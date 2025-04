Aceite de ricino para los «rojos»

Existe abundante información sobre un castigo especialmente humillante durante la guerra civil española en Canarias: la ingesta de aceite de ricino. Eran famosas las imágenes de las escuadras falangistas canarias patrullando las calles de las principales ciudades del Archipiélago, portando sus armas de fuego correspondientes y acompañadas de dos elementos disuasorios mas blandos pero imprescindibles. Me refiero a las porras y a un recipiente de cristal muy particular, en cuyo interior se encontraba una fórmula mágica contra la «rojitis»: el aceite de ricino.

Es muy conocida la escena de la película Amarcord (1973) de Fellini, en la que Aurelio, un padre de familia, es detenido en el marco de una operación represiva para descubrir a los responsables de colocar un gramófono en la torre de la iglesia del pueblo, de cuyo altavoz habían sonado los subversivos acordes de La Internacional. Pocas escenas recogen como esta la esencia del fascismo italiano -y de todos los fascismos de antes y de los de ahora–. La sala de interrogatorios está poblada de fascistas, jóvenes y viejos, los veteranos de la última guerra, ensalzados como héroes por el régimen de Mussolini, y los jóvenes cachorros empeñados en estar a la altura mediante el uso de sus puños y porras.

Entre el paternalismo más acusado y la violencia psicópata, los torturadores se preguntan retóricamente: «Malditos imbéciles, ¿para qué nos obligais a romperos la cabeza, para convenceros de que el fascismo quiere protegeros y devolveros la dignidad y el valor?». Y es cuando al pobre Aurelio lo maniatan, le cierran la nariz y le obligan a abrir la boca para tragarse obligatoriamente el mágico purgante. Mientras se atragantaba el torturado, el veterano fascista en silla de ruedas, mutilado de guerra y con más medallas que un tetracampeón olímpico, dice con aire melancólico: «Esto es lo que más siento: su terquedad, no querer comprender, pero...por qué». La siguiente escena no es difícil imaginarla, cuando liberan al detenido y este camina con mucha dificultad, tambaleándose, abrumado por el peso y el olor de sus deposiciones. Finalmente, en medio del camino, se abraza a su mujer, humillado, vencido.

Viñeta falangista italiana sobre los efectos del ricino. / LP/DLP

En el imaginario fascista este hecho, aunque duro, era necesario para la liberación de las mentes extraviadas. Las consecuencias de la ingesta del aceite de ricino eran inmediatas e inevitables, y muchos de los promotores pensaban -seguro que ingenuamente, aunque quizá apoyados en sesudos estudios de higienistas de la raza- que un brote diarréico súbito y abundante podía contribuir a eliminar los pensamientos progresistas que envenenaban la moral tradicional y el orden patrio. Una viñeta fascista, que acompaña estas letras, ilustra magníficamente este aspecto liberador. Antes del ricino portaba una bandera roja, y después del tratamiento lleva entusiásticamente la enseña de la patria. Toda una conversión.

Evidentemente, la escena realizada por Fellini es una invención, pertenece a la ficción. Pero hay ficciones magistrales que reflejan toda una época, y esta es una de ellas. La fórmula mágica de los fascistas italianos se extendió allá donde ellos, y otros como ellos, extendieron sus tentáculos.

Los falangistas españoles, espoleados por las victorias fascistas y bajo la cobertura de los militares golpistas, imitan las buenas costumbres de sus correligionarios latinos. Una de las primeras referencias que nos encontramos en la prensa de las Islas es la del general Queipo del Llano, con sus incendiarias y homicidas alocuciones desde Radio Sevilla. En una de ellas dice: «¡Españoles, hombres dignos de ser españoles…, no permitáis que la podredumbre intente empañar los destinos de la Patria! ¡Atizarles a cada uno una botella de aceite de ricino!» (Charla del general Queipo del Llano, en Gaceta de Tenerife de 14 de enero de 1937, p. 1).

Pero esta costumbre del ricino la adoptan los falangistas en plena Segunda República, cuando aquellos de la primera hora, con José Antonio a la cabeza, ya descollaban en escaramuzas contra el movimiento obrero organizado y los partidos de izquierda. Un artículo de Ernesto Giménez Caballero, uno de los ‘intelectuales’ más publicitados del falangismo, que se autotitulaba con grandes dosis de inmodestia el «vigilante de la llama sagrada», es sumamente revelador sobre sus métodos antes de convertirse en mamporreros de los militares rebeldes para los trabajos ‘especiales’. Esa época heróica y gloriosa de los escuadristas de Falange -explica Giménez Caballero- es el momento de su ‘irrupción nacional y amenazadora’, y continúa: ‘época de propaganda, del asalto a las lunas del SEPU, del aceite de ricino, de los estacazos en la calle…, del tirito...’. (Por cierto, el SEPU era la Sociedad Española de Precios Únicos, fundada por unos empresarios suizos de origen judío, unos grandes almacenes cuyos precios estaban por debajo de los de la competencia y que fueron blanco de los falangistas. Y es que el monopolio del mercado nacional y el proteccionismo perjudicaban a los consumidores pero beneficiaba a los empresarios locales, sobre todo a los grandes ¿A qué me suena esto?). Igual que los de Mussolini, pero con la diferencia de que aún no habían llegado a las altas cotas de la conquista del Estado. Era todavía en 1934 y ya descollaban con sus métodos disuasorios, todo un preludio de lo que vendría después.

Desde luego, los comerciantes canarios que vendían aceite de ricino hicieron su agosto en los años de la guerra y la posguerra en Canarias. Las referencias sobre el uso del ricino por parte de los escuadristas canarios son abundantes. El abogado Ambrosio Hurtado de Mendoza, en su libro mecanografiado (y aún no publicado) Lo que yo vi, nos informa de que los oficiales y suboficiales responsables del Campo de Concentración de La Isleta pasaban «las 24 horas de su guardia ... corriendo de una parte a otra, con el vergajo siempre en alto…, o con la botella de pesado aceite de ricino dando purgantes, sobre todo, después del rancho de la noche, para que... los que tenían que tragarse aquellos vasos del repelente purgante, se pasaran la noche entre los estertores de la muerte...en los intestinos, mientras estos perennes torturadores reían a carcajadas y tresega(ba)n copas de coñac a la vista de todos y con incontenible regocijo» (p. 101).

También cuenta lo que le hicieron a Serafín Antúnez, dirigente de la Federación Obrera de Arucas, cuando lo detuvieron. Su origen portugués le convirtió automáticamente para las nuevas autoridades en un agente del comunismo internacional. Cuando ingresó en el Campo de Concentración de La Isleta le sometieron a un trato ‘especial’, con raciones constantes de palos, lo que hacía que no pudiera acostarse boca arriba por tener la espalda «hecha una llaga y un amasijo de sangre, tierra y pequeñas esquirlas de picón clavadas en los hombros». Además, tenía que pasarse horas y horas en el palo central del Campo hasta que le «empezaran a hacer efecto los vasos de aceite de ricino que le obligaban a tragar, tanto en ayunas, como acabado de tragar el rancho» (p. 214).

El pobre Serafín fue condenado a muerte en abril de 1937 junto con una veintena de aruquenses en castigo por la heroica resistencia de la ciudad frente al golpe militar. Afortunadamente para ellos, las gestiones del recién llegado obispo Pildain logró la conmutación de la pena capital por la perpetua. (Unos meses antes unos setenta aruquenses habían sido asesinados por las brigadas del amanecer. El Golem fascista ya estaba saciado por la sangre inocente). Años después Serafín Antúnez todavía recordaría las sevicias sufridas, y entre ellas la ingesta de aceite de ricino. Pero no lograron doblegarlo.

También tenemos varios testimonios acerca de una serie de castigos que les infligían a ciudadanos que circulaban tranquilamente por las calles. Los motivos eran muy variados: si no levantabas el brazo a la romana con suficiente entusiasmo y la mano se volvía flácida, sin la energía que se requería; si no dabas un viva a Franco o un ¡presente! las innumerables veces que se te demandaba; si no llevabas bien visible la bandera bicolor; si no asistías con la regularidad exigida a los desfiles y demás manifestaciones de patrioterismo (perdón, patriotismo); si tenías una corbata roja el día después del fusilamiento de Eduardo Suárez Morales, como hicieron muchos en valiente desafío al nuevo régimen) y muchas otras faltas. No les bastaban las detenciones, los fusilamientos, las ‘desapariciones’, las quemas de libros, las palizas en plena calle, las incautaciones, las depuraciones, las multas, la censura, ni ir con un cacharro de pintura roja y marcarles la espalda a los infractores. No, se necesitaba algo que humillara y que sirviera de mofa y regocijo a los perpetradores.

Las memorias de Antonio Junco Toral (estas sí publicadas recientemente) también destacan esta forma de tortura: «Otro día era el bárbaro y degradante espectáculo en plena vía pública de la turba de señoritos…, obligando a honorables ciudadanos de Las Palmas a beber dosis brutales de aceite de ricino». (p. 110). Hurtado de Mendoza señala que este castigo era aceptado por algunas víctimas si solo se quedaba en eso y no eran detenidos, porque sabían el destino que iban a sufrir. Y acierta el autor al escribir que el fin que se perseguía era «el de producir intimidación por la espectacularidad pública de este castigo, que producía horror en los que lo presenciaban» (p. 265). Esa era la función del ricino.

Existe un testimonio escalofriante de un obrero panadero tinerfeño, adscrito a la CNT, Antonio Expósito Álamo (llamado Antonio Bodria), que vivió para contarlo. Años después, desde Venezuela, narró lo que le habían hecho. Las nuevas autoridades militares estaban empeñadas en averiguar quiénes habían participado en el atentado a una panadería de Santa Cruz de Tenerife, ocurrido el 28 de mayo de 1936, en la que habían resultado muertos el dueño de la misma y su hijo. La sede de la Logia masónica tinerfeña Añaza había sido transformada en lo que los sublevados llamaban la ‘Cueva de los masones’, con la intención de justificar la represión contra esta organización altruísta. Para esta transformación los falangistas la llenaron de objetos del cementerio: féretros, huesos, cráneos, vestimentas de los fallecidos y hasta esqueletos enteros. Llevaban visitantes para explicarles las maldades de los masones, diciéndoles que la ceremonia de iniciación consistía en que el candidato tenía que pasar una noche en la Cueva. Todo mentira. Ya se sabía que para Franco la Masonería era uno de los males que tenía que erradicar.

De poco le sirvió al acusado decirles que nada tenía que ver con los crímenes. Se trataba de lograr una confesión a base de unas descomunales palizas. En una de las sesiones apareció el aceite de ricino. Como al pobre Aurelio en Amarcord, lo maniataron y le cerraron la naríz, abriendo la boca para respirar y recibiendo una buena dosis del ricino aunque lo vomitó casi todo. Para amedrentarlo más le dijeron que era veneno y que salvaría la vida confesando. No lo hizo porque nada tenía que confesar, pero las palizas fueron tan brutales que estuvieron a punto de matarlo. El médico Bethencourt del Río, al verlo más tarde en el Campo de Concentración de Fyffes, describiría su cuerpo: «Examinamos sus espaldas, nalgas, muslos y quedamos horrorizados. Aquello era todo una masa rojo azulada y negra. El pobre muchacho no podía acostarse más que boca abajo y muchos días no pudo ni moverse» (block de Pedro Medina Sanabria, 2/12/2009).

El conejero Antonio Medina Mesa, capitán de la Marina mercante, sufrió también este tratamiento con aceite de ricino. Había sido masón en Gran Canaria, y cuando las autoridades franquistas descubrieron la lista de los afiliados a la Masonería de todas las logias canarias fueron a por él. Era capitán en La Gomera, que se dedicaba al cabotaje entre las Islas. Él mismo lo contó, un poco ingenuamente, cuando el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas lo sometió a expediente en 1939 e hizo las alegaciones correspondientes. Dijo que un día de noviembre de 1936 unos individuos vestidos de falangistas (cita sus nombres, que por ahora me ahorro) le hacen bajar del barco, que llegaba al muelle de Santa Catalina, y con su uniforme de capitán y ante los tripulantes, pasajeros y turistas «bajo la amenaza de sus porras y pistolas, me hicieron ingerir una enorme dosis de aceite de ricino». Y luego, ante sus quejas, le dijeron textualmente: «Tan pronto recibamos la autorización, que esperamos de un momento a otro, vamos a cazarles por las esquinas a tiros, como a conejos». En 1937 le suspendieron de empleo y sueldo y en 1939 el sesudo Tribunal no se ablandó frente a las súplicas del torturado capitán. 50 pesetas de multa, que pagó (escrito de alegaciones de 1/12/1939 y otros documentos, en TRRP, rollo 387/1939).

Es posible que algunas personas que lean este texto se asombren por lo escrito. A lo largo de mi vida de investigador me he encontrado con esta clase de personas incrédulas. Y las entiendo. Los hechos reseñados son increíbles, pero es que lo que ocurrió en Canarias en esta época es difícil de asimilar. Pero todo lo reseñado es verdad, y hasta me atrevería a decir que cualquier cosa que escribamos es sólo un pálido reflejo de la brutal realidad vivida.

