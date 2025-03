Relatos para lelos y lelas

La comisión de investigación se encamina ya a su recta final, que es donde los legisladores acumularon las comparencias de los miembros del anterior Gobierno de Canarias. Detalle menor: el posoperatorio al que se verá sometido el expresidente y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quizás estire un poco más el calendario de los comisionados. Un detalle no tan menor como lo que pudiera parecer: por segunda vez el diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramón Ramos, fue sustituido por su compañera Melodie Mendoza, y por segunda vez, asimismo, Mendoza se limitó a firmar -requisito imprescindible para cobrar la dieta - y se quedó en silencio, sin murmurar una sola pregunta. Se marchó al cabo de un par de horas. Solo la vil envidia arrastra al cronista a tomar nota de este estilo de vivir intensamente la felicidad de servir al pueblo.

Si algo aprendió Noemí Santana tras su paso por el poder es que estar en el Gobierno no te obliga a abandonar la oposición. Ayer lo demostró de nuevo, aunque ahora ocupe uno de las cinco escaños de Podemos en el Congreso de los Diputados. Santana insistió mucho en que Unidos Podemos - la coalición de entonces ente IU, Si se puede y Podemos - siempre se opuso al nombramiento de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud. Domínguez es el monstruo ambigüo del relato socialista -para Nira Fierro hay un relato de verdad, el suyo, y uno paralelo, el de CC y PP, un geocentrismo moral fascinante -. Por un lado sirve como pararrayos de todas las críticas del adversario. Cuando se señala a Domínguez el PSOE se distrae sin decir una palabra a su favor, pero con ocasión de su visita a la comisión, hace unos meses, lo arroparon cariñosamente a la salida y un par de diputados le invitaron a un cortado, el pobre, con sacarina. No, a Santana y sus compañeros no le gustaba Domínguez, admirable su lucidez prospectiva, pero se quedaron calentitos en el Gobierno, incluso cuando salió en prensa el pufo del estrambótico contrato con RR7, cuatro millones de euros de dinero público evaporados. Solo por esos cuatro millones, solo por ese contrato escandaloso, cabe exigir que alguien asuma una responsabilidad política. Pero no. La opción tomada por el PSOE y segundada como fiel mascota por NC es negar cualquier atisbo de responsabilidad política e insistir en que la gestión de la pandemia no fue correcta, ni buena, ni exitosa: fue ejemplar, como el amor filial, la Piedad de Miguel Ángel o el desembarco de Normandía. Como oposición gubernamental o gobierno opositor Santana añadió que se produjo mala praxis en algunos casos que no concretó, que creía que debieron hacerse controles más rigurosos en contratos que no especificó y que, por supuesto, preguntó cositas en el Consejo de Gobierno, pero que por ley no pude desvelarlas. Al final Santana y Fierro interpretaron a dúo Tal como éramos y la dulce niebla de la nostalgia atravesó todos los corazones.

Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas y Transportes cuando estalló el fin del mundo, no dijo nada. Se le formularon unas 40 preguntas y respondió no (no lo sabía, no preguntó, o le consta) en más del 90% de las ocasiones. Ni siquiera llegó a saber que en dependencias de su departamento el ubicuo Domínguez se reunía con supuestos o reales proveedores de material médico. El exconsejero y actual portavoz socialista jugó con los comités que creó el Gobierno de Torres como esos señores que en la calle te esconden una bolita debajo de un vaso y luego lo mueven y la bolita, es decir, la pregunta, desaparece y ya no está en ningún sitio. Al final se irritó con Díaz-Estébanez, como era de esperar. Lo consolaron las cariñosonas preguntas de su discípulo, Miguel Ángel Pérez del Pino. Pero poco.