Lista de la compra de Canarias en EEUU: calderas, lentes y papel

Que Canarias tiene una fuerte dependencia de las importaciones, no es una sorpresa. La insularidad y la limitación del territorio obliga a las Islas a mirar hacia fuera para poder hacer buena parte de la lista de la compra y ahora, con la guerra arancelaria entre los Estados Unidos y la Unión Europea, toca tachar muchos productos made in USA y buscar nuevos mercados alternativos para evitar el encarecimiento. Y no se trata de una lista pequeña, las empresas isleñas importaron en 2024, 100.644 toneladas de mercancías e insumos americanos. La mayoría, maquinaria y aparatos mecánicos como calderas, condensadores, turbinas o reactores, pero también aparatos ópticos como cámaras, y otros como papel y cartón o frutas y frutos secos.

Y el listado no acaba ahí. También Canarias compra a EEUU material farmacéutico, barcos, tractores, perfumes, libros, muebles, lámparas, manufacturas de plástico y componentes de aeronaves, entre otras cosas. Estados Unidos es uno de los principales mercados de abastos del Archipiélago, –el séptimo, solo superado por Francia, Holanda, Alemania, Italia, Brasil y China– y aunque Canarias no es uno de los mercados más afectados por la batalla comercial en marcha, no va a librarse de las consecuencias.

El año pasado las empresas isleñas pagaron 202,52 millones de euros por esas más de 100.000 toneladas compradas a exportadores de EEUU. Estas cifras suponen el 4,5% del total de productos e insumos que la región compró en el extranjero el año pasado. Según la información suministrada por ICEX España Exportación en Inversiones, la mayoría de las importaciones (30%) fueron de maquinaria y aparatos mecánicos. Canarias destinó 62,3 millones a la compra de calderas, condensadores, turbinas o reactores americanos.

Aparatos de óptica

Pero también es importante la inversión canaria en instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. En total fueron 28,1 millones de euros en compras que representaron el 13,9% del total. Y la tercera compra más relevante –por su valor económico–, fue la vinculada a los productos de papel y cartón. La comunidad gastó el año pasado 14,3 millones en materiales de este tipo americanos, lo que supone el 7% del gasto total. El mismo porcentaje que representaron las compras de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes. Las empresas canarias pagaron 14,2 millones por estos artículos made in USA.

También se compraron frutas y frutos secos (5,6 millones); otros productos para la industria química (4,2 millones); barcos y demás artefactos flotantes (1,2 millones); productos farmacéuticos (1,1 millones); máquinas, aparatos y material eléctrico (8 millones); tractores (1,3 millones); perfumes (1,5 millones); o muebles (1 millón).

Las empresas canarias que compran mercancías americanas no serán las únicas afectadas por la guerra de aranceles. Lo previsible es que todos los productos americanos se encarecerán pronto, por lo que cualquier isleño que compre vaqueros, deportivas, maquillaje, móviles o comida rápida made in USA notará el impacto y es que las marcas estadounidenses están por todos lados. Desde los famosos Levi´s, hasta las motocicletas Harley- Davidson.

Eso sí, el impacto será menor en el otro lado de la balanza comercial de las Islas, cuya exportación a EEUU es residual. Del total de las exportaciones de las empresas canarias, solo un 1,28% responde a ventas en el país norteamericano. Es, tras el de las Islas Baleares, el porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas españolas. De los 2.626,32 millones que registraron las exportaciones isleñas en 2024, solo 33,61 millones correspondieron a las ventas a EEUU.

En principio, el golpe no será tan duro. Los peor parados serán las firmas locales de turborreactores y turbopropulsores –unos ocho millones en exportaciones en 2024– y algunas bodegas –1,9 millones–. La preocupación, por tanto, está en las importaciones y en el impacto que la guerra arancelaria tendrá en el motor económico del Archipiélago: el turismo. Este podría verse afectado en la medida en que la guerra arancelaria dañe los bolsillos de las familias alemanas, francesas e inglesas y las fuerce a cancelar o reducir sus vacaciones en Canarias.

