Óscar Hernández (Roque Aguayro). Se trata del octavo partido local que formará parte del germen fundador del nuevo partido junto al Bloque Nacionalista Rural (BNR) de Gáldar y Agaete, Compromiso por Firgas (Comfir), Asociación de Barrios (Asba), Juntos por Guía, Agrupación de Electores de Tejeda Roque Aguayro y Unión Veguera de San Mateo.

La asamblea en Ingenio, a la que acudieron Teodoro Sosa y Óscar Hernández, también sirvió para que cinco concejales de Nueva Canarias de los nueve que gobiernan en Santa Lucía de Tirajana se significaran por primera vez públicamente en el sector renovador de la formación.

Acudieron los cinco –Minerva Pérez, Roberto Ramírez, Mario Bordón, Francisco Guedes, y Arminda Santana- en bloque a Ingenio y lo hicieron tras lo ocurrido en el pasado 11 de marzo en la asamblea de Santa Lucía, donde ya mostraron sus discrepancias con el sector oficial en el municipio sureño, en el que se encuentran, como parte de este órgano local, pesos pesados de NC, como Carmelo Ramírez, Luis Campos o Dunia González, fieles al presidente Román Rodríguez.

Vanesa Martín, con Teodoro Sosa. / José Carlos Guerra

En las elecciones municipales de 2023 Forum Drago y NC alcanzaron un acuerdo por el que se presentaron en una misma lista al Ayuntamiento de Ingenio y lograron nueve concejales, seis pertenecientes a la formación ingeniense y tres del partido canarista. Tras alcanzar un pacto con el PP, la Alcaldía la ostenta desde entonces Forum Drago, ahora en manos de Vanesa Martín después de la crisis municipal que acabó con la dimisión del anterior alcalde, José López Fabelo, hace poco más de un año.

Debate interno

La formación del Sureste grancanario ha tenido también su propio debate interno y ha mantenido conversaciones con los dos sectores de la formación canarista hasta que finalmente la dirección de la misma se ha inclinado por adherirse al nuevo proyecto nacionalista, pero manteniendo el compromiso de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Ingenio con NC hasta las elecciones de 2027.

La alcaldesa, Vanesa Martín, fue clara y apostó por unirse a la nueva organización municipalista como socio fundador y va a liderar el proyecto de los ocho municipios junto a Sosa y Hernández. "La única mujer, pequeña pero valiente", dijo Teodoro Sosa ante un centenar de afiliados y representantes de todas las organizaciones renovadores.

Asamblea de Forum Drago. / José Carlos Guerra

«Es un buen proyecto, si nos adherimos es porque creemos en la ilusión de formar parte de un proyecto que parte desde cero y pertenecer al mismo desde el minuto uno», aseguró la regidora de Ingenio.

Martín afirmó que la gobernabilidad de la Corporación municipal «está garantizada» por parte de Forum Drago, ya que «nuestro compromiso es mantener la coalición con NC hasta 2027 al margen de que como partido independiente afrontemos otro camino político; nosotros hemos sido siempre independientes, no de NC y queremos tener la libertad de pactar"

La decisión de Forum Drago de unirse al proyecto que lidera Teodoro Sosa ha ido en paralelo al debate que también existe en el seno de NC en Ingenio, ya que de los tres concejales con los que cuentan los canaristas en el Ayuntamiento, dos apuestan por la renovación y una forma parte del sector oficial del partido, en concreto, Catalina Sánchez concejala de Industria, Comercio, Artesanía, Mayores, Agricultura y Ganadería. Mañana jueves, los ocho partidos y los concejales renovadores de NC suscribirán oficialmente el acuerdo de la nueva plataforma ante notario. Sosa no quiso aún decir el nombre que tendrá porque se lo tienen que aceptar oficialmente . "Aún no ha nacido" , ironizó.

Asamblea de Forum Drago. / José Carlos Guerra

Pacto de convivencia

La situación en la que puede quedar la Corporación ingeniense una vez que Forum Drago abandona NC amplía las conversaciones que mantienen renovadores y oficialistas sobre el pacto de «convivencia» o de no agresión entre los dos bandos para asegurar la estabilidad de las instituciones. El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, había limitado este pacto al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de La Aldea, cuya Alcaldía está en manos de NC.

En cuanto a Santa Lucía de Tirajana la fractura se produce en el seno de NC. Son cinco de los nueve concejales, los que mostraron esta noche ya públicamente su adhesión a la plataforma renovadora que lidera Teodoro Sosa. El Gobierno local está compuesto por catorce ediles en un pacto del PSOE y Unidos Por Gran Canaria.

En concreto, los concejales renovadores son Minerva Pérez, tercera Teniente de y concejala de Obras Públicas y Promoción de la Autonomía Personal; Roberto Ramírez, de Hacienda, Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria, Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica, Régimen Interno y Patrimonio; Mario Bordón, de Sostenibilidad, Educación, Bienestar Animal y Vivienda; Francisco Guedes, concejal de Sector Primario, Recogida de Residuos, Limpieza Viaria, Multas, Sanciones, Vados y Protección Civil; y Arminda Santana, edila de Participación Ciudadana, Festejos, Transparencia, Promoción de la Salud y Consumo.

Mario Bordón explicó sobre su situación que la génesis del problema proviene de que no ha habido un proceso natural de renovación durante 20 años, como sucede en todos los partidos, y el sector liderado por el presidente Román Rodríguez no ha querido escuchar ni ha tenido voluntad de negociación. “La dirección del partido lo que ha hecho es dividir y no se han dado los espacios para llegar a acuerdos”, afirmó.

Asamblea de Forum Drago. / José Carlos Guerra

Con las cartas marcadas

Además, sobre el congreso que NC celebra en julio, expuso que es un encuentro que tiene "las cartas marcadas". El congreso lo organiza la dirección y los compromisarios también los eligen ellos, remarca. “Cuando hay voluntad se nota y no hacía falta llegar a ese congreso, habría que haberse puesto toda la carne en el asador para llegar antes a ese consenso”, sentenció. “A mí me molesta que hablen de los independientes o renovadores: son compañeros”, enfatizó, y, por ello, acudió a Ingenio a una asamblea de compañeros “porque hemos estado veinte años juntos”.

Los cinco concejales pretenden que ante todo se mantenga el pacto en el Ayuntamiento, y coexistan las dos facciones. “Somos cinco concejales con áreas de responsabilidad y a nadie le interesa la inestabilidad en el Ayuntamiento”, expresó. “No estamos por romper nada, el compromiso que tenemos es con la ciudadanía, y tiene que estar por encima de todo”, añadió. Su intención es mantenerse en el Gobierno local, como ocurre en el Cabildo grancanario, sin darse de baja de NC, porque ellos se presentaron como la coalición Nueva Canarias-Frente Amplio.

“No tenemos intención de darnos de baja de Nueva Canarias, eso no quita que Nueva Canarias lo considere y nos quiera dar de baja e iniciar cualquier procedimiento disciplinario, pero no vamos a hacer política en contra de Nueva Canarias porque son nuestros ideales y nuestros compromisos electorales: simplemente reivindicamos la democracia interna en la estructura del partido”, recalcó. Aboga por “llegar a 2027 afianzados con ilusión y escuchando a la ciudadanía” y más teniendo en cuenta los resultados electorales de 2023.