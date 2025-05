Mohamed Derbah entra en prisión como líder de la trama corrupta

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, en Tenerife, decretó el jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del empresario de origen libanés Mohamed Derbah como presunto líder de una trama corrupta político empresarial en el sur de la isla, con intereses inmobiliarios, de seguridad privada, en hostelería y, presuntamente, de tráfico de drogas. Entre los ocho detenidos el martes, tras las investigación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, hay tres mandos policiales que actuaban supuestamente a las órdenes de Derbah. A todos se les imputa delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho y pertenencia a organización criminal.

Tras ser puestos a disposición judicial, a excepción de Derbah, el resto de los detenidos quedó el jueves en libertad provisional con cargos y con distintas medidas cautelares, sobre todo la obligación de presentarse de forma periódica en sede judicial.

Entre los arrestados están el exjefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en la Comisaría del Sur de Tenerife, David Izquierdo, jubilado hace poco tiempo; un subinspector de la Policía Judicial de la citada Comisaría que continúa en activo; el letrado Jacob Haubbi, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Tenerife; un colaborador del supuesto cabecilla del grupo y dos ciudadanos de origen libanés, vinculados también a las actividades de Mohamed Derbah.

Cinco de los siete investigados que pasaron a disposición judicial se acogieron a su derecho a no declarar.

El último de los apresados es el inspector jefe Francisco Moar. Se le detuvo en La Coruña, donde reside desde su jubilación a finales del pasado año. Moar llegó a estar al frente de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife desde donde impulsó el caso Mediador también conocido como Tito Berni por implicar al exsenador socialista de Fuerteventura Bernardo Fuentes Curbelo. En ese mediático caso se mezclaron comisiones de empresarios a políticos, con consumo de cocaína, visitas al Congreso y prostíbulos y todo además debidamente registrado en el móvil de quien da nombre a la investigador, el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte.

Mohamed Derbah, empresario afincado en el sur de Tenerife / Sol del Sur Tenerife

Está previsto que Moar pase a disposición judicial en los próximos días a través de una videoconferencia.

La autoridad judicial levantó el secreto de sumario para las partes, mientras que la investigación por parte de agentes de Asuntos Internos continúa su curso.

Derbah, al que se le considera propietario del edificio del hotel Ponderosa, en la zona más antigua de Costa Adeje - donde agentes de Asuntos Internos entraron por la fuerza el martes tras romper una ventana- llegó al sur de Tenerife a finales de los años 80 del pasado siglo. Según fuentes policiales, habría actuado como jefe de seguridad del también inversor y mafioso John Palmer.

Desaparecido el británico, su lugarteniente apostó en los últimos años por ofrecer una imagen de seriedad y responsabilidad. Tal es así que no hace mucho meses atrás hizo unas declaraciones a la prensa en las que lamentaba que Israel bombardeara el sur del Líbano, una zona donde supuestamente posee una casa.

Por su parte Moar es un policía veterano, curtido en muchas batallas y sin complejos, que está dispuesto a ‘quemar las naves’ si fuera necesario en caso de sentirse menospreciado.

Y todo indica que así fue cuando el entonces comisario provincial de la Policía Nacional, Luis Felipe San Martín, lo apartó de la investigación de Mediador, tras tener en cuenta una denuncia de acoso por parte del inspector y otros integrantes del Grupo de Delitos Informáticos, que también trabajaban en el caso.

Las supuestas filtraciones interesadas y el comportamiento inadecuado de Francisco Moar nunca pudieron ser demostrados por Asuntos Internos, pero tampoco fue nunca restituido a la investigación. A partir de ahí se desató una tormenta de denuncias que dejaron en entredico la imagen de la Policía Nacional.

Detenido el presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados

Entre los detenidos por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional como presunto participante en la trama de corrupción política y empresarial que actuaba en el sur de Tenerife está el abogado Jacob Haubbi, elegido hace apenas tres meses como presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados (AJA) de Tenerife. Hasta hace bien poco tiempo Haubbi representaba a clubes cannábicos de los municipios sureños que fueron registrados o precintados en operaciones de la Policía Nacional de la Comisaría del Sur de Tenerife. Y es que en apenas tres meses agentes de la Brigada de Policía Judicial llegaron a precintar un total de 112 clubes cannábicos en la zona turística de Costa Adeje, Playa de las Américas y Los Cristianos.

Se trata de locales que no deberían tener ningún tipo de lucro, según estipula la legislación que los ampara. Dicha normativa establece que, además de no declarar beneficios, tampoco tienen que pagar impuesto alguno; para la apertura no se les exige ningún requisito y no hace falta pasar controles de sanidad. Es decir, una cobertura idónea para quienes buscan un rápido enriquecimiento al margen de la ley y con un producto muy demandado por jóvenes y no tan jóvenes que están de vacaciones y quieren disfrutar del ocio nocturno todos los días de la semana.

Según fuentes policiales consultadas «si tenemos en cuenta que» en dicha franja costera «existían más de cien asociaciones de este tipo, estamos en disposición de aventurar que el negocio era de tal magnitud que en un día podían alcanzarse los 200.000 euros de facturación, lo que significa que, sin exagerar lo más mínimo, entre todas ellas pudieron generar una cantidad de dinero próxima a los seis millones de euros al mes».

Las fuentes consultadas el jueves negaron que en la operación desarrollada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía a la trama que presuntamente lidera el inversor Mohamed Derbah se investigara a una fiscal, como tampoco a la pareja sentimental de Francisco Moar, que dejó de trabajar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde hace varios meses.