Preaviso de huelga en la hostelería para Jueves Santo y Viernes Santo

Las organizaciones integrantes de la mesa sindical de hostelería –UGT, Unión Sindical Obrera (USO), Intersindical y Federación Sindical Canaria-Sindicalistas de Base (SB)– formalizarán este martes un preaviso de huelga en el sector para los próximos Jueves Santo y Viernes Santo. Un preaviso que se suma al ya anunciado por CCOO, que decidió abandonar la mesa sindical y que, por tanto, no tuvo representación en la reunión que las restantes organizaciones mantuvieron este lunes con las patronales sectoriales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife: la hotelera Ashotel y la de ocio y restauración AERO. Una cita que contó con la mediación de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, pero que se saldó sin acuerdo, de ahí que los sindicatos –ahora ya todos– se hayan decidido a hacer un llamamiento a la huelga en dos días claves para el negocio hostelero.

El principal punto de fricción entre las dos partes está en la subida salarial extraordinaria que demandan los sindicatos, o más bien en el procedimiento para abordarla. Una subida que, como tal, sería adicional a las pactadas en los convenios colectivos provinciales –ambos en vigor– y que serviría para compensar o cuando menos paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores a consecuencia de la ola inflacionaria que comenzó en 2021, que ha disparado el coste de vida en la región un 19,6%. La patronal no se niega a ese incremento extra de los sueldos –otra cosa es que esté dispuesta a llegar al 5,45% que piden los sindicatos–, pero sí entiende, tal como insistió el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, que no es la única cuestión que debe abordarse en las negociaciones.

La flexibilización de los horarios, la conciliación laboral o el pleito por el complemento de antigüedad –un pleito que se dirime en la Justicia y que en este caso se circunscribe al convenio sectorial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife– son otros asuntos que a juicio de la patronal también deben abordarse durante las negociaciones. «Nosotros queremos hablar de todo, del convenio en su generalidad, y abordar los problemas del sector en su conjunto, no solamente el incremento salarial», explicó Marichal al término de la reunión de este lunes. «Estamos dispuestos a hablar, pero para buscar soluciones globales a los importantes problemas globales que tiene el sector, no a temas individuales porque algunos sindicatos digan que solo quieren hablar de eso», agregó el presidente de Ashotel.

Este martes habrá un nuevo encuentro en Gran Canaria y el jueves, otro en Santa Cruz de Tenerife

Del lado de los representantes de los trabajadores, el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de SB, Manuel Fitas, aseguró que las organizaciones que forman la mesa sindical no tienen inconveniente alguno en discutir todas esas cuestiones que la patronal quiere plantear y abordar, si bien puntualizó que no antes de llegar a un acuerdo sobre esa subida extra de los salarios que compense la devaluación de las nóminas por la ola inflacionaria. Una vez se pacte la revalorización extraordinaria de los sueldos, los sindicatos integrantes de la mesa estarán dispuestos para hablar «de todo lo demás». «A los cinco minutos», subrayó Fitas.

Hay que recordar que en la medida en que hay dos convenios colectivos provinciales, hay dos negociaciones en marcha. Ello no obsta, sin embargo, para que el preaviso de huelga que hoy formalizarán las organizaciones de la mesa sindical, como el anunciado en su momento por CCOO, tenga alcance autonómico, es decir, que la huelga se llevaría a cabo en toda Canarias. Otra cosa es lo que pudiera ocurrir si patronal y sindicatos llegan a un acuerdo en una provincia y no en la otra, de modo que habría huelga en unas islas y no en las otras. En este sentido hay que apuntar que esa especie de paga extra única que se estudia como posible solución en la demarcación de Las Palmas, donde CCOO y UGT negocian, en calidad de firmantes del convenio, con la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, la FEHT, no convence del todo a los representantes de los trabajadores en las islas occidentales. Para más inri, hay que recordar que Comisiones Obreras negocia digamos por libre una vez se ha salido de la mesa sindical por sus desavenencias –históricas– con SB.

Hoy hay prevista una nueva reunión, en este caso en Gran Canaria, y el jueves habrá otra en Santa Cruz de Tenerife. En la mesa sindical confían en que CCOO acuda al encuentro del jueves una vez que ya no está sola en el preaviso de huelga para Semana Santa.

