Jéssica de León defiende el esfuerzo del presidente Clavijo por evitar la huelga en la hostelería tinerfeña

La huelga en el sector de la hostelería que se vivió en la provincia tinerfeña durante el Jueves Santo y el Viernes Santo irrumpió en la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Parlamento en forma de ataque masivo del PSOE -Patricia Hernández y Gustavo Santana- y NC -Natalia Santana- contra el "fracaso" en la labor de mediación del presidente Fernando Clavijo para evitar el paro en los días grandes de Semana Santa y el "abusivo" decreto de servicios mínimos emitido por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, a la que la socialista Hernández recordó que "solo la patronal Ashotel es la única que aplaudió sus decretos porque usted trabajó a favor de la patronal duran esos días de huelga".

Frente a esos ataques, De León incidió en que "se intentó hasta el último momento llegar a un acuerdo, pero no fue posible, y agradezco al presidente Clavijo que intentara garantizar que los trabajadores no perdieran poder adquisitivo".

"Lo que es un fracaso es que durante el Gobierno del pacto de las flores, del que formaban parte tanto el PSOE como NC, los trabajadores perdieran una media de 600 euros; y no lo digo yo, sino un informe del sindicato CCOO", contestó la consejera a socialistas y canaristas.

Los reproches saltaron desde la bancada de la oposición a la del gobierno de forma continua en uno de los debates con más intensidad dialéctica que se vivieron ayer en el hemiciclo canario.

"Para usted la reputación del sector turístico está por encima del derecho a la huelga y defiende a los de siempre porque el Gobierno funciona como un servicio de Recursos Humanos de los empresarios", espetó la diputada de NC. "Un hotel no es una fábrica que cierra, queda gente mayor dentro y niños a los que hay que atender, por lo que había que garantizar tanto la salubridad como la seguridad de los clientes", contestó De León.

"La huelga se convoca porque que usted no ha hecho nada, a pesar de que el PSOE le ha dicho en reiteradas ocasiones cómo debía hacerlo", insistió el diputado Gustavo Santana, exviceconsejero de Empleo en la pasada legislatura, a lo que la titular de Turismo y Empleo replicó con contundencia: "no sé que están celebrando exactamente los socialistas, pues parece que se alegran de que los trabajadores no tengan un mejor salario con tal de ir en contra del Gobierno; y eso les retrata".

Mientras se producía este debate, la Mesa Sindical de Hostelería hizo público que las centrales sindicales -salvo CCOO- han fijado junto a la patronal -Ashotel y AERO- la fecha del 9 de mayo para retomar las negociaciones que rompieron el 16 de marzo, lo que motivó la huelga de dos días durante Semana Santa.