La mochila para la guerra vale también para los volcanes, fuegos y tsunamis

La escuela de Supervivencia Canarias imparte formación a la ciudadanía para sobrevivir en las situaciones más extremas. El presidente, Manolo Cámara, un teniente coronel con formación en emergencias, lleva desde 2010 formando a bomberos, policías o equipos de protección civil. También a personal del Gobierno de Canarias. «Tenemos un problema y es que nos olvidamos rápido de las cosas, pasó con el volcán de La Palma y recientemente con la DANA de Valencia», comenta Cámara. Dos catástrofes para los que la ciudadanía no contaba con respuesta. Este experto insiste en que «hay que convencerse de que puede pasar y no hay que estar alarmado ni asustado pero sí tener un kit, que no cuesta nada, para sobrevivir dos o tres días sin luz o sin agua, por ejemplo». Pone de relieve la elaboración de un plan familiar que contemple localizaciones seguras, contactos de emergencia o la salvaguarda de documentación personal y de propiedades como las viviendas.