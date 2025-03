«La distribución de menores tenía que haberse resuelto en una tarde, no judicializarse»

Usted ha apuntado en varias ocasiones que el Pacto de Migración y Asilo europeo no es lo que necesita el continente. ¿Cuál será el resultado?

Las perspectivas no son nada halagüeñas. Hay tres grupos de extrema derecha en el Parlamento Europeo. Se podría dar una nueva mayoría absoluta si el Partido Popular Europeo decide pactar con ellos, lo que sería peligrosísimo. La señora Ursula von der Leyen ha derechizado la composición de su colegio de comisarios y el resultado concreto ha sido una propuesta de la Comisión del nuevo marco común europeo de repatriaciones que insiste en una visión policial, restrictiva y securitaria de la inmigración. En vez de hablar de la inserción laboral; de mecanismos de llegada; o de en qué puestos de trabajo se necesita incorporar mano de obra extranjera. Solo se fijan en la inmigración clandestina y en cómo expulsar.

¿Se dan pasos para atrás?

Ya la aprobación de la directiva de repatriaciones en 2008 fue un varapalo. Se la calificó como la directiva de la vergüenza. Ahora ha sido un jarro de agua fría. Yo voy a ser el ponente del Comité Económico y Social sobre esta propuesta de reglamento, que va a ser obligatorio en el fondo y en la forma. Vamos a ver cómo termina, desde luego el texto es muy duro, facilitando las expulsiones y ampliando el internamiento hasta 240 días. Y lo de los campos de internamiento es inaceptable.

¿La llegada de Trump tendrá impacto en la política migratoria europea?

La llegada de Trump confirma la ola de la tendencia de extrema derecha a nivel mundial, la ola regresiva. La extrema derecha cabalga a lomos del discurso contra la inmigración en todos los países. El mainstream ahora es la difusión de bulos sobre la inmigración. Vivimos en una sociedad en la que la información que fluye no es veraz y de eso se está aprovechando muy bien la extrema derecha.

¿Se está utilizando a los migrantes como chivo expiatorio?

Y como arma arrojadiza. Nos vamos a tirar a los inmigrantes a la cabeza unos a otros desde una perspectiva bastante irracional. El caso de la distribución de los menores extranjeros que hay en Canarias es otro ejemplo. Esto es una cuestión de Estado. Primero, las comunidades autónomas tienen que ser solidarias con Canarias. Pero es que los partidos de la oposición, principalmente el PP, no puede hacer de esto un elemento de oposición porque estamos hablando de derechos de niños. Es de primero de humanidad. Esto tiene que ser solventado ya, con carácter inmediato.

El Tribunal Supremo ahora obliga al Estado a hacerse cargo de mil jóvenes solicitantes de asilo que están en las Islas. ¿Debería el Gobierno central encargarse del resto de menores o seguir apostando por la distribución entre las autonomías?

La distribución no tenía que haber llegado a esto. No tenía que haber llegado a ser una cuestión judicial, tenía que haberse asumido de manera natural por las comunidades autónomas. Ante la negativa cerril de determinadas comunidades autónomas, se debería haber hecho política de estado. Como eso no se hace, esto impide que el Gobierno central pueda proceder a la distribución conforme a criterios objetivos. Y tenemos a la señora Ayuso diciendo que va a recurrir la reforma de la ley. ¿Cómo somos capaces de ser tan cerriles en un tema tan sensible? Lo que está diciendo ahora el Tribunal Supremo es de sentido común porque el sistema es un sistema nacional de acogida y no se puede concentrar en Canarias, pero aquí tenemos la compatibilidad de dos sistemas, el de acogida de menores y la acogida de inmigrantes. Esto dificulta la gestión, pero tenía que haberse resuelto en una tarde, al principio de la génesis de la cuestión.

¿Y a quién culpa de la dilatación?

Hay un elemento en España de polarización política. No dar agua al enemigo político, no dejarle respirar. Y aquí el PP, incluso en contra de los intereses de la comunidad canaria en la que gobierna, ha utilizado esto como arma arrojadiza para agudizar las contradicciones en el seno del Gobierno central y desgastarle. Yo creo que se está utilizando de manera torticera.

Extranjería paraliza el proceso de asilo de 675 menores justo cuando el Tribunal Supremo obliga al Estado a acoger a los menores. ¿Lo ve lógico?

En la gestión de los procedimientos de protección internacional, España tiene un modelo obsoleto, anacrónico y disfuncional. El desarrollo que hace la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior de la gestión de la protección internacional es catastrófico. No hay citas, no hay recursos, no hay medios, no hay sensibilidad y esto es consecuencia de esa mala gestión administrativa.

En un mundo tan polarizado en el que temas como el reparto de menores se utiliza como arma política, ¿hay espacio para la esperanza?

La polarización no es casual. Es un instrumento político de la extrema derecha. Fomentan un discurso del ellos contra nosotros. El «hooliganismo» político, lo que haga nuestro equipo siempre está bien y lo que hagan los otros siempre está mal y se está viendo en España. Lo que hay que hacer es desinflamar ese discurso. ¿Cómo? Con un discurso sosegado, racional y razonable respecto a las migraciones. España, por su situación, es puerta de llegada de flujos migratorios. Hay que asumirlo y dotar a nuestra administración de mecanismos eficaces para gestionarlo.

No solo no va a desaparecer, va a ir a más...

Unai Sordo lo decía, el discurso no es «inmigración sí, inmigración no» que vende la extrema derecha. El discurso es: inmigración, ¿cómo? Estar en contra de la migración es como estar en contra de la inflación. Va a estar y se va a quedar. Me importa un pito que usted esté en contra. Usted tendrá que valorar si se gestiona pegando bofetones en la frontera con la porra o hundiendo las pateras, como ha dicho la extrema derecha, o si hacemos un análisis del mercado de trabajo y facilitamos mecanismos legales, seguros y eficaces de llegada.

¿Estaríamos hablando de esto si las personas que se montan en las pateras fueran blancas?

Yo me temo que no. Cuando tuvimos la eclosión de la crisis ucraniana incluso hubo carreras por acoger población ucraniana para demostrar que estábamos en línea con Europa y que éramos muy solidarios. Parece ser que si eres blanco y con los ojos azules, te dan todas las facilidades. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Esa es la Europa que queremos. La Europa que reacciona inmediatamente a una catástrofe humanitaria. Yo quiero ser optimista, creo que la Unión Europea ahí ha marcado un punto de inflexión y ya veremos cómo actúa ante otras crisis que se vienen. n

