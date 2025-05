Los renovadores de NC comienzan su andadura en Las Palmas de Gran Canaria y Telde

El nuevo partido nacionalista surgido de la crisis interna de Nueva Canarias (NC) comienza a dar sus primeros pasos en Las Palmas de Gran Canaria y Telde. En la capital ya han empezado los movimientos para la constitución de una gestora que lleve las riendas de la formación con los cargos orgánicos y afiliados que se dieron de baja recientemente de la Ejecutiva local que preside Pedro Quevedo. La formación que dirigen Óscar Hernández y Teodoro Sosa admite que la capital grancanaria es «la apuesta más difícil» que tienen que encarar en los próximos meses al ser el municipio más habitado y estratégico de cara a las elecciones al Parlamento, Cabildo grancanario y Ayuntamiento capitalino.

La situación en Telde es más compleja y no se ha avanzado tanto como en Las Palmas de Gran Canaria. En la ciudad de los faycanes se dan una serie de circunstancias como las fricciones internas que existen en NC y la fuerza de Ciuca, partido que gobierna el Ayuntamiento, con las que tendrá que sortear el nuevo partido para iniciar su andadura en el municipio. Por el momento se está a la expectativa de lo que decidan los renovadores que se han pronunciado hasta ahora y ver cómo termina el conflicto interno en NC aunque «se realizarán todos los esfuerzos necesarios para presentar algo muy potente» tanto en la capital como en Telde.

La organización municipalista trabaja de forma paralela en su estructura interna y en los próximos días se conocerá el nombre definitivo, que ha tenido dificultades en el registro después de que se desestimara el primero que se intentó inscribir, Unidad Municipalista. La formación tiene previsto presentar el nombre de la misma en un acto público con unas 300 personas entre cargos públicos, afiliados y simpatizantes, además de los estatutos y las primeras líneas de actuación, en las instalaciones de Infecar, en la capital grancanaria, el próximo 19 de mayo. La fecha elegida será dos días después del congreso insular de CC de Gran Canaria, previsto para el sábado 17, partido que ya le ha ofrecido la mano tendida a los alcaldes renovadores de cara a un futuro entendimiento electoral. Sin embargo, la gestora que encabezan Óscar Hernández -alcalde de Agüimes- y Vanesa Martín -alcaldesa de Ingenio- no tiene previsto tomar decisiones de calado político al menos hasta el congreso constituyente del nuevo partido, que está previsto para después del verano, entre septiembre y octubre, según se está barajando. Los críticos de NC niegan que se hayan producido contactos o reuniones con CC, ni con Ciuca de Telde ni con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que registró recientemente un partido denominado Somos Gran Canaria.

Una vez consumada la ruptura con NC los escindidos han reiniciado su actividad pero manteniendo todavía la cobertura de las siglas NC-Frente Amplio. Es el caso del reciente pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el que los cinco concejales que se dieron de baja de la formación canarista votaron los asuntos del pleno sin convertirse en grupo mixto o no adscritos. Tanto los ediles del municipio sureño como la gestora del nuevo partido no creen que la dirección de NC presente algún tipo de impugnación o declare tránsfugas a los cargos públicos escindidos. «No tiene sentido iniciar una guerra porque se arriesgan a romper los puentes de entendimiento que puedan existir en el futuro, en el caso de que impugnen saben que el resultado no saldrá en este mandato», advierten desde la organización.