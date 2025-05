Esta es la verdadera razón por la que el plátano de Canarias está tan caro

Si estos días te has sorprendido al ver los plátanos de Canarias a más de cuatro euros el kilo en algunos supermercados, no eres el único. La fruta más emblemática del archipiélago ha alcanzado un precio inusual, batiendo récords no vistos desde principios de 2023, cuando tuvo el mayor volumen de comercialización, con un total de 440 millones de kilogramos vendidos.

Y aunque muchos culpen a la inflación o al transporte, la realidad según explican desde la frutería y verdulería Frutas y Verduras Nito, tiene mucho más que ver con factores naturales y con una pequeña fruta que también juega su papel: la banana importada.

¿Por qué el plátano de Canarias está tan caro?

“Simple y llanamente es porque no hay”, explican de forma directa. La producción de plátano en Canarias se ha visto afectada esta temporada por una suma de factores climáticos que han reducido drásticamente la oferta.

Todo empezó en diciembre, cuando una brisa más fuerte de lo habitual destrozó numerosas plataneras e invernaderos en las islas. A esto se sumó un invierno anómalo, con noches especialmente frías que han ralentizado el crecimiento natural de las piñas de plátano.

“Todavía hoy, en abril, por las noches bajan mucho las temperaturas, y eso hace que las piñas tarden más tiempo en engordar”, explican. El resultado es menos fruta disponible, menos cortes de cosecha y un mercado que, como siempre que escasea un producto, eleva los precios.

¿Cuándo bajará el precio del plátano?

Según los expertos, el precio comenzará a bajar cuando se combinen tres factores clave:

Que suban las temperaturas nocturnas y las piñas de plátano terminen de llenarse. Que disminuya la demanda de fruta con la llegada de verano, cuando empiezan a abundar el melón, la sandía y las frutas de hueso a precios más competitivos. Que termine el curso escolar, lo que suele reducir el consumo de fruta en hogares y colegios.

El equilibrio necesario entre agricultor y consumidor

Desde las fruterías recuerdan una idea importante: “Yo quiero un precio justo para el consumidor, al igual que para el agricultor”, concluye.

En un escenario donde la naturaleza manda, el reto está en encontrar un equilibrio entre pagar un precio razonable que valore el trabajo del campo, sin castigar en exceso el bolsillo de quien compra.