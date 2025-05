Vox se desmarca del apoyo del Parlamento de Canarias al pueblo palestino y a la Agencia de la ONU para los Refugiados

La respuesta del Gobierno de Israel que preside Benjamín Netanyahu al ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 es una "vulneración de la dignidad humana", un "genocidio" y una "masacre indiscriminada". Todos estos calificativos se escucharon este miércoles en el Parlamento de Canarias, que aprobó, con el rechazo de Vox, su respaldo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa).

La iniciativa conjunta defendida por "seis de los siete grupos parlamentarios" -como quiso evidenciar el nacionalista José Miguel Barragán- pide que España mantenga su apoyo a esta agencia y lleve a cabo los "esfuerzos diplomáticos" necesarios para lograr que Israel le permita "cumplir sin trabas su crucial mandato humanitario" en la Franja de Gaza.

Una visión completamente distinta a la del diputado de la derecha más radical, Javier Nieto, que acusó al resto de la Cámara de aprobar una propuesta que tiene un "tufillo antisemita" al apoyar a una agencia de la ONU que "ha dejado de ser un actor y se ha convertido en un activista" contra Israel: "en sus escuelas los niños palestinos representan obras de teatro en las que cortan el cuello a judíos".

Para Nieto, la Unrwa se dedica a "alimentar la radicalización del pueblo palestino" y afeó al resto de partidos "despachar frívolamente con una iniciativa de un folio un conflicto árabe israelí que tiene 25 siglos de antigüedad".

"El horror se retransmite en directo"

Estas tesis fueron rebatidas por el resto de portavoces. Así, el socialista Gustavo Matos hizo hincapié en lo que está sucediendo con los refugiados gazatíes demuestra que "fueron barridos en 24 horas los consensos y diálogos nacidos de las cenizas del horror de la Segunda Guerra Mundial". Es más, insistió en que "nadie podrá decir que no vió o que ignoraba lo que sucede con el pueblo palestino porque el horror se retransmite en directo".

Barragán incidió en que la lejanía o el tamaño de Canarias, en comparación a colosos supranacionales como la ONU o la Unión Europea (UE) "no es obstáculo para poder tender la mano porque desde lo local también se puede, y se debe, denunciar lo que está ocurriendo". Para el portavoz nacionalista, "lo que está sucediendo en Gaza no es un conflicto más" y recordó que la Unrwa "no es un mero engranaje burocrático", sino una red de escuelas, hospitales, centros de atención psicológica y "espacios de respiro en medio del horror" continuamente amenazados por las tropas israelíes.

"Asistimos en directo a uno de los genocidios más lamentables y vergonzosos de este siglo XXI", resumió el 'canarista' Luis Campos, mientras que tanto Raúl Acosta (AHI) como Jesús Ramos (ASG) incidieron en que lo que la Cámara regional defendía eran "los derechos humanos de más de cinco millones de personas" y a una agencia que es "la única garantía de que se respeten" ante "la permisividad de lo que antes se llamaba la comunidad internacional frente a una auténtica masacre".

El diputado del PP Fernando Enseñat, ante la contundencia de los argumentos expresados por el resto de portavoces, se vio en la obligación de matizar que para los conservadores la iniciativa "no va de demonizar al pueblo de Israel ni blanquear el terrorismo de Hamas", pues el conflicto armado entre judíos y palestinos "es tan largo y sangriento que no puede dirimirse entre blanco o negro y buenos o malos".

Y, para concluir, aprovechó para recordar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que cumpla con la resolución del Tribunal Supremo (TS) respecto a los menores migrantes solicitantes de asilo "si de verdad defiende a niños perseguidos que huyen de una guerra".