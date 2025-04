Un millar de familias siguen sin recibir las ayudas al alquiler de 2024

Los afectados por la demora en los pagos de las ayudas al alquiler 2024-2025 han creado un grupo en Facebook que cuenta con 837 miembros y en el que se suceden las quejas, protestas y preguntas constantes sobre cuándo van a transferirse los pagos. Uno de los últimos mensajes reza: «He ido a Vivienda. Querían pagar esta semana pero no hay dinero. El pago es en junio». Algunos se quejan de que no contestan al teléfono cuando llaman al Icavi o en centralita no saben cómo está el proceso. Otros reclaman una protesta general.