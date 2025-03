Dimite un tercio de los cargos de NC en la Ejecutiva local de la capital

La crisis interna de Nueva Canarias (NC) golpea a la Ejecutiva local del partido en Las Palmas de Gran Canaria. Un tercio de los cargos orgánicos de la organización en la capital han dimitido de sus puestos por discrepancias con la dirección que encabeza Pedro Quevedo, entre ellos Heriberto Dávila, Mary Luz Rodríguez, Benjamín López o Antonio Quintana. Pero también esta situación ha llegado a los militantes y ha comenzado una fuga hacia la nueva formación nacionalista liderada por Teodoro Sosa y Óscar Hernández, de tal forma que unos 15 afiliados ya se han dado de baja y los críticos prevén que serán más en los próximos meses si no ven voluntad real de renovación por parte de la dirección, tanto en la capital grancanaria como en la cúpula que dirigen Román Rodríguez y Carmelo Ramírez.

La rebelión interna en los órganos de NC del municipio capitalino se viene cociendo desde hace tiempo, prácticamente a la misma vez que el inicio de la crisis del partido cuando las formaciones locales aliadas a NC impulsaron el debate interno de renovar la dirección del partido a raíz de los resultados de las elecciones autonómicas de 2023, que dejaron fuera del Parlamento al líder de la organización y expresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez. El descontento ha ido en aumento y en las últimas convocatorias de la Ejecutiva local habían dejado de asistir los cargos que finalmente han dado el paso de abandonar el órgano de dirección y la militancia.

Sin salida consensuada

El hasta ahora secretario de Comunicación, Heriberto Dávila, que fuera jefe de gabinete de la exalcaldesa de Telde, Carmen Hernández, cuestiona a la dirección de NC «porque no han hecho todo lo posible para lograr una salida consensuada ante la crisis existente desde hace más de un año y evitar la ruptura». Por su parte Mary Luz Rodríguez, quien fuera candidata al Ayuntamiento capitalino y secretaria de Igualdad en la Ejecutiva local, echa en falta «una mayor renovación y participación, además de que no nos sentimos ilusionados en un partido dirigido por un grupo inmovilista».

Entre los militantes que han decidido abandonar NC se encuentran veteranos nacionalistas como Antonio Gil, exdirector general de Servicios Sociales y exdirector provincial del Inem, y otros afiliados relevantes como Águeda Vilavert, que presidió el partido antes de Pedro Quevedo; Antonio Hernández, miembro de la plataforma contra la planta de gas en el Puerto, así como Néstor Rodríguez, Olga Reyes, Lorenzo Rodríguez, Carlos Verge, Leticia Dávila o Francisco Javier Martín.

En la Ejecutiva local de NC de la capital grancanaria se sientan dirigentes relevantes del partido. Además de Pedro Quevedo, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento capitalino y exdiputado en el Congreso, también están Pedro Justo Brito, consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria; José Eduardo Ramírez, concejal en la Corporación de la ciudad, y Esther González, diputada en el Parlamento canario.

Plan de trabajo

Los cargos y militantes que abandonan NC critican la gestión de Quevedo al frente del partido en la capital por apenas haber convocado asambleas en los últimos años, no favorecer la participación de los militantes y reducir el partido a la gestión en el Ayuntamiento y no renovar la Ejecutiva pese al mandato del V Congreso celebrado en 2022. También cuestionan la ausencia de un plan de trabajo, a pesar de existir una propuesta desde 2023, y de incluso cerrar el debate interno en el partido después de no lograr un respaldo unánime a una propuesta de la presidencia a la dirección nacional sobre la crisis interna.

En un comunicado hecho público ayer, los críticos confirman su intención de participar en la nueva organización nacionalista que nace precisamente de la ruptura interna de NC y cuya gestora preside Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, y cuenta con Vanesa Martín, alcaldesa de Ingenio, como vicepresidenta.

Este grupo cree con seguridad que más personas que hoy están en NC en la capital seguirán el camino de integrarse en el nuevo proyecto nacionalista, así como ciudadanos que están fuera de la política y que se sienten atraídos por la incipiente organización recién constituida.

Las discrepancias internas en NC se extienden cada vez más a las agrupaciones del partido en distintos municipios de Gran Canaria. La dimisión de cargos y salida de militantes en Las Palmas de Gran Canaria llega después de que el pasado miércoles asistieran a la asamblea de Forum Drago de Ingenio cinco concejales del partido en el Ayuntamiento de Santa Lucía para significarse públicamente a favor de la renovación y sus simpatías por el nuevo proyecto político. A ellos se añaden dos ediles de NC en Ingenio pero también en La Aldea y Arucas, todos ellos con labores de gobierno. Otros cargos públicos y orgánicos en San Bartolomé de Tirajana, Moya, Teror y ahora Las Palmas de Gran Canaria también se están sumando a esta corriente interna que reclama renovación y con el riesgo para la dirección de NC de un desembarco de los mismos en la nueva organización nacionalista.

Suscríbete para seguir leyendo