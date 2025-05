¿Conoces el significado de estas 12 expresiones canarias? Solo un auténtico canario las sabe explicar

Algunas vienen del castellano antiguo, otras susurran raíces guanches y muchas solo se entienden si has vivido en Canarias. No están en los libros de texto, pero estas 12 expresiones guardan siglos de ingenio popular y una manera única de mirar el mundo.

“Pa zajorín, cho plomo”, “Más rascado que un piojo” o “Con la cuchara que coges, con esa comerás”. Si alguna de estas expresiones te suena, probablemente hayas crecido escuchándolas en boca de una abuela, un vecino o en una conversación en la calle.

La riqueza lingüística de Canarias no solo vive en sus acentos, sino también en un refranero popular que se ha ido construyendo durante siglos.

Según recogió Eduardo Millares Sall (Cho-Juáa), autor del libro Frases y Refranes Canarios, estas frases condensan sabiduría campesina, humor afilado y la idiosincrasia isleña en estado puro.

1. Hacer salvaje

Modismo canario que se refiere a alguien que pierde los papeles, se descontrola o se pone agresivo. También se dice “se le fue el baifo” o “está como una jaira”.

2.Con la cuchara que coges, con esa comerás

Usada tradicionalmente en contextos amorosos o de decisiones importantes, esta expresión encierra "una noción de alta filosofía, la de que somos nosotros mismos los dueños de nuestro destino de donde la responsabilidad que nos atañe es el fin mismo de la vida". Dicho de otra manera, significa que debes elegir con precisión porque después no hay marcha atrás.

Mujer con insomnio. / COFARES

3. Estar en planta toda la noche

Muy usada por generaciones anteriores. Significa "pasarse la noche sin dormir" o no pegar ojo en toda la noche, ya sea por cuidar a un enfermo, por preocupación o simplemente por insomnio.

4.Piña asada, piña mamada

Este refrán canario con sabor a brasas aconseja que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Como la piña, una mazorca de millo, que si se asa hay que disfrutarla en el momento.

5. Quedarse rascao o más rascado que un piojo

Sentirse picado o frustrado por el éxito o la suerte ajena. Una forma canaria de envidia contenida, muchas veces entre risas por "nuestra poca fortuna en alcanzar algo que apetecemos hasta el delirio".

6. Cada uno pronuncia a su paladar

Frase costera para decir que cada cual tiene su manera de hablar o expresarse, y no hay por qué corregirla. Variante isleña del “a gusto del consumidor”.

7. Más viejo que el Pendón de la Conquista

Hace referencia al Pendón morado de Castilla izado el 29 de abril de 1483 para sellar la conquista de Gran Canaria. Se dice de algo o alguien muy antiguo.

8. Echarle un puño a la baifa

Significa enamorar, rondar o cortejar, sobre todo en la calle o bajo la ventana. Baifa es una forma afectiva de referirse a la pareja que cambian entre sí juramentos de amor, arrulados por la canción eterna del mar.

9. Más malo amañado que un cochino bajo el brazo

Describe a una persona torpe, incómoda o mal apañada, como un cochino que no se deja cargar sin armar escándalo que escurridizo, inquieto e incómodo.

"Se me fue el baifo", una de las expresiones más usadas / Pixabay

10. Írsele a uno el baifo

Expresión típicamente guanche que significa perder los papeles, equivocarse, "meter la pata" o decir algo fuera de lugar o un disparate.

11. Pa zajorín, cho plomo

Una forma de señalar a quien no entiende nada, por mucho que se le explique.

12. No le digo, si le digo le engaño

Cuando el canario no sabe qué contestar, esta frase significa “mejor no te digo nada, porque no quiero darte una respuesta falsa”. Humilde, prudente y muy nuestra.