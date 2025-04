Mario Vargas Llosa contado por sí mismo (I)

Mario Vargas Llosa fue de los mejores entrevistados que he tenido. Una de las entrevistas que le hice fue pública, en la Fundación March, hace 19 años. He aquí un extracto de aquella conversación, que aquí se relaciona, sobre todo, con un hecho imprescindible de su biografía humana y literaria, El pez en el agua, para él, y para muchos, su mejor libro.

LATINOAMERICANOS EN BARCELONA. «En 1970 yo vivía en Barcelona, llevaba allí dos años. Me sentí enormemente contento en esa ciudad donde nos habíamos reunido un grupo bastante grande de escritores latinoamericanos, como José Donoso, Gabriel García Márquez o Jorge Edwards, y otros que pasaban constantemente por allí. Por esa época venía Julio Cortázar, venía Carlos Fuentes, muchos escritores. Venían muchos madrileños por la gran vitalidad cultural que tenía Barcelona en esos años. Alrededor de Carlos Barral se reunían Hortelano, Ángel González, y algunos de la ciudad, como Jaime Gil de Biedma. Era un grupo muy interesante de escritores, que hay que decir que después de muchísimo tiempo establecían un puente muy estrecho entre América Latina y España. Eran unos años en los que la literatura latinoamericana vivía una especie de apogeo, era reconocida, traducida, descubierta por muchos europeos, y en esa promoción de los escritores latinoamericanos modernos España jugó un papel muy importante, y sobre todo Barcelona porque las editoriales, empezando por Seix Barral, promovieron muchísimo a estos autores y los lanzaron por Europa. Vivíamos una especie de milagro al que no acabábamos de acostumbrarnos del todo. La dictadura todavía estaba viva y coleando y era políticamente muy severa, aunque había muchos resquicios, sobre todo en el campo cultural. Circulaban libros, ideas, que habían estado prohibidos, pero que ya eran inatajables. Se vendían en las Ramblas y hasta allí hacíamos excursiones nocturnas a comprar libros prohibidos… Le Monde era frecuentemente prohibido, pero allí llegaba todas las noches. Aquel régimen estaba dando las últimas boqueadas. Muy pronto vendría, creíamos, la democracia, la libertad, la apertura; había el convencimiento de que quizá la literatura, antes que cualquier otra disciplina, tendría un papel fundamental. Eso le daba al quehacer literario una dimensión entonces totalmente desconocida».

EN BRAZOS DE CARMEN BALCELLS. «Carmen Balcells [la poderosa agente literaria] cambió mi vida de manera radical. Yo nunca había pensado vivir sólo de escribir. Me parecía imposible. Pensé que mi trabajo de escritor iría por un lado y que tendría paralelamente una actividad alimenticia con la que me ganaría la vida. Vivía en Londres, dando clases. Y a finales de los años 60 desembarcó allí, súbitamente, Carmen Balcells. Llena de una energía contagiosa, me dijo: ‘Renuncia a la universidad, tú tienes que dedicarte sólo a escribir’. Pensé que era una broma. Ella me dijo: ‘Yo garantizo que tú vas a vivir de tus libros, yo asumo la responsabilidad’. Así fue como dejé Londres, me fui a vivir a Barcelona y desde luego que no lo he lamentado nunca».

El cadete en Madrid. «Gané una beca en Perú y el año 1958 llegué a Madrid. Era un Madrid distinto al de ahora. Una ciudad cerrada al mundo, por eso los escritores se fueron a Barcelona, porque allí tenían la impresión de que respiraban más. La censura era aquí más estricta, se vivía una atmósfera absolutamente ensimismada, en algunas librerías vendían bajo cuerda algún libro prohibido. Madrid tenía el encanto del pasado, era como una reliquia. Leí mucho en ese año y medio que estuve allí. Baroja, Galdós. Yo me había casado muy joven, a los 18 años, y cuando obtuve esa beca tenía en Lima siete puestos pequeñitos que prácticamente me tomaban todo el tiempo. Leía en los colectivos, los días feriados o en la noche y me dormía sobre el papel. Mi angustia era que nunca iba a llegar a ser un escritor».

EL NIÑO LECTOR. «Aprendí a leer en la infancia. A los cinco años. Vivíamos en Cochabamba, Bolivia. Me llevó mi madre al colegio La Salle y yo recuerdo que me cambió la vida cuando aprendí a leer. Ahí por lo menos en Cochabamba los niños de mi edad no veían revistas con figuritas. Leíamos. Leíamos historias. Esperaba las llegadas de dos revistas que circulaban por toda Sudamérica para niños, historias serializadas. Recuerdo la felicidad que me daba vivir en la ilusión de vivir otras vidas, las vidas que crean las ficciones. Y si los finales me decepcionaban yo los cambiaba».

EL MIEDO AL PADRE. «Yo creo que hasta que no conocí a mi padre no sentí el latido de esa vocación… Lo conocí cuando yo tenía diez años, entonces escribir era un pequeño juego, una gracia, que mi madre, mis abuelos, mis tíos, me celebraban. Yo escribía un versito y se los recitaba y eso me daba una especie de protagonismo en la familia… Pero cuando yo conocí a mi padre y me fui a vivir con él, y seguía haciendo eso, la reacción fue completamente distinta. A mi padre no le hacía absolutamente ninguna gracia que yo escribiera versos, lo veía muy mal. Él incluso se angustiaba, le parecía un síntoma peligroso para el futuro. Mi padre era una persona totalmente alejada de la literatura, era un hombre de trabajo, de acción. Descubrir que tenía un hijo al que le gustaba leer, que le gustaba soñar, que hacía versitos… Él asociaba eso con cosas que le espantaban: la bohemia, el alcohol…, y también, por supuesto, la mariconería… Yo descubrí el terror con mi padre. Dijo: ‘Vamos a quitarle esas veleidades literarias metiéndolo a un colegio militar’. Y entonces me metió al colegio militar Leoncio Prado, donde lo pasé bastante mal, pero fue mi gran aventura. Mi padre en realidad me dio la materia de mi primera novela y además la posibilidad de convertirme en un escritor profesional. Mis compañeros recibían cartas de enamoradas y la mayoría no sabía cómo responderles, y yo en cambio podía escribir lindas cartas de amor que ellos me pagaban con dinero o cigarrillos. Así que mi pobre padre sin saberlo hizo de mí antes de tiempo un escritor profesional. En los últimos años intentó un acercamiento. Y yo tengo que decir, un poco avergonzado, que nunca respondí en consecuencia. Mi rencor era demasiado fuerte. Mis recuerdos de esos años que viví con él eran un recuerdo amargo que yo procuraba evitar porque realmente me hacía sentir mal, de tal manera que nunca hubo reconciliación ni acercamiento, no».

«YO NO SOY POLITICO». «¿Cómo nació El pez en el agua? A raíz de la experiencia política, durante los tres años que estuve haciendo política activa en Perú [entre 1987 y 1990]. Quise escribir un libro para quitarme de encima lo que había sido esa experiencia, que fue instructiva pero ingrata y dolorosa. Después de haberla empezado me di cuenta de que iba a dar una idea muy falsa de mí: yo no soy político. Lo fui de una manera circunstancial y transitoria. Surgió la idea de alternar los dos testimonios: uno sobre lo que fueron los tres años en que estuve en política y aquellos en que surgió mi vocación literaria. Esa fue la idea de El pez en el agua. Así como me era muy fácil volver a mis años de infancia, de adolescencia, universitarios, mis primeros escritos, me costaba trabajo escribir sobre mi experiencia política, la que tenía más fresca en mi memoria. Me costó mucho más escribir los capítulos dedicados a esos tres años de vida política que a los otros, pero creo que así di una versión más veraz de lo que yo soy que lo que yo hubiera dado si solo hubiera hablado de mi actividad política. Si algo descubrí en esos tres años es que carezco totalmente de aptitudes para la política. Pero al mismo tiempo fue una experiencia para conocer lo que es la política del país, y para conocer mis propias limitaciones también».