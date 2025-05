‘Bismillah’: En los zapatos del migrante

El teatro tiene un poder transformador que va más allá del simple entretenimiento. Para muchos, especialmente aquellos que han experimentado el dolor de la migración, subirse a las tablas de un escenario es una herramienta terapéutica. Un espacio donde dar voz a sus historias, procesar sus vivencias, sanar las heridas del viaje, visibilizar sus realidades y, lo más importante, humanizar una experiencia frente a la que muchas veces reina la falta de empatía. «El objetivo es cambiar la mentalidad de la gente que piensa mal de nosotros, que se creen los bulos, que nos insulta por la calle y que dice cosas como que venimos a quitarles el trabajo», explica Mustafa Sano, uno de los quince jóvenes que forman parte de la compañía de teatro de la Fundación El Buen Samaritano.

Durante algo más de un año, estos chicos han preparado la obra Bismillah: historias migrantes, que narra sus vivencias y trata de que el público entienda que se sufre mucho abandonando a la familia para empezar desde cero en un país donde absolutamente todo es desconocido. «Si se pusieran en nuestro lugar, cuando nos ven por las calles nos preguntarían cómo estamos, si hemos comido o si tenemos agua para bañarnos», afirma Sano, de 26 años, quien llegó a Tenerife hace un año y medio desde Gambia.

Sano viajó en un cayuco con una grieta en el fondo: «Achicábamos agua día y noche»

La obra se estrenó en enero en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna y ahora la volverán a representar en la Casa de la Cultura de la Villa de Moya, en Gran Canaria. La cita será el 17 de mayo, a las 20.00 horas, y las entradas ya están a la venta. «La representación fue muy emocionante. El patio de butacas estaba lleno y no esperábamos a tanto público. Hubo gente a la que se le saltaron las lágrimas de la emoción que sintieron al escuchar nuestras historias», relata Sano. La recaudación de la taquilla se destina al proyecto Hotel hogar escuela Baobab, que la misma fundación ha puesto en marcha en Senegal para crear oportunidades laborales para los jóvenes de la región.

Sano afirma que el teatro le ha permitido expresar lo que siente, pero también ha sido fundamental para aprender a comunicarse mejor y sentirse más conectado con su entorno. «El teatro me ha ayudado mucho porque he podido compartir mi historia con la gente para que no me vean como un extraño aquí», señala. Esta particular compañía de teatro surge de una iniciativa del padre Pepe, una figura clave en la vida de muchos migrantes que han llegado a Tenerife y que es el alma de la Fundación El Buen Samaritano.

Ocho días en alta mar

Son miles las historias de migrantes que subyacen tras las cifras. El relato de Sano es solo uno de los muchos que llegan cada día a las costas de Canarias. Este joven pasó ocho aterradores días a bordo de un cayuco que zarpó desde Gambia con 63 personas a bordo y con una grieta en el fondo. «Teníamos que achicar agua día y noche. El primer día lo pasé muy mal, sin parar de vomitar, y los últimos cinco días los pasamos todos empapados. Varias personas enfermaron y llegaron muy mal», rememora, aún afectado por el sufrimiento de esa travesía.

Sano abandonó su casa sin avisar su familia. «No me hubieran dejado», confiesa. Sabía que sus padres, sobre todo su madre, no lo habrían permitido, pues temían por su vida. «Me iban a decir que era mejor morirnos allí de hambre a que me muriera solo en el mar», señala. La angustia de sus seres queridos quedó patente cuando los llamó para informarles de dónde estaba. «Mi madre solo lloraba, pensaba que había muerto porque no era normal estar tantos días sin saber de mí», afirma el joven, que en Gambia trabajaba como albañil y como peluquero.

Mustafa Sano, durante los ensayos de la obra ‘Bismillah’ / Andrés Gutiérrez

Cuando vio el barco de Salvamento Marítimo con la bandera de España, pensó que estaba en Madrid. «Empezamos a gritar y a cantar, porque había sido difícil. El capitán pidió calma para que la barca no colapsara. Siempre doy las gracias a Dios, porque lo más importante es llegar con vida y salud», detalla el joven gambiano, que decidió abandonar su país por el deseo de ayudar a su familia y, en concreto, conseguir que sus seis hermanos puedan seguir estudiando para tener alguna oportunidad. «Quiero que puedan crecer junto a mis padres, que no tengan que jugársela como yo», dice con una convicción que refleja el amor profundo por su familia.

«Si se pusieran en nuestro lugar, nos preguntarían cómo estamos o si hemos comido»

Una vez en Tenerife, la realidad para Sano fue aún más dura de lo que esperaba. Primero entró en un centro de menores, pero tras hacerle las pruebas de edad lo derivaron a Las Raíces. «Imagínate vivir con 3.000 personas. Teníamos que hacer una hora y media de cola para bañarnos, porque los baños solo se abren dos veces al día, y una hora y media de cola para cada comida», explica. Las condiciones en el campamento eran tan precarias que Sano sostiene que las dos semanas que pasó allí fueron incluso más duras que los días que pasó en alta mar. Pero no solo era duro estar dentro de las instalaciones, sino que cuando salían a la calle, la gente les acusaba de ladrones o de sucios. «Nos juzgaban sin conocernos y sin saber en qué condiciones estamos viviendo. Eso me tocó mucho el corazón», reconoce.

Su vida mejoró cuando conoció al padre Pepe, quien le brindó la oportunidad de vivir en la Fundación El Buen Samaritano, donde recibió formación y apoyo emocional. «Es una persona que nunca podré olvidar. Es muy raro encontrar a alguien así en un país en el que no conoces a nadie y no tienes familia. Se ha convertido en un padre para mi», afirma Sano, quien sostiene que «él no ayuda a los demás porque sea rico, sino porque tiene un corazón enorme». Hoy en día, Sano reside en un piso compartido con otros ocho chicos, mientras se forma en costura y espera poder regularizar su situación para trabajar. Su sueño es estudiar arquitectura, aunque sabe que será un camino largo. «Mi idea es trabajar como mediador y estudiar a la vez», afirma con optimismo.