Los vientos huracanados de 'Nuria' ponen en alerta máxima a Canarias

El viento arreciará con fuerza este jueves en Canarias con el paso de un frente asociado a la borrasca de alto impacto Nuria. Hasta 130 kilómetros por hora podrían alcanzar las rachas en lugares como el este de La Palma, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de riesgo extremo (rojo) por los posibles daños que pudiera acarrear. A menor velocidad, aunque aún de forma peligrosa, los vientos soplarán con fuerza en El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y el resto de La Palma, donde se espera que alcancen los 100 kilómetros por hora.

A tenor de la previsión, el Gobierno de Canarias ha decidido declarar la alerta roja, la máxima en la escala, por vientos en La Palma y Tenerife, y mantiene al resto de islas en alerta naranja. En paralelo, la Consejería de Educación ha decidido suspender las clases presenciales en la Isla Bonita, Tenerife y La Graciosa; y la Administración de Justicia toda su actividad no urgente.

«El centro de la borrasca Nuria se encuentra en las costas de Portugal, y lo que llegará a las Islas este jueves será un frente frío muy activo asociado a ella», resume el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez. En concreto, la llegada de este brazo de Nuria, provocará un aumento en la velocidad de los vientos, que soplarán desde la vertiente oeste –es decir, desde el Atlántico– y podrán llegar a ser huracanados.

Aceleración

La dirección del viento le permitirá aprovechar la orografía de Canarias para acelerarse en las zonas de alta montaña, como en Las Cañadas del Teide, y en las vertientes sur y norte. Los vientos soplarán a más de 130 kilómetros en el este de La Palma, que será la zona más afectada por este temporal de viento.

Sin embargo, no se descarta que soplen con igual fuerza de forma local en algunos puntos. «Podrán darse vientos huracanados en zonas de alta montaña, como Izaña en Tenerife; en zonas de interior y de alta montaña de La Gomera y en las cumbres de El Hierro», sentencia Suárez, que recuerda que, cuando los vientos soplan a más de 70 kilómetros por hora, ya son considerados como fuertes.

Se espera que el viento empiece a soplar sobre las 04:00 de la madrugada, pero será progresivamente más fuerte después del amanecer. Al final de la tarde amainará el viento hasta final del evento. Según el Gobierno de Canarias, el viento puede alcanzar una velocidad media máxima de 40 a 60 kilómetros hora con áreas locales de 60 y 70 kilómetros hora.

Lluvia en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Un chaparrón

Este temporal no supondrá , sin embargo, el primer acto de presencia de Nuria en el Archipiélago, ya que esta borrasca también está detrás de las abundantes lluvias que han colmado las Islas occidentales este miércoles. Según la Aemet en el norte de Tenerife, La Palma y La Gomera se han registrado acumulaciones de lluvia de más de 20 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El chaparrón comenzó durante la madrugada, entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana, cuando en algunas zonas se acercaron o superaron los 10 litros por metro cuadrado en una sola hora. Es el caso de San Juan de La Rambla en Tenerife, que alcanzó los 11,2 litros por metro cuadrado en tan solo una hora; o Hermigua en La Gomera, que acumuló 8,2 litros en una hora.

Las precipitaciones seguirán protagonizando la jornada de este jueves. «El frente traerá consigo precipitaciones que podrán ser intensas en las islas occidentales, especialmente en La Palma, El Hierro, La Gomera y al oeste de Tenerife», incide David Suárez. Las lluvias serán bastante intensas, al punto de poder registrar acumulaciones de entre 15 y hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. La Aemet ha activado los avisos amarillos por esta razón desde las 09:00 de la mañana y hasta las 15:00 horas de la tarde en todas las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero en especial en la vertiente sur.

Mala mar

El viento no solo soplará con fuerza en tierra, también será capaz de levantar las olas en el mar. De ahí que se espere que este temporal tenga también afección marítima. En todo el Archipiélago se ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros, ya que el mar podrá adquirir una fuerza de siete e incluso ocho –de un máximo de nueve en la escala Douglas–. La Aemet ha activado el aviso amarillo en todas las islas.

También la previsión apunta fuerte marejada a mar gruesa y mar de fondo del noroeste con olas de entre 3 y 4 metros, así como oleaje de mar combinada en las costas del norte y el oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote donde las olas pueden alcanzar los 5 metros de altura. En el resto del litoral se prevé oleaje de mar combinada con olas de más de 2,5 metros.

Grupo de personas bajo la lluvia en Tenerife. / María Pisaca Gámez

Suspensión de clases

El Gobierno de Canarias pronto ha tomado medidas para evitar que se puedan producir daños personales durante la complicada jornada. Además de decretar la alerta máxima en Tenerife y La Palma y poner en alerta al resto de islas desde las 00:00 horas de este jueves, el Ejecutivo también ha decidido suspender las clases presenciales en Tenerife, La Palma y La Graciosa. Los alumnos de estas tres islas tendrán clases virtuales, a través de internet.

Tal y como ha explicado la Consejería de Educación, el personal de los centros educativos deberá realizar la labor docente desde sus domicilios, siempre que cuente con los medios necesarios para ello. En aquellas enseñanzas en las que no sea posible el paso a la modalidad no presencial, se suspenderá la actividad lectiva.

En este sentido, la Universidad de La Laguna ha decidido suspender la docencia este jueves para evitar esos desplazamientos por carretera.

La alerta también ha obligado a aplazar la actividad administrativa no urgente de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma en La Palma y Tenerife hasta el viernes. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia pide, además, no acudir al puesto de trabajo, salvo aquellas situaciones de fuerza mayor en las que un aplazamiento de la realización de funciones no fuese posible por razones de interés general o por fuerza mayor declaradas por las autoridades. También se recomienda permanecer en localización telefónica durante la jornada laboral.

Los Juzgados de Paz permanecerán cerrados hoy, en las islas de La Palma y Tenerife, pudiendo hacerse uso en su caso de la sede electrónica. Queda excluido de esta situación el personal que estuviera prestando servicios de guardia en los distintos órganos judiciales o fiscales, así como el personal necesario para la expedición de licencias de enterramiento en los registros civiles.

Asimismo, el Gobierno de Canarias ha habilitado el teletrabajo para todos sus trabajadores.

Lluvia en La Laguna, Tenerife. / María Pisaca Gámez

Día sin senderismo

Teniendo en cuenta que el viento podrá coger velocidad en las zonas altas de las islas, tanto La Palma como Tenerife han decidido cerrar sus accesos a la cumbre. Tenerife decidió esta tarde clausurar todos los senderos que dan al Teide. En total, 41 accesos se encuentran cerrados desde las 16:00 horas. Lo mismo se decidió en La Palma. La Corporación insular cerró tanto la red insular de senderos y pistas forestales como áreas recreativas, acampadas, el tubo volcánico de la cueva de las Palomas u otras actividades en el interior del monte.

El Cabildo también ha cancelado la formación presencial en la Escuela Insular de Música, trasladando la misma a la modalidad online hasta el levantamiento de la alerta y mantendrá cerrados los cuatro puntos limpios de la Isla, ubicados en Breña Baja, Puntallana, Los Llanos de Aridane y Tijarafe. Permanecerán cerrados asimismo los centros de interés turístico de la Isla Caños de Fuego, Parque Arqueológico El Tendal y el Centro de Visitantes del Roque.

Durante la jornada de hoy y mientras dure la alerta, el Cabildo tinerfeño desaconseja visitar el Parque Nacional del Teide, ha pedido evitar los desplazamientos así como tener máxima precaución en las carreteras que cruzan la cumbre y ha suspendido todas las actividades al aire libre en la isla. Los trabajadores de la corporación insular no esenciales teletrabajarán durante la jornada.

En La Gomera, el Parque Nacional de Garajonay también ha decretado el cierre del Centro de Visitantes Juego de Bolas y el Centro de Información de La Laguna Grande. El cabildo insular ha procedido al cierre de los senderos y pistas del Parque Nacional, además del Área Recreativa de La Laguna Grande, debido a la probabilidad de caída de ramas y árboles.

Lluvia en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Retraso en los actos

Los ayuntamientos de Tenerife también han procedido a todas las actividades extraescolares, culturales, deportivas y de ocio al aire libre que tenían programadas, tal y como recomendaron los Cabildos y el Gobierno de Canarias. En La Laguna, la Junta de Hermandades y Cofradías aplazó el Pregón de la Semana Santa del municipio, que se celebrará finalmente el martes 8 de abril a las 20:00 horas en la Santa Iglesia Catedral. Por su parte, el Ayuntamiento de Tacoronte ha decidido cerrar todos los accesos a las playas y piscinas del litoral hasta nuevo aviso. La mayor parte de municipios han procedido a cerrar todos los locales municipales, incluyendo salas de estudio, bibliotecas, o cementerios.

Queda lluvia para rato

El paso de este frente frío será fugaz. De hecho, la Aemet espera que para el viernes y de cara al inicio del fin de semana, Canarias tenga una situación de «estabilidad», aunque aún pueda arrastrar algunos chubascos débiles. Sin embargo, aún queda tiempo para que el Archipiélago despida el tiempo invernal y abrace la primavera con todas sus consecuencias. «En el Atlántico estamos viviendo un baile de borrascas cerca de Azores», destaca Suárez, que insiste en que esta situación ha «desplazado al anticiclón». Esto provoca que tanto Canarias como el resto de la península hayan estado influenciadas durante todo el mes de marzo por distintas borrascas. «Parece que la circulación atmosférica permanecerá invariable al menos en el inicio del mes de abril», reseña Suárez.