Lucas Pérez, doctor en Derecho: «El gasto militar es esencial, la UE tiene que mostrar músculo»

¿Está Europa preparada para el nuevo escenario global?

Sí lo está. Nos enfrentamos a la enésima crisis existencial de la Unión Europea. Y cada vez que los países miembros han querido reflexionar sobre la forma de salir de manera colectiva, creo que les ha ido mejor de lo que se preveía. En la época moderna hemos tenido la crisis financiera de 2008, el brexit, la pandemia, la guerra de Ucrania, etc. Y a esta yo la llamo la crisis del fin del multilateralismo, en la que tenemos una situación crítica económica, militar e internacional. Si la UE aprende del pasado, la afronta de manera colectiva y pensando mucho en qué le interesa a los ciudadanos, estará preparada para salir de esta situación.

¿Qué factores han llevado a la UE a una nueva crisis?

El mundo está viviendo una situación crítica que no había vivido antes. Y la Unión Europea se tiene que preparar para ello. No es una crisis externa, es interna. Hay cuatro factores o cuatro aspectos diferentes. El primero, el ámbito de las guerras que tenemos en nuestro entorno y lo que significa para la seguridad y el incremento del gasto en defensa. Segundo, la batalla de los aranceles, la batalla comercial que ha afectado la economía. La tercera es la de la competitividad y la prosperidad. No somos líderes en aspectos muy importantes en el futuro, como la tecnología, la inversión, la innovación. Y por último, creo que existe una situación inicial de crisis de la democracia y los valores europeos en algunos países.

Con tantos problemas sobre la mesa, ¿dónde tiene la UE que centrar el foco?

No podemos perder la atención de los problemas internos. La UE tendrá más o menos crisis atendiendo a si es capaz de afrontar de forma eficaz estos retos sobre prosperidad, de competitividad, de crecimiento económico. El ámbito económico es el que más preocupa a los ciudadanos y al final será el que puede provocar una crisis de legitimación. Y también es muy importante prestar atención a los valores europeos y a la democracia. En los conflictos externos, la UE se está mostrando muy firme.

¿Qué impacto tendrá esta crisis en Canarias?

Tenemos que diferenciar dos factores. El primero es el de la movilidad. Vivimos del turismo, del incremento y de la seguridad de la movilidad. Si esta se ve afectada, vamos a vernos afectados. También es verdad que somos un destino muy maduro. Y lo segundo en lo que tenemos que tener mucha atención es en el comercio y los aspectos económicos. Una crisis nos afecta mucho porque estamos en un territorio aislado, lejano y que le cuesta acercarse al continente.

¿Este contexto complejo puede afectar a las partidas económicas que reciben las RUP?

La UE siempre vive en la previsión de sus nuevos presupuestos. Ahora mismo ya se está negociando el nuevo marco presupuestario para 2027. Está claro que vamos a tener que seguir negociando, estar atentos y hacer valer las circunstancias de las RUP. Pero es verdad que siempre hemos conseguido lograr que la UE fuese sensible a esta situación. El estatuto RUP es muy potente, muy fuerte, muy maduro como para que sigan reconociéndose esas circunstancias de Canarias dentro de la UE y dentro del marco presupuestario.

¿Ve adecuada la estrategia en seguridad y defensa basada en el aumento del gasto militar de los estados miembros?

La UE defiende la paz, el desarrollo sostenible, la solidaridad, el respeto mutuo. No está pensada para un ámbito militar, pero estamos en una situación que nunca hemos conocido. Siempre hemos estado en una OTAN en la que quien gastaba más en el ámbito militar era Estados Unidos y manifestaba que aplicaría el artículo 5 de la protección en caso de tener alguna incidencia, y ahora ese mismo país dice que no lo va a hacer. Y tenemos un país en el este que hace tres años ha invadido un país rompiendo todos los tratados internacionales. Con la llegada de Trump y esta situación nueva, creo que es absolutamente imprescindible. En el ámbito de la defensa y de la seguridad, las capacidades propias y la capacidad de disuasión, son fundamentales. Soy profesor de universidad, prefiero que se gaste en educación, pero entiendo que esa línea de trabajo ahora mismo es imprescindible. Es necesario que la UE muestre músculo. Y ese gasto, hoy por hoy, es necesario iniciarlo.

¿Cree que la respuesta que ha dado Europa a los aranceles de Trump es la adecuada?

Sí. Y no quiero pecar de europeísta optimista. Hizo dos cosas. Lo primero fue reflexionar sobre qué medidas podía tomar. Esto no es poner en una tabla que le metemos 50% de aranceles a los otros. No es eso. Se reunieron los ministros de Economía, vieron qué medidas podrían dañar más a la economía y a los consumidores de la Unión o no, y después empezaron a tomar medidas. Y ahora hay un nuevo paquete previsto de posibles medidas arancelarias en el ámbito del acero, de distintos comercios con EEUU, si Trump decide seguir adelante. Ha visto las bolsas y ha visto cómo necesita llegar a acuerdos para no entrar en una guerra sin más. Tenemos una balanza comercial muy favorable con EEUU, pero si Trump sigue por esa línea, la reciprocidad será lo que aplique la UE. Es el camino correcto.

Se cierra una puerta, pero ¿puede abrirse una ventana para mejorar las relaciones comerciales con otros actores internacionales?

Claro. Ahora la UE está terminando de negociar el acuerdo de Mercosur. Si Trump impone aranceles y deja de comerciar con los países de Latinoamérica, la Unión puede ser una buena salida para esos productos. Puede acercarse a otros actores. Acaba de tener una cumbre con Asia Central y también quieren mejorar las relaciones comerciales. Esa es la línea: con quien no quiera comercial, reciprocidad, pero seguir abierto al resto del mundo.

Con un contexto tan complicado, ¿puede quedarse la crisis migratoria que sufre Canarias en un segundo plano?

La migración es una de las situaciones problemáticas dentro de ese factor de democracia y valores europeos que comentaba al principio. Estamos viviendo una llegada de partidos que quieren limitar la solidaridad, se está viendo en la forma de aplicar el Pacto de Migración y Asilo. Debemos esta muy alerta. Los ciudadanos están muy atentos a eso también y le piden más solidaridad a la UE. Tenemos que aplicarla entre todos y para todos.