Extremadura critica que el Gobierno retire la votación sobre el reparto de menores "ante una previsible derrota"

La Junta de Extremadura ha expresado su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Infancia y Juventud de no permitir que las comunidades autónomas votaran en la Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia y Adolescencia el mecanismo de reparto de menores migrantes no acompañados ante una previsible derrota. "Se ha vivido una situación inaudita, ya que la ministra Sira Rego impidió la votación del principal punto del orden del día, precisamente el que hacía referencia al reparto de menores", ha señalado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. Tras la celebración del encuentro esta tarde en Madrid, asegura además que la convocatoria no se ajusta a la legalidad y por tanto, "compromete la validez del procedimiento".

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada (a la izquierda) en la Sectorial de Infancia. / Juntaex

En su intervención, ante el cónclave, García Espada ha mostrado su solidaridad con Canarias, región especialmente afectada por la llegada de menores, pero ha lamentado que el Ejecutivo estatal, ante su incapacidad de resolver la situación, pretenda "disolver" el problema entre las comunidades autónomas sin ofrecer una solución estructural.

"Cauces oficiosos"

Así, ha denunciado que las comunicaciones sobre criterios y cifras de reparto han llegado por vías oficiosas antes que por cauces formales, lo que evidencia, según la Junta de Extremadura, una grave falta de rigor y lealtad institucional. La consejera ha subrayado que Extremadura siempre ha actuado con responsabilidad, aceptando planes de respuesta incluso por encima de sus capacidades, por lo que ha exigido "reciprocidad y respeto en la gestión".

García Espada también ha comunicado a la Conferencia Sectorial la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, que establece el reparto forzoso de menores, por invadir competencias autonómicas y vulnerar los principios de autonomía y lealtad entre administraciones.

Rédito político

Finalmente, Extremadura ha reiterado su disposición a colaborar desde la solidaridad, pero ha reclamado una solución que tenga como único objetivo el interés superior del menor, "y no la búsqueda de rédito político o de apoyos parlamentarios". La Junta ha instado al Gobierno a utilizar todos los mecanismos disponibles, tanto a nivel nacional como europeo, para afrontar una situación que ya es estructural.