El rincón canario que conquistó a ‘Black Mirror’: naturaleza, historia y cine

En el corazón de Gran Canaria se encuentra Tejeda, una joya natural y cultural que forma parte del grupo de los 'Pueblos más bonitos de España', pero además ha servido de escenario para una de las series más aclamadas de Netflix: Black Mirror.

El municipio se posiciona como uno de los más populares del Archipiélago. Su belleza y su gastronomía han logrado cautivar a diferentes portales internacionales. En este enlace puedes encontrar más información sobre Canarias.

El pueblo canario que conquistó la serie Black Mirror

Con apenas 1.800 habitantes, Tejeda destaca no solo por su encanto, sino también por su ubicación: es el pueblo más alto de la isla y el tercero menos poblado. Rodeado de imponentes paisajes montañosos, su espectacular entorno fue elegido para rodar ‘Hated in the Nation’, el último y más largo episodio de la tercera temporada de Black Mirror. Este capítulo, con una duración de 90 minutos, contó con actores de renombre como Kelly Macdonald, Faye Marsay y Benedict Wong, y fue grabado en su mayoría en el casco histórico de la villa.

Imagen del episodio "USS Callister: Infinity" de la séptima temporada de "Black Mirror". / Información

El centro de Tejeda guarda auténticas joyas arquitectónicas como la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro —una construcción relativamente moderna que sustituyó a un antiguo templo— y el emblemático Parador de Tejeda, considerado uno de los más impresionantes del país por sus vistas panorámicas.

Ubicado en la región montañosa, Tejeda está rodeado de formaciones naturales espectaculares como el Pico de las Nieves, el punto más alto de la isla con casi 2.000 metros de altitud, o el icónico Roque Nublo, símbolo indiscutible del paisaje grancanario.