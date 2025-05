Clavijo maúlla en los brazos de Domínguez

En la mañana de ayer los diputados estaban todavía más perezosos de lo habitual. Hasta costaba hacerles hablar sobre ese rumor sobre cambios en el Gobierno inmediatamente antes de las vacaciones de verano, un rumor que circuló con fuerza hace varias semanas y ahora se reduce apenas a un murmullo. Para empezar, te dicen los diputados del PP, el vice Manuel Domínguez está muy satisfecho con sus consejeros y bosteza con solo pensar en arrimar a nadie. Los cambios en el gabinete, por tanto, quedarían limitado a las áreas controladas por CC, es decir, proyectarían que Fernando Clavijo sí estaría descontento con algunos de los suyos. Y esa asimetría -digamos - no gusta. Ciertamente no es hábito de los presidentes (especial, aunque no solo de los coalicioneros) impulsar crisis de Gobierno. Conseguir y mantener equilibrios políticos, territoriales y personales resulta notablemente difícil en Canarias. Sustituir a un consejero puede generar inestabilidades y ondas de choque no deseadas ni deseables, hasta el punto de que suele darse por válido el apotegma de que se prefiere lo malo conocido que lo peor por conocer. Con excepción de cambios menores - algún viceconsejero, tal vez dos o tres directores generales - este Gobierno llegará hasta el final de la legislatura.

Ayer el pleno comenzó temprano con un número inusualmente alto de diputados en el salón de plenos: fuera apuñalaba un frío impropio para las fechas y una ligera posma fastidiaba los cafés en las terrazas del centro de la ciudad. Le tocaba al presidente Clavijo responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, la parte más lucida aunque no siempre más lúcida del control al Gobierno. Y como es habitual el portavoz más madrugador fue don Casimiro Curbelo, que se mostró muy contento con el decreto ley para la agilización de proyectos de construcción de viviendas, algo que le agradeció Clavijo recordando las aportaciones curbelianas de «sus compañeros en Visocan y en la Consejería». El presidente le aseguró a Raúl Acosta, de AHI, que seguiría presionando para que el Gobierno central - y el Cabildo herreño, aunque no lo mencionó explícitamente- cumpla sus compromisos con La Restinga. Y entonces llegó el turno de Luis Campos, que traía una pregunta fascinante: «¿Está convirtiéndose el Gobierno de Canarias en un colaborador necesario para promover mociones de censura y blanquear a la extrema derecha?»

Para Campos el precio de la dignidad del Gobierno canario son 56.009,92 euros anuales que cobrará como asesor del Ejecutivo el concejal que dimitió y facilitó la moción de censura que llevó a CC a recuperar la alcaldía de Granadilla, que desde el pasado mes tiene un gobierno municipal integrado por el PP y Vox. Campos repitió una y otra vez la cifra del sueldo de Marcos José Alonso, como un niño de San Ildefonso, aunque uno no dejaba de preguntarse por qué no fue el PSOE el que presentó la pregunta. Casi cariñosamente taimado el presidente se refirió a los conflictos internos de Nueva Canarias - «donde por desgracia ha prevalecido el egoísmo y los personalismos» -para precisar que una cosa es el Gobierno y otra los partidos y rematar que siempre ficharía a aquellos que necesite el Gobierno. Luz Reverón recordó que el Gobierno central sigue sin cumplir el auto sobre la redistribución de los menores migrantes no acompañados y Clavijo recordó que, en efecto, el proceso está paralizado; Nira Fierro se puso a hacer garabatos en un cuaderno para no subir la cabeza. Después llegó Sebastián Franquis para decirle al presidente que no había hecho nada «frente a las masivas manifestaciones» de los canarios para «limitar el crecimiento y redistribuir la riqueza en el sector turístico».

Es realmente notable - el cronista no lo recordaba - que en un pleno cualquiera los socialistas canarios propugnen el crecimiento cero para la economía canaria, en realidad, para cualquier economía. Por supuesto nunca lo han hecho en España, pero tampoco en ninguna otra comunidad autonómica. Si limitas el crecimiento económico (digamos un 2% frente al 3,7% actual) ¿qué riqueza vas a distribuir? Uno se queda fascinado, especialmente, porque me asalta la sospecha de que si el crecimiento del PIB canario fuera del 2%, verbigracia, el PSOE denunciaría que estaría muy por debajo de la media española. Como suele ser costumbre Franquis desaprovechó su pregunta de oro de cada quincena para insistir en que Clavijo no tenía proyecto, que su gobierno estaba desnortado y sobre todo -el portavoz socialista insistió mucho en ello -en que el jefe del Ejecutivo «no tenía liderazgo». Lo malo es que el dirigente socialista jamás demuestra con hechos, argumentos o cifras sus vehementes críticas. ¿Qué datos evidencian la falta de liderazgo de Clavijo, por ejemplo? Hacer una caricatura de la realidad no es la mejor metodología para transformarla. Pero los dirigentes del PSOE no están de acuerdo e insisten en una estratagema que, según todos los sondeos, no impulsan una mejora de sus perspectivas electorales. Franquis llegó a afirmar que Clavijo era solo una marioneta de su vicepresidente, algo así como el gato servicial que acaricia el doctor No en la oscuridad, e incluso algún que otro diputado socialista no pudo evitar una breve sonrisa ante la ocurrencia de su jefe de filas. «Canarias está al límite y usted ha sobrepasado todo los límites», le espetó finalmente al presidente.

Clavijo casi se encogió de hombros. Sinceramente, todos los plenos, uno detrás de hoy, Franquis le pone la pelota para que chute a portería. Una portería desierta, precisamente porque el portavoz socialista está ocupado acercándole la pelota. «¿Usted quiere reducir la actividad turística? ¿Por qué no decide entonces pedirle al presidente de su partido (José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje) no permitir el desarrollo de Cuna del Alma?». Clavijo explicó que la mayoría de los alcaldes que han permitido nuevas estructuras turísticas en Canarias -alojativas o no - han sido alcaldes socialistas.

También se habló, por supuesto, de la UE y las RUP -siempre al borde de la hostia partidista, no como hace diez años, por supuesto -. Uno se entera gracias al PSOE que cualquier avance de los intereses canarios, por modesto que sea, se debe a eurodiputados socialistas o a comisarios socialdemócratas de apellidos irreproducibles. Siempre se nota en el PSOE una discrepancia de fondo con cualquier intento de apología de un reconocimiento más amplio, en Bruselas o Estrasburgo, de particularidades y necesidades estructurales de Canarias, como la limitación de la residencia o la adquisición de vivienda. Es exactamente la desconfianza de unos padres decididos a que el hijo se convierta en adulto exactamente cuando lo dejen y no una legislatura antes.