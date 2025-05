Los recortes de Trump dejan en el aire la misión de la ONU en el Sáhara

¿Tiene los días contados la presencia de la ONU en el Sáhara? Con el regreso de Trump al poder en Estados Unidos han arreciado las informaciones que ponen en cuestión el futuro de la Minurso –Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental– después de 34 años de presencia en el territorio de la antigua colonia española sin que haya cumplido su cometido. Desde 1991 la ONU ha revalidado a la Minurso y actualmente tiene mandato hasta octubre, con lo que los próximos meses serán decisivos para conocer si los recortes que está aplicando el Gobierno de EEUU a las misiones de paz, ONG y demás organizaciones pueden afectar a la viabilidad de la misión que tiene el organismo internacional en el territorio saharaui.

«La Casa Blanca está cuestionando el tamaño del presupuesto solicitado por la ONU y los funcionarios, incluidos los encargados del mantenimiento de la paz, están acudiendo en masa a Washington en pánico para tratar de evitar un recorte de financiación», advierte Michael Rubin, investigador del think tank American Enterprise Institute y exasesor del Pentágono, cercano al Partido Republicano y al Gobierno de Trump. En las últimas semanas también se ha sabido que la Minurso ha reducido el número de sus efectivos en la región y ha suspendido la contratación de nuevo personal extranjero, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro de la misión.

En relación con este asunto, el profesor de Derecho Internacional Público de la ULPGC, Carmelo Faleh, advierte que no es la primera vez que se cuestiona el mantenimiento de la Minurso, de hecho en los últimos años ha sido un tema recurrente antes de que Naciones Unidas haya aprobado un nuevo mandato, que finalmente se produce. Faleh duda que la ONU dé carpetazo a la misión: «la Minurso es el único observador imparcial en el conflicto del Sáhara por poco que pueda hacer, si no estuviera ya no tendríamos datos fiables de lo que sucede en la zona».

El también asesor jurídico de la Aedidh (Asociación española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos) recuerda que la ONU demanda un acuerdo «mutuamente aceptable» entre las partes en conflicto más allá de que varios países, entre ellos España, hayan dado su aprobación al plan de autonomía de Rabat. «El plan de autonomía sería viable si se dan suficientes garantías y lo verifican observadores internacionales para que se respeten el Derecho Internacional y los derechos humanos». Además, el experto considera que «debe ser aceptado por la parte saharaui cuya representación sigue ostentando el Frente Polisario, se trata de negociar de igual a igual y llegar a una solución que acepten las dos partes en conflicto, una autonomía impuesta sin suficientes garantías tampoco es la solución», añade Faleh.

Así las cosas, una salida de la ONU del territorio –actualmente cuenta con 250 efectivos en la zona– podría incrementar el conflicto bélico que de forma soterrada se mantiene en el Sáhara y que está provocando escaramuzas y ataques de los que apenas trascienden noticias.

La situación a la que se enfrenta la Minurso se mezcla con informaciones cruzadas sobre cómo se están desarrollando los acontecimientos en la antigua colonia española cuando se van a cumplir 50 años de los Tratados de Madrid. Según han publicado diferentes medios, Marruecos ha aprovechado el retorno de Trump al poder para presionar al Gobierno norteamericano con el fin de que declare al Frente Polisario como una organización terrorista, lo que dejaría a la organización saharaui sin recursos ni ayudas del exterior para mantener los campamentos de Tinduf. La ofensiva diplomática de Marruecos se ha intensificado en los últimos tiempos al más alto nivel para inclinar la balanza al lado del plan de autonomía.

En medio de crecientes rumores sobre cambios de criterio en algunos dirigentes del Polisario ante el plan marroquí para el Sáhara, la semana pasada se reunieron en la ciudad saharaui de Dajla los miembros de la segunda Conferencia Política de la Coalición para la Autonomía del Sáhara (Ausaco) que ha solicitado a la ONU una «revisión» del conflicto y que reconozca la «nueva realidad» del territorio saharaui bajo la soberanía de Marruecos, lo que conllevaría también la modificación de los criterios de trabajo de la Minurso y si realmente es viable su presencia en la zona cuando su trabajo es verificar la paz, pero también la elaboración de un censo que Rabat rechaza frontalmente.